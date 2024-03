Prevalon Energy assegura contrato com a Idaho Power para novo sistema integrado de armazenamento de energia em baterias (BESS)

Prevalon and Idaho Power plan to bring critical reliable power needed during peak demand periods to bolster grid resiliency. The project will provide up to 328MWh’s. (Rendering Credit: Prevalon)

HEATHROW, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Prevalon Energy LLC, uma empresa da Mitsubishi Power Americas, anunciou que fechou um contrato com a Idaho Power para um sistema completo de armazenamento de energia em baterias (BESS, Battery Energy Storage System) junto com um robusto acordo de serviço a longo prazo. O projeto fornecerá resiliência de rede como uma solução de pico líquido, ajudando a concessionária a continuar fornecendo energia confiável durante períodos de pico de demanda. O acordo de serviço inclui manutenção bem como monitoramento remoto.

O projeto de armazenamento de bateria de quatro horas com até 328 MWh da Prevalon se alinhará com o plano da Idaho Power de integrar mais de 5.000 megawatts (MW) de energia de projetos solares e eólicos nos próximos 20 anos. O BESS garantirá que a energia produzida por essas fontes intermitentes possa ser armazenada para envio futuro. A " Plataforma de Armazenamento de Energia em Baterias Prevalon" da empresa, uma solução de CA completa, incluindo os invólucros da bateria, inversores, transformadores de tensão média e SGE (sistema de gestão de energia), será o pilar do projeto de armazenamento em baterias da concessionária, que fará uma contribuição significante ao objetivo da Idaho Power de fornecer energia 100% limpa até 2045. O BESS da Prevalon foi projetado para atender às necessidades específicas da concessionária, incluindo protocolos robustos de segurança e proteção e operações confiáveis. Espera-se que o projeto esteja em total operação em 2025.

" Este pedido é evidência do trabalho árduo de uma equipe muito talentosa que posicionou a Prevalon como uma parceira empresarial qualificada e estabelecida para nossos clientes com profunda experiência em projetos no rápido e crescente desenvolvimento de armazenamento de energia em bateria", afirmou o presidente e CEO da Prevalon, Tom Cornell. " Colocamos um valor alto na mentalidade de parceria e estamos na expectativa de trabalhar em estreita colaboração com a Idaho Power à medida que eles incorporam nossa solução integrada de armazenamento de energia em baterias de ponta a ponta nos planos de longo prazo para garantir uma rede de energia estável e confiável para seus clientes".

O armazenamento de energia em baterias tem emergido como uma tecnologia crítica, rumo a um futuro mais limpo e sustentável. A Prevalon está comprometida com a inovação dos produtos e serviços de armazenamento de energia em baterias para armazenar energia elétrica, muito da qual proveniente de fontes renováveis, como solar e eólica, para que possa ser utilizada mais tarde. Essa abordagem possibilita uma rede de eletricidade mais eficiente, confiável e sustentável, projetada para responder rapidamente à demanda da rede e às mudanças de suprimento.

Sobre a Prevalon Energy LLC

Comprometimento, confiabilidade, expertise. Esses são os ideais que orientam nossa tomada de decisões, filosofia de design e construção de relacionamentos. A Prevalon Energy LLC (Prevalon), uma empresa da Mitsubishi Power Americas, está capacitando as empresas a implementar soluções energéticas flexíveis e a acelerar um futuro energético mais sustentável. Com 10 anos de experiência global em armazenamento de energia em baterias e mais de 3 GWh em projetos de armazenamento de energia em baterias a nível de concessionária implementados, a Prevalon desenvolve uma solução integrada de ponta a ponta de armazenamento de energia em baterias que atende todo o ciclo de vida do projeto e garante desempenho. Desde a concepção e engenharia, integração de sistemas de gestão de energia, comissionamento e programas de serviço de longo prazo, a plataforma de armazenamento de energia em baterias da Prevalon atende às demandas do seu sistema de energia hoje e no futuro. Para mais informações, acesse PrevalonEnergy.com e nos siga no LinkedIn.

Sobre a Idaho Power

A Idaho Power, com sede na vibrante Boise, Idaho, cidade em rápido crescimento, é uma empresa de energia operada localmente desde 1916. Hoje, atende uma área de 24.000 milhas quadradas em Idaho e Oregon. O objetivo da empresa de fornecer energia 100% limpa até 2045 se baseia na sua longa história como líder em energia limpa que fornece serviço confiável a preços acessíveis. Com 17 projetos hidroelétricos de baixo custo no centro do seu diverso mix de energia, os clientes residenciais, empresariais e agrícolas da Idaho Power pagam os preços mais baixos da nação em eletricidade. Seus 2.100 funcionários atendem, com orgulho, mais de 630.000 clientes com uma cultura de segurança em primeiro lugar, integridade sempre e respeito por todos.

A IDACORP Inc. (NYSE: IDA), empresa controladora de capital aberto independente da Idaho Power, também tem sede em Boise, Idaho. Para saber mais, acesse idahopower.com ou idacorpinc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.