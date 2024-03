Sede da Tigo Energy recebe 90 kW de energia solar otimizada de parceiro instalador de longa data

The system was designed and deployed by Tigo installer partner Laibach Solar and has averaged 5% Reclaimed Energy since it was commissioned. (Graphic: Business Wire)

The system was designed and deployed by Tigo installer partner Laibach Solar and has averaged 5% Reclaimed Energy since it was commissioned. (Graphic: Business Wire)

CAMPBELL, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), um provedor líder de soluções inteligentes de armazenamento solar e energia, anunciou hoje a instalação e colocação em funcionamento de um sistema solar de telhado em sua sede na Califórnia. O sistema foi projetado e implantado pelo parceiro instalador da Tigo, Laibach Solar, e obteve uma média de 5% de energia recuperada desde que foi encomendado. A Laibach Solar é um instalador de sistemas solares de propriedade de seus funcionários no norte da Califórnia, dedicado a combinar componentes de alta qualidade com preços imbatíveis. Desde 2018, a Laibach Solar é um valioso parceiro de instalação da Tigo, A instalação contribui agora para o crescimento da adoção solar corporativa nos Estados Unidos, que representava 14% do mercado solar dos EUA em 2022, de acordo com a Solar Energy Industries Association (Associação das Indústrias de Energia Solar).

A instalação está equipada com 180 dispositivos Tigo TS4-A-O MLPE, com o Tigo Access Point (TAP, ponto de acesso Tigo) e o dispositivo de registro de dados Tigo Cloud Connect Advanced (CCA, conexão à nuvem avançada). O projeto do sistema de 90 kW, que inclui 180 módulos solares de 500 W e um inversor da Solectria, teve que superar desafios significativos de sombreamento dos recursos existentes do telhado. Ao implantar sua tecnologia própria, o desempenho do sistema na sede da Tigo somente será minimamente impactado pelo efeito de sombra ao longo do dia e será impulsionado ainda mais pela tecnologia de energia recuperada da Tigo. A Tigo também se beneficiará do monitoramento ao nível de módulo e das medidas avançadas de segurança de desligamento rápido para proteger profissionais de energia solar, pessoal de manutenção predial e socorristas.

“Utilizamos os produtos Tigo em muitos projetos ao longo dos anos devido à qualidade e flexibilidade de design que oferecem, e foi ótimo projetar um sistema para a sede da Tigo onde conseguimos superar as restrições de sombreamento decorrentes de paredões ou muros com sua própria tecnologia”, disse Dejan Obradovic, proprietário da Laibach Solar. “Embora este sistema seja um recurso muito importante para nós, como uma empresa de instalação solar, não há dúvida de que a pressão também continua, e é por isso que estamos usando a plataforma de monitoramento Energy Intelligence e o Tigo EI Professional para ficar de olho nas coisas. A Tigo é uma ótima parceira em nossa missão solar, e esperamos muitos mais anos capacitando a energia solar com um excelente software e um compromisso compartilhado com a qualidade.”

Com a plataforma de monitoramento Tigo Energy Intelligence, a Laibach Solar e a Tigo Energy têm controle e visibilidade totais sobre a instalação. Esta plataforma não só permite à Tigo monitorar a energia recuperada e ocorrências de sombreamento, mas também oferece informações de otimização, garantindo que o sistema funciona com sua eficiência máxima. O Tigo Energy Intelligence Portal oferece informações sobre energia recuperada, ou sobre a quantidade de energia que seria perdida devido ao sombreamento e qualquer incompatibilidade de módulo. Em típicos dias de sol, o sistema de telhado na sede da Tigo foi projetado para recuperar, diariamente, uma média de aproximadamente 14 kWh.

“Quero agradecer a equipe da Laibach Solar pelo excelente projeto do sistema e pela instalação de altíssima qualidade, particularmente no que se refere a superar uma combinação complicada de restrições de sombreamento e permissão”, disse Jing Tian, diretor de crescimento da Tigo Energy. “Com a configuração que temos hoje, a nossa produção solar está sendo otimizada para nos proporcionar o melhor ganho possível na forma de energia recuperada, o que ajuda a reduzir constantemente a procura de energia que teríamos para a rede. Este sistema é exatamente o tipo de resultado que um compromisso com o princípio Total Quality Solar (qualidade solar total) pode produzir.”

No âmbito dos princípios de fabricação atemporais de Total Quality Management (Gestão da Qualidade Total), o Total Quality Solar (TQS) é um princípio que orienta um processo contínuo de detecção e redução de erros no projeto, instalação e equipamentos por todo o ecossistema solar.

