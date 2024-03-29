Midea Group发布首支ESG品牌故事片，通过一次出人意表的VIP参观之旅，彰显其对可持续发展的承诺

Midea的全新ESG品牌故事片讲述了其最重要的VIP贵宾参观工厂的故事。透过一群孩子的亲眼见证，该品牌对可持续发展和负责任实践的承诺得到有力呈现。Midea将继续采取各种举措，与所有人共同拥抱一个更环保、更美好的未来。通过这支有趣的影片，与他们一起参观Midea工厂吧。#TheNextGeneration #ESG #Midea

Midea的全新ESG品牌故事片讲述了其最重要的VIP贵宾参观工厂的故事。透过一群孩子的亲眼见证，该品牌对可持续发展和负责任实践的承诺得到有力呈现。Midea将继续采取各种举措，与所有人共同拥抱一个更环保、更美好的未来。通过这支有趣的影片，与他们一起参观Midea工厂吧。#TheNextGeneration #ESG #Midea

中国佛山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Midea Group：

背景：

近日，全球领先的科技集团Midea发布了其《2023年环境、社会和治理(ESG)报告》，提出了雄心勃勃的2030年可持续发展目标。

这些目标包括：实现光伏发电超过500兆瓦，（范围一、范围二）温室气体排放强度下降至0.040，获能源管理体系认证工厂数量达50家，以及实现智能家电主要品类碳足迹核算100%全覆盖。

这份报告符合全球报告倡议组织(GRI)全球报告标准的可持续发展报告标准。

新的报告和宣传活动侧重于四个维度：守护蓝色星球、构建和谐社区、践行科技尽善、共创繁荣生态。

宣传活动：

Midea在ESG领域成绩亮眼，全面开花，获得多项认证，但要将这些信息传达给更广泛的受众，不但可能较为复杂，而且容易给人枯燥乏味之感。

按照传统做法，将海洋、雨林和可再生能源的镜头通过蒙太奇手法组接起来，再加上平铺直叙的旁白，一支中规中矩的宣传片便能轻松问世。但为了让首支ESG品牌故事片从同类宣传片中脱颖而出，Midea决定重点突出娱乐性。

怀着这个想法，一支以叙事为基础的宣传片出炉，讲述了Midea最重要的VIP——下一代的孩子们参观工厂的故事。

这支影片通过极富创意的对比手法，突出了作为主角的孩子们，他们是Midea的VIP，也是Midea ESG倡议的未来受益者。借助孩子们特有的温暖、单纯和魅力，品牌以亲切柔和的方式将各项事实传达给受众。

这支宣传片于2024年3月28日在LinkedIn、Facebook、X和YouTube等平台面向全球发布。

秉持对可持续发展的坚定承诺，Midea已做好充分准备，将继续引领行业向更环保、更可持续的未来发展。

其他Midea ESG事实：

- 目前，Midea有5家工厂入选“全球灯塔网络”，28家工厂获得国家级绿色工厂认定。

- Midea还为19万员工提供多通道人才发展体系，并定期开展跨国文化交流活动。

- 此外，该公司还透露计划投入1.4亿元人民币，以支持当地社区的教育发展。

- 作为负责任的全球公民，Midea Group致力于支持联合国可持续发展目标(SDG)，并已加入联合国全球契约组织。此外，Midea Building Technology加入了科学碳目标倡议(SBTi)。

- 2023年，Midea Group入选《福布斯》全球最佳女性友好企业榜单，并因其对可持续发展的投入而受到表彰。

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