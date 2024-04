Merz conclut un accord d’achat d’actifs avec une société de biotechnologie basée aux États-Unis

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Merz Therapeutics, une entreprise du groupe Merz basé à Francfort, a conclu un accord d’achat d’actifs en vue d’acquérir deux médicaments commerciaux auprès d’Acorda Therapeutics, société cotée au NASDAQ. La conclusion de cette transaction devrait contribuer à la stratégie de croissance accélérée de Merz Therapeutics de manière significative.

« Notre entreprise spécialisée dans la neurologie, Merz Therapeutics, s’est très bien développée ces dernières années. Cet investissement contribuera de manière significative à la stratégie de croissance de Merz Therapeutics et élargira notre portefeuille dans le domaine des troubles du mouvement et de la neurodégénérescence. Il renforcera en outre notre position sur le marché nord-américain », déclare Jörg Bergler, directeur de l’exploitation de Merz Group. « Nous nous réjouissons du développement de Merz Therapeutics et sommes convaincus que l’achat des deux médicaments, l’un pour le traitement des phases OFF de la maladie de Parkinson (MP) et l’autre pour le traitement des troubles de la marche dans la sclérose en plaques, sera d’une grande valeur pour les médecins et les patients. »

Cette acquisition se fera par le biais d’une procédure de vente 363 structurée par un tribunal en vertu du code américain des faillites, dans le cadre de laquelle Merz Therapeutics fournira l’ouverture de la vente aux enchères. Le prix d’achat proposé par Merz est de 185 millions USD. La finalisation du processus de vente est prévue pour juin 2024, toute vente étant soumise à l’approbation du tribunal.

Pour le groupe familial Merz Group, dont le siège est à Francfort, cet investissement serait la troisième transaction aux États-Unis en un peu plus de dix ans et la deuxième avec une société cotée au NASDAQ. « Merz a connu une forte croissance ces dernières années, organiquement, mais aussi par le biais d’acquisitions stratégiques, en particulier en Amérique du Nord. Nous avons une solide expérience de l’acquisition et de l’intégration d’entreprises ou de produits américains. En tant qu’entreprise allemande mais aussi mondiale, nous sommes très intéressés par des acquisitions innovantes à l’échelle mondiale », conclut Jörg Bergler.

Stefan König, directeur général de Merz Therapeutics, ajoute : « En tant qu’entreprise innovante axée sur le patient, nous reconnaissons la responsabilité de fournir des soins et un soutien continus aux patients pour les thérapies innovantes et bien établies d’Acorda et nous considérons cela comme une expansion potentielle optimale du portefeuille qui souligne notre ambition dans des domaines thérapeutiques clés. »

À propos de Merz Group

Merz Group est une entreprise mondiale diversifiée du secteur de la santé, dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne. Propriété familiale depuis plus de 116 ans, l’entreprise se distingue par son engagement en faveur de l’innovation, sa perspective à long terme et son souci d’une croissance rentable. Merz Group comprend les entreprises Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Real Estate et Merz Financial Investments. L’entreprise emploie 4 337 personnes (depuis l’exercice 2022/2023) dans 28 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.merz.com.

À propos de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH se consacre à l’amélioration de la vie des patients dans le monde entier. Grâce à ses activités de recherche et de développement et à sa culture de l’innovation, Merz Therapeutics s’efforce de répondre aux besoins non satisfaits des patients et d’obtenir de meilleurs résultats. Merz Therapeutics cherche à répondre aux besoins uniques des personnes souffrant de troubles du mouvement, de maladies neurodégénératives, de maladies du foie et d’autres problèmes de santé qui affectent gravement la qualité de vie des patients.

Merz Therapeutics a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, et est représentée dans plus de 90 pays, avec une filiale nord-américaine basée à Raleigh, en Caroline du Nord. Merz Therapeutics GmbH fait partie de Merz Group. Rendez-vous sur www.merztherapeutics.com

