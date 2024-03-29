Midea Group發表首支ESG品牌故事片，透過一次出人意表的VIP參觀之旅，彰顯其對永續發展的承諾

Midea的全新ESG品牌故事片講述了其最重要的VIP貴賓參觀工廠的故事。透過一群孩子的親眼見證，該品牌對永續發展和負責任實務的承諾得到有力呈現。Midea將繼續採取各種措施，與所有人共同擁抱一個更環保、更美好的未來。透過這支有趣的影片，與他們一起參觀Midea工廠吧。#TheNextGeneration #ESG #Midea

Midea的全新ESG品牌故事片講述了其最重要的VIP貴賓參觀工廠的故事。透過一群孩子的親眼見證，該品牌對永續發展和負責任實務的承諾得到有力呈現。Midea將繼續採取各種措施，與所有人共同擁抱一個更環保、更美好的未來。透過這支有趣的影片，與他們一起參觀Midea工廠吧。#TheNextGeneration #ESG #Midea

中國佛山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Midea Group：

背景：

近日，全球首屈一指的科技集團Midea發表了其《2023年環境、社會和治理(ESG)報告》，提出了雄心勃勃的2030年永續發展目標。

這些目標包括：實現太陽能光電發電超過500千瓩，（範疇一、範疇二）溫室氣體排放強度下降至0.040，獲能源管理體系認證工廠數量達50家，以及實現智慧家電主要品類碳足跡核算100%全涵蓋。

這份報告符合全球報告倡議組織(GRI)全球報告標準的永續發展報告標準。

新的報告和宣傳活動著重於四個層面：守護藍色星球、建構和諧社群、踐行科技盡善、共創繁榮生態。

宣傳活動：

Midea在ESG領域成績亮眼，全面開花，獲得多項認證，但要將這些資訊傳達給更廣泛的受眾，不但可能較為複雜，而且容易給人枯燥乏味之感。

按照傳統做法，將海洋、雨林和再生能源的鏡頭透過蒙太奇手法拼接起來，再加上平鋪直敘的旁白，一支中規中矩的宣傳片便能輕鬆問世。但為了讓首支ESG品牌故事片從同類宣傳片中脫穎而出，Midea決定重點突顯娛樂性。

懷著這個想法，一支以敘事為基礎的宣傳片出爐，講述了Midea最重要的VIP——下一代的孩子們參觀工廠的故事。

這支影片透過極富創意的對比手法，突顯了作為主角的孩子們，他們是Midea的VIP，也是Midea ESG倡議的未來受益者。借助孩子們特有的溫暖、單純和魅力，品牌以親切柔和的方式將各項事實傳達給受眾。

這支宣傳片於2024年3月28日在全球發表，登陸LinkedIn、Facebook、X和YouTube等平台。

秉持對永續發展的堅定承諾，Midea已做好充分準備，將繼續引領產業向更環保、更永續的未來發展。

其他Midea ESG事實：

- 目前，Midea有5家工廠入選「全球燈塔網路」，28家工廠獲得國家級綠色工廠認定。

- Midea還為19萬員工提供多通道人才發展體系，並定期展開跨國文化交流活動。

- 此外，該公司還透露計畫投入1.4億元人民幣，以支援當地社群的教育發展。

- 作為負責任的全球公民，Midea Group致力於支援聯合國永續發展目標(SDG)，並已加入聯合國全球契約組織。此外，Midea Building Technology加入了科學碳目標倡議(SBTi)。

- 2023年，Midea Group入選《富比士》全球最佳女性友好企業排行榜，並因其對永續發展的投入而受到表揚。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。