ESI Group und FAW-Volkswagen TE bauen strategische Partnerschaft zur Förderung intelligenter Simulationstechnologie im Automobilbereich auf

PARIS--(BUSINESS WIRE)--ESI Group (Paris:ESI) und FAW-Volkswagen (FAW-VW) TE haben im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) zur Förderung der intelligenten Simulationstechnologie in der Automobilindustrie ihre strategische Partnerschaft gefeiert. Die Zeremonie fand im Forschungs- und Entwicklungszentrum von FAW-VW in Changchun, Provinz Jilin, VR China, statt und wurde von Deng Guohui, Technical Devolopment Director bei FAW-VW, und Francis Griffiths, Executive Vice-President und Chief Revenue Officer der ESI Group, geleitet.

Die Zusammenarbeit zwischen der ESI Group und FAW-VW TE zielt auf die Bewältigung der Herausforderungen durch die chinesischen Sicherheitsvorschriften für Kraftfahrzeuge ab und soll die Innovation in der Branche fördern. Im Rahmen dieser Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen Innovation und Effizienz im Bereich der intelligenten Simulation vorantreiben und auf die Einrichtung einer lokalisierten Materialdatenbank für die Automobilindustrie hinarbeiten, um so die Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung der intelligenten Simulationstechnologie in der gesamten Branche zu fördern. Die Zusammenarbeit verfolgt das Ziel, den Weg für eine sauberere, sicherere und produktivere Zukunft zu ebnen.

Im Zusammenhang mit dem MoU wurde ein gemeinsames Labor für Materialtests und intelligente Simulation errichtet, das in den Bereichen intelligente Simulation, Innovation und Forschung in der Automobilbranche einen wesentlichen Schritt voran darstellt.

„Während ihrer 40-jährigen Zusammenarbeit haben die ESI Group und die VW Group eine enge Verbindung aufgebaut, die u.a. seit 2007 ein nutzbringende Partnerschaft mit FAW-VW umfasst. Diese stellt bei unserem Bestreben, im Automobilsektor die virtuelle Simulationstechnologie voranzubringen, einen bedeutenden Meilenstein dar. Gemeinsam mit FAW-Volkswagen beabsichtigen wir, die Innovation und Effizienz bei der intelligenten Simulation sowie bei der Materialforschung und -entwicklung voranzutreiben“, erklärte Francis Griffiths, Executive Vice-President, Chief Revenue Officer bei der ESI Group.

„Mit der heutigen Veranstaltung feiern wir mit ESI nicht nur zwei Jahrzehnte einer gewinnbringenden Partnerschaft, sondern auch den Beginn einer neuen Ära der Innovation bei der virtuellen Simulation im Automobilbereich. Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine formale Vereinbarung. Sie untermauert unsere gemeinsame Vision und unser Engagement, mit dem wir Pionierarbeit in der intelligenten Simulation und Materialforschung leisten, neue Industriestandards setzen und die Sicherheit und Effizienz von Automobilen vorantreiben wollen“, erläuterte Deng Guohui, Technical Development Director bei FAW-VW.

Während der Zeremonie tauschten FAW-VW TE und die ESI Group Auszeichnungen aus, um ihre gemeinsamen Leistungen im Bereich der Innovation zu würdigen. FAW-VW TE verlieh der ESI Group den angesehenen Preis „CAE Trusted Advisor” als Anerkennung der herausragenden Unterstützung durch ESI bei der Förderung der virtuellen Simulationstechnologie in der Automobilbranche.

Die ESI Group revanchierte sich mit mehreren globalen Auszeichnungen für das Technologieentwicklungsteam von FAW-VW, u.a. mit dem Preis „Best Cooperation Partner“, der von Deng Guohui, Technical Development Director bei FAW-VW, verliehen wurde und der Auszeichnung „Best Simulation Method Development Team“ die von Fu Xiaolong präsentiert wurde. Li Dapeng wurde außerdem für außerordentliche Leistungen mit dem Preis „Virtual Performance Expert“ geehrt. Diese Auszeichnungen unterstreichen den gegenseitigen Respekt, die gemeinsamen Ziele und das Engagement beider Unternehmen bei der Förderung einer erfolgreichen Zusammenarbeit für mehr Sicherheit und Effizienz in der Automobilindustrie.

Über ESI Group

Die ESI Group gehört zu Keysight Technologies und liefert verlässliche und personalisierte Lösungen, die sich auf die prädiktive physikalische Modellierung und virtuelles Prototyping stützen. Die Software von ESI kommt hauptsächlich in den Bereichen Automobil, Landtransport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie in der Schwerindustrie zum Einsatz und ermöglicht es Ingenieuren, mechanische Konstruktionen, intelligente Fertigungsprozesse und auf Menschen gestützte Arbeitsabläufe zu simulieren, um bessere Entscheidungen in einer relativ frühen Phase des Produkt-Lebenszyklus zu treffen. Keysight ist ein S&P 500-Unternehmen, das marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen zur Verfügung stellt, die Ingenieuren dabei helfen, Lösungen schneller und mit einem geringeren Risiko über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hinweg zu entwickeln und einzusetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.esi-group.com

Über FAW-Volkswagen

Die am 6. Februar 1991 gegründete FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. (in diesem Dokument FAW-Volkswagen genannt) ist ein großer Pkw-Hersteller, der gemeinsam von der First Automotive Group Corporation, der Volkswagen AG, der Audi AG und der Volkswagen (China) Investment Co. Ltd. geleitet wird. Das Unternehmen ist der erste Hersteller moderner Pkw in China mit wirtschaftlicher Bedeutung.

Im Laufe seiner ca. 30-jährigen Firmengeschichte hat FAW-Volkswagen Kapazitäten in Changchun im Nordosten, Chengdu im Südwesten, Foshan in Südchina, Qingdao in Ostchina und Tianjin in Nordchina aufgebaut. Das Unternehmen betreibt acht kommerzielle Produktionsbetriebe: No. 1 Car Factory, No. 2 Car Factory, No. 3 Car Factory, No. 4 Car Factory, No. 5 Car Factory, No. 6 Car Factory, den Geschäftsbereich Power Assembly und das Punching Center.

Ergänzung: No. 5 Anqing Road, Auto Industry Development District, Changchun Jilin Province, PRC

