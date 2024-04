Zycus ontwikkelt source to pay-platform met Generative AI in samenwerking met Microsoft

Zycus launched world's first Generative AI powered S2P platform in collaboration with Microsoft (Graphic: Business Wire)

PRINCETON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Zycus, een wereldleider in inkooptechnologieoplossingen, zet weer een nieuwe mijlpaal met de integratie van Microsoft Azure OpenAI Service. Deze aangekondigde integratie is een stap in de richting van een voortdurende inspanning om 's werelds eerste generatieve AI aangedreven S2P-platform te bouwen. Met deze constante missie profiteert het bedrijf van de kracht van geavanceerde AI om end-to-end source to pay-processen te transformeren en ongekende efficiëntie, compliance en gebruiksgemak te bieden.

Zycus heeft al verschillende Generative AI-mogelijkheden opgenomen in de bestaande S2P-suite onder het Merlin Assist-aanbod. Deze is beschikbaar via een app gepubliceerd op Microsoft Teams en via de Zycus web-app.

"We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Microsoft. Veel van onze klanten, internationale ondernemingen van over de hele wereld, gebruiken Merlin Assist als onderdeel van ons early access programma. Zij geven zeer positieve feedback over gebruiksgemak, compliance en productiviteit. We zijn er zeker van dat sourcing & procurement de komende maanden een fundamentele transformatie zullen ondergaan," aldus Aatish Dedhia, oprichter en CEO van Zycus.

Samik Roy, uitvoerend directeur, middelgrote en kleine bedrijven, Microsoft India, zei: "AI zal de manier waarop individuen, teams en organisaties werken transformeren. Zycus heeft Azure OpenAI geïntegreerd om AI toe te voegen aan zijn S2P-platform. De kwantitatieve impact is zeer bemoedigend. Van gepersonaliseerde ervaringen tot gestroomlijnde workflows, AI wordt de hoeksteen van het succes van Zycus-klanten."

Enkele eersteklas use cases van Generative AI die het volledige S2P-proces verbeteren:

1. Efficiëntie en tijdbesparende innovaties:

Door gebruik te maken van de kracht van Azure OpenAI Service kan Zycus de end-to-end inkooplifecycle optimaliseren. Dit gaat van vlotte aanbevelingen van alternatieve leveranciers tot het vereenvoudigen van contractbeheer met contractverwerking in abstracte taal. Zycus heeft ook autoscore RFP-mogelijkheden (verzoek tot een voorstel) gebouwd die de evaluatie van voorstellen versnelt. Deze innovaties verminderen handmatige inspanningen, wat kostbare tijd bespaart en fouten minimaliseert.

2. Verbeterde bronaggregatie en risicobeoordeling:

Zycus-gebruikers krijgen de beschikking over krachtige bronaggregatie en -tracering, gecombineerd met een robuuste risicobeoordeling. De geavanceerde algoritmen van Azure OpenAI Service verwerken dagelijks duizenden artikelen en zorgen voor een viervoudige verwerkingscapaciteit. iRisk genereert compliance-gerelateerde vragenlijsten. Dit vereenvoudigt het beoordelingsproces en biedt strategische suggesties om geconstateerde risico's te beperken. Dankzij deze aanpak worden complianceprocessen gestroomlijnd en bruikbare strategieën voor een verbeterd voorspellend risicomanagement geleverd.

3. Gedemocratiseerde inkoop via Microsoft Teams:

Zycus heeft zijn platform naadloos geïntegreerd met Microsoft Teams om de adoptie te stimuleren. Deze integratie maakt inkoop toegankelijk voor iedereen. Van het naleven van beleid, het extraheren van contractregels tot uitgebreide overzichten van leveranciersreacties en het genereren van RFQ-vragenlijsten (offerteaanvragen), alle functies zijn ontwikkeld om de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren en een maximale ROI uit het platform te halen.

4. AI-modellen voor geïnformeerde beslissingen met hoge precisie:

De integratie levert nauwkeurigere, datagestuurde inzichten in alternatieve posten, overzichten van inkoopaanvragen en -orders, samen met prijstrends, voor slimmere inkoopkeuzes, minimale risico's en optimale resultaten.

"Door de sterke punten van Azure OpenAI te combineren met het originele source to pay-platform van Zycus, zetten we een nieuwe standaard in de industrie. Onze klanten kunnen nu profiteren van verbeterde efficiëntie, risicobeheer en gebruikersbetrokkenheid. Dit stimuleert de inkooptransformatie op grote schaal," aldus Aatish Dedhia.

Over Zycus

Zycus is een toonaangevende wereldwijde leverancier van end-to-end Source to Pay-oplossingen en pionier op het gebied van cognitieve inkoop, aangedreven door zijn geavanceerde Merlin AI Suite. Met een sterke nadruk op het transformeren van het inkooplandschap, maakt Zycus gebruik van Generative AI om innovatieve, AI-gestuurde mogelijkheden te bieden die inkoopprocessen stroomlijnen, besluitvorming verbeteren en strategisch sourcing- en leveranciersbeheer bevorderen.

Om het geïntegreerde platform van Microsoft en Zycus in actie te zien, kunt u deelnemen op 9 april, 13.00 - 14.30 uur Europese tijd.

