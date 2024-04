ESI Group et FAW-Volkswagen TE s'associent pour avancer dans la simulation virtuelle automobile

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ESI Group (Paris:ESI) et FAW-Volkswagen (FAW-VW) TE ont célébré leur partenariat stratégique en signant un protocole d’accord (MoU) visant à faire progresser la technologie de simulation intelligente dans l'industrie automobile. La cérémonie, qui s'est tenue au centre de R&D de FAW-VW à Changchun, dans la province de Jilin, en République populaire de Chine, a été présidée par Deng Guohui, directeur du développement technique chez FAW-VW, et Francis Griffiths, vice-président exécutif et chief revenue officer chez ESI Group.

La collaboration entre ESI Group et FAW-VW TE vise à relever les défis posés par la réglementation sur la sécurité automobile en Chine et à stimuler l'innovation industrielle. Grâce à ce partenariat, les deux entités s'efforceront de promouvoir l'innovation et l'efficacité dans la simulation intelligente, et travailleront à la mise en place d'une base de données de matériaux pour l'industrie automobile locale, renforçant ainsi la coopération pour faire progresser la technologie de simulation intelligente dans l'ensemble du secteur. Cet effort collaboratif vise à ouvrir la voie à un avenir plus propre, plus sûr et plus productif.

Dans le cadre du protocole d’accord, un laboratoire conjoint de tests de matériaux et de simulation intelligente a été établi, marquant ainsi une avancée significative dans la simulation intelligente, l'innovation et la recherche dans le secteur automobile.

« Avec plus de 40 ans de collaboration, le Groupe ESI et le Groupe VW ont tissé des liens solides, y compris un partenariat fructueux avec FAW-Volkswagen depuis 2007. Cette signature marque une étape significative dans notre engagement à faire progresser la technologie de simulation virtuelle dans le secteur automobile. En collaboration avec FAW Volkswagen, nous visons à promouvoir l'innovation et l'efficacité dans la simulation intelligente, la recherche et le développement des matériaux, » a déclaré Francis Griffiths, vice-président exécutif, chief revenue officer chez ESI Group.

« Cette signature célèbre non seulement deux décennies de collaboration fructueuse, mais marque également le début d'une nouvelle ère d'innovation dans la simulation virtuelle automobile avec ESI. Ce partenariat ne représente pas seulement un accord formel ; il est la preuve de notre vision et de notre engagement partagés, visant à ouvrir la voie à la simulation intelligente et à la recherche de matériaux, à établir de nouvelles normes industrielles et à faire progresser la sécurité et l'efficacité dans le secteur automobile », a déclaré Deng Guohui, directeur du développement technique chez FAW-VW.

Lors de la cérémonie, FAW-VW TE et ESI Group ont échangé des récompenses pour célébrer leurs réalisations collaboratives en matière d'innovation. FAW-VW TE a décerné à ESI Group le prestigieux prix "Conseiller de confiance en CAE", reconnaissant l’important soutien d'ESI dans l'avancement de la technologie de simulation virtuelle dans l'industrie automobile.

ESI Group a répondu en décernant plusieurs prix à l'équipe de développement technologique de FAW-VW, dont le "Meilleur Partenaire de Coopération", représenté par Deng Guohui, Directeur du Développement Technique chez FAW-VW, et la "Meilleure Équipe de Développement de Méthodes de Simulation", représentée par Fu Xiaolong. Li Dapeng a également été honoré avec le prix d'"Expert en Performance Virtuelle" pour ses contributions exceptionnelles. Ces récompenses soulignent le respect mutuel, les objectifs communs et l'engagement des deux entreprises à promouvoir la sécurité et l'efficacité dans le secteur automobile grâce à une collaboration réussie.

À propos d’ESI Group

ESI Group, filiale de Keysight Technologies, propose des solutions fiables et sur mesure reposant sur la modélisation physique prédictive et l'expertise en prototypage virtuel. Principalement active dans les domaines de l'automobile, du transport terrestre, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de l'industrie lourde, ESI permet aux ingénieurs de simuler des conceptions mécaniques, des processus de fabrication intelligents et des flux de travail centrés sur l'humain pour prendre des décisions éclairées plus tôt dans le cycle de vie du produit. Keysight est une société cotée au S&P 500 qui fournit des solutions de conception, d'émulation et de test de pointe pour aider les ingénieurs à accélérer le développement et le déploiement des produits, tout en réduisant les risques, à chaque étape du cycle de vie. Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr

