Sovos et PwC en Belgique établissent une collaboration commerciale pour accélérer la mise en œuvre de la facturation électronique

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Sovos, société de gestion de conformité, a annoncé aujourd'hui la mise en place d’une collaboration commerciale avec le cabinet belge PwC Business Advisory Services bv/srl (ci-après : "PwC"). Cette relation s'appuie sur l'expertise et les solutions complémentaires des deux sociétés en matière de fiscalité et de conseil pour répondre aux besoins vitaux en matière de facturation et de déclaration électroniques.

Par le biais de cette collaboration, les clients de Sovos et de PwC peuvent accéder à des services complets pour relever les défis réglementaires en constante évolution liés à la facturation électronique et l'e-reporting, sachant que de nouveaux pays cherchent à rejoindre les plus de 80 pays dans le monde qui ont déjà des exigences en matière de facturation électronique.

Grâce à la mise en œuvre de Sovos Compliance Cloud, les organisations seront en mesure d'identifier et de documenter les exigences réglementaires en matière de facturation électronique des clients sur différents marchés, d'évaluer les processus et la technologie existants afin d'aligner les objectifs de l'entreprise. Lancée en février, Sovos Compliance Cloud est la première plateforme logicielle unifiée de conformité fiscale et réglementaire basée sur le cloud qui fournit un système holistique d'enregistrement pour la conformité globale.

"Alors que les entreprises évoluent sur un marché de plus en plus interconnecté et dynamique, la nécessité d'un processus de facturation électronique plus intégré n’a jamais été aussi crucial", a déclaré Ellen Cortvriend, partenaire de PwC en Belgique. "La collaboration avec Sovos nous permet d'atteindre l'excellence dans un projet de conformité fiscale globale basé sur la facturation électronique d’aujourd'hui, avec la possibilité de rationaliser même davantage le processus au fil du temps."

"De nombreux clients de PwC en Belgique sont confrontés à des réformes de facturation électronique imminentes, la plateforme Sovos Compliance Cloud assure une intégration rapide et réussie", a déclaré Alice Katwan, présidente des revenus chez Sovos. "Les changements rapides et complexes en matière de conformité créent des défis à la fois fiscaux et informatiques, allant de la nécessité d'une détermination fiscale immédiate au moment où la facture est émise, à l'intégration des factures électroniques validées avec les rapports périodiques et les rapports SAF-T. En réduisant la charge opérationnelle et en fournissant une vue unique des données relatives à la conformité, Sovos et PwC permettent aux entreprises de dégager une valeur commerciale considérable."

Pour les chefs d'entreprise qui souhaitent en savoir plus sur les événements à l'origine des changements réglementaires et sur les stratégies permettant de garder une longueur d'avance sur la courbe des risques de conformité, PwC et les experts en conformité Sovos organiseront un webinaire complémentaire, intitulé " Have We Hit a Tipping Point for Global Indirect Tax? ", le 11 avril 2024 à 15 h 00 CET. Les inscriptions sont ouvertes.

À propos de Sovos

Sovos est un fournisseur mondial de solutions et de services fiscaux, de conformité et de confiance qui permettent aux entreprises d'avancer en toute confiance dans un monde de plus en plus réglementé. Conçues spécialement pour des capacités de conformité continue, nos solutions IT évolutives répondent aux exigences d’un environnement réglementaire mondial évolutif et complexe. La plateforme logicielle basée sur le cloud de Sovos offre un niveau d’intégration inégalé avec les applications commerciales et les processus de conformité gouvernementale.

Plus de 100 000 clients dans plus de 100 pays, dont la moitié du Fortune 500, font confiance à Sovos pour leurs besoins de conformité. Sovos traite chaque année plus de 11 milliards de transactions dans 19 000 juridictions fiscales. Soutenu par un solide programme de plus de 400 partenaires, Sovos apporte un réseau mondial incomparable aux entreprises de toutes les industries et zones géographiques. Fondé en 1979, Sovos a des activités sur le continent américain et en Europe, et est détenu par Hg and TA Associates. Pour plus d’informations, visitez https://sovos.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est de renforcer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets répartis dans 151 pays et employant plus de 364 000 personnes qui s'engagent à fournir des services de qualité dans les domaines de l'assurance, du conseil et de la fiscalité. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, rendez-vous sur le site www.pwc.com.

PwC fait référence au réseau PwC et/ou à un ou plusieurs de ses cabinets membres, chacun d'entre eux étant une entité juridique distincte. Pour plus de détails, voir www.pwc.com/structure.

© 2024 PwC. Tous droits réservés.