The system was designed and deployed by Tigo installer partner Laibach Solar and has averaged 5% Reclaimed Energy since it was commissioned. (Graphic: Business Wire)

The system was designed and deployed by Tigo installer partner Laibach Solar and has averaged 5% Reclaimed Energy since it was commissioned. (Graphic: Business Wire)

CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), een toonaangevende leverancier van intelligente softwareoplossingen voor zonne-energie en energie, heeft vandaag de installatie en inbedrijfstelling aangekondigd van een zonnesysteem op het dak van het hoofdkantoor in Californië. Het systeem is ontworpen en geïmplementeerd door Tigo-installateur Laibach Solar en heeft sinds de inbedrijfstelling gemiddeld 5% teruggewonnen energie gegenereerd. Laibach Solar is een zonne-energie-installateur in Noord-Californië, in handen van de werknemers, die zich toelegt op het combineren van hoogwaardige componenten met onverslaanbare prijzen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.