Groupe NHOA : Nouveau partenariat Emil Frey France x Atlante France, une quinzaine de stations de recharge en préparation dans les concessions Autosphere.

Emil Frey France, leader et moteur de la distribution de véhicules en France et Atlante, société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée au déploiement d’un réseau de stations de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques (VE) ont signé récemment un partenariat pour l’installation de stations de recharge rapide et ultra-rapide, pour environ quatre-vingts points de charge à terme, dans une quinzaine de concessions automobiles du réseau Autosphere d’ici 2025.

Le besoin grandissant en infrastructures de recharge ultra-rapide, nécessaires au développement des ventes de véhicules électriques, est une vraie opportunité pour le groupe Emil Frey France. Afin de proposer un service complémentaire aux clients du réseau Autosphere, sa branche retail auto/moto, et d’en conquérir de nouveaux, Emil Frey France a décidé de s’inscrire dans une démarche d’installation de stations de recharge Haute Puissance en nouant un partenariat avec Atlante, en septembre dernier. Le déploiement de ces stations s’inscrit également dans la volonté du groupe Emil Frey France d’optimiser ses surfaces immobilières.

La solution Atlante propose une solution pratique et efficace aux conducteurs avec la possibilité de recharger les véhicules électriques à hauteur de 80 % de leur capacité en 20 minutes environ, en fonction du modèle. Les stations sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et toutes les normes de recharge ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le paiement par carte bancaire est accepté et les bornes sont référencées sur les principales applications de mobilité électrique. Offrant de 2 à 6 connecteurs haute puissance (150 à 300 kWh), le concept de station d’Atlante est flexible s’adaptant à la surface immobilière disponible. Il permet une installation à proximité de zones d’activités dynamiques ou proches d’axes routiers majeurs parfaitement adaptée aux besoins locaux de villes de taille moyenne.

Une quinzaine de stations à horizon 2025

Le partenariat inclut l’installation d’une quinzaine de stations qui compteront au total environ quatre-vingts points de charge à terme. Elles permettront aux automobilistes de recharger, en énergie verte, leur véhicule électrique. Les concessions du réseau Autosphere allant accueillir ces stations de recharge sont sélectionnées au fur et à mesure du déploiement selon les critères du concept. Déjà en cours de déploiement, le premier site de recharge Atlante a été installé au sein du centre automobile implanté à la Teste-de-Buch, près d’Arcachon, dans le département de la Gironde. Cette station comprend 4 points de charge de 150kW et est aujourd’hui déjà ouverte à tous les conducteurs de véhicules électriques. Suivant l’implantation du réseau Autosphere, les prochaines stations qui verront le jour seront localisées à Tours/St Cyr sur Loire, Châtellerault, Ruffec, Meaux, Compiègne, Maubeuge et Montluçon.

Accompagner le passage à la mobilité électrique

En offrant aux clients du réseau Autosphere un parcours intégrant la recharge électrique rapide et ultra-rapide avec l’expérience utilisateur d’Atlante, Emil Frey France marque tant sa volonté de participer activement à la transition vers une mobilité électrique que celle d’anticiper les attentes des clients d’Autosphere avec le déploiement de services personnalisés, à la pointe de la technologie.

« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour accompagner le déploiement de ce nouveau service au sein des concessions automobiles du réseau Autosphere. Avec notre technologie de pointe, une exigence permanente de la meilleure expérience utilisateur, nous garantissons à Emil Frey France, via son réseau Autosphere, d’offrir un service de qualité à ses clients. Ce projet, structurant pour Atlante France, s’inscrit pleinement dans notre volonté de déployer notre réseau avec des partenaires de renoms, sur des sites reconnus pour leur service de qualité » souligne Jacques Galvani, CEO d’Atlante France.

« Partenaire expert sur son domaine, Atlante nous offre l’opportunité, avec ce nouveau service, de toujours accompagner au mieux les automobilistes vers l’électrification. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre politique de diversification de nos services pour conserver toute notre valeur ajoutée dans un secteur en évolution rapide et constante » déclare Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France.

À propos du groupe Emil Frey France

Emil Frey France, leader et moteur de la distribution de véhicules en France, évolue dans les domaines de l’automobile et de l’agroéquipement. Ses activités se répartissent sur plusieurs secteurs d’activité : la distribution automobile et moto (Autosphere et son réseau), son cœur de métier, la distribution de véhicules industriels (Groupe Kertrucks), le commerce de gros et de détail de pièces détachées d’origine et indépendantes (Dispro, FLSA, Flauraud, Barrault), la conception de pièces détachées (MGA), le reconditionnement de véhicules d’occasion (CRVO) et la distribution de matériels agricoles (Bretagri). Il est l’importateur officiel des marques Mitsubishi Motors, Subaru et TVS sur le marché français. En France, en 2023, son chiffre d’affaires consolidé (IFRS) s’élève à 5,9 Md€. Le groupe représente plus de 10 000 collaborateurs et collaboratrices. Site officiel : www.emilfreyfrance.fr

Emil Frey France est la filiale française du groupe Emil Frey.

À propos d’Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA, précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète. Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% activé par les énergies renouvelables, et renforcé par du stockage d'énergie et du photovoltaïque sur site.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5000 points de recharge rapides et ultra-rapides d'ici 2025 et plus de 35000 d'ici 2030.

En activité depuis octobre 2021, Atlante compte aujourd'hui plus de 2 000 points de charge en ligne dans ses quatre pays, et des milliers d'autres sont en cours de construction et de développement. S'appuyant sur l'héritage technologique du Groupe NHOA, notamment via la collaboration avec sa société sœur Free2move eSolutions, Atlante est un réseau préférentiel du groupe automobile Stellantis et de ses clients. Les stations Atlante sont entièrement interopérables et sont accessibles par pratiquement n'importe quelle application d’e-mobilité ou carte de recharge, et par n'importe quelle marque et modèle de véhicules électriques.

