Ivanti sélectionne le groupe Infinigate comme nouveau partenaire de distribution en France

SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--Ivanti, l'entreprise technologique qui abat les barrières entre IT et sécurité pour permettre à « l'Everywhere Work » de prospérer, annonce aujourd'hui avoir choisi le groupe Infinigate, un acteur européen reconnu pour son expertise en cybersécurité, réseaux et cloud sécurisés, comme nouveau partenaire de distribution en France.

Pour soutenir sa croissance sur le marché et pour être au plus près des besoins de ses clients, Ivanti cherche constamment à renforcer son réseau de partenaire. Alors que l'escalade des cybermenaces continue, ce partenariat stratégique avec Infinigate va permettre à Ivanti de multiplier sa présence auprès du réseau de revendeurs et permettre ainsi à toujours plus de clients d’accéder aux hauts standards de visibilité, de protection et de détection des menaces dans toutes les facettes de leurs activités.

« Cette nouvelle alliance avec Infinigate va nous aider à mieux servir les revendeurs et intégrateurs en leur proposant nos produits et solutions sur le marché français, tout en renforçant notre présence sur le territoire. », explique Luc Sabot, Country Manager France d’Ivanti. « Notre choix s’est naturellement porté vers Infinigate qui est l'un des leaders dans la distribution dessolutions de cybersécurité. Nos partenaires participent amplement à notre réussite et nous sommes ravis d'ouvrir ce nouveau chapitre avec Infinigate. »

« En tant que distributeur, nous sommes ravis de servir les revendeurs d’Ivanti et de les représenter partout en France. L'engagement de croissance et d'innovation d'Ivanti correspond tout à fait aux objectifs d'Infinigate : fournir à nos clients les meilleures solutions de cybersécurité possibles. », déclare Bruno Zaconne, Directeur Général d’Infinigate France. « Quelle que soit l'étape à laquelle sont nos partenaires, nous adaptons nos services en tirant parti de notre expertise technique, pour les accompagner dans de développement de offres de cybersécurité. »

À propos d'Ivanti

Ivanti abat les barrières entre IT et sécurité pour permettre à l'Everywhere Work de prospérer. Ivanti a créé la première plateforme technologique spécialement conçue pour les CIO et les CISO. Elle offre aux équipes IT et Sécurité des solutions logicielles complètes qui évoluent avec les besoins de leur entreprise pour permettre, sécuriser et améliorer l'expérience des collaborateurs. La plateforme Ivanti repose sur Ivanti Neurons, couche intelligente d'hyperautomatisation dans le Cloud qui permet une réparation proactive, assure une sécurité unifiée à toute l'entreprise et fournit une expérience collaborateur unique. Plus de 40 000 clients, dont 85 des entreprises Fortune 100, ont choisi Ivanti pour relever leurs défis grâce à ses solutions de bout en bout. Chez Ivanti, nous nous efforçons de créer un environnement où tous les points de vue sont écoutés, respectés et valorisés. Nous nous engageons aussi pour un avenir plus durable pour nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs et la planète. Pour en savoir plus, visitez le site www.ivanti.com et suivez @GoIvanti.

À propos d'Infinigate

Le Groupe Infinigate est un distributeur à forte valeur ajoutée, entièrement dédié à des solutions de cybersécurité durables et d'avant-garde. Créé en 1996 en Suisse, le groupe s'est étendu jusqu'à inclure l'intégralité de l'EMEA, avec des bureaux dans 30 pays et des partenaires dans plus de 50 pays. Nos plus de 1 200 collaborateurs spécialisés, dont la majorité dispose d'une expertise technique approfondie, sont passionnés par les solutions de cybersécurité, de réseau et de Cloud, capables de protéger les infrastructures IT sur site et dans le Cloud pour des entreprises de toute taille et de tout secteur. Le Groupe Infinigate s'appuie sur des filiales locales solides, qui s'adaptent aux besoins de leurs partenaires respectifs, MSSP et fournisseurs, en mettant à leur disposition des services techniques, marketing, commerciaux et professionnels. Pour en savoir plus, visitez le site infinigate.fr.