Tigo Energy總部從長期安裝合作夥伴處獲得90kW經過最佳化的太陽能系統

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO)是智慧太陽能和能源軟體解決方案的領導廠商。該公司今天宣布在其加州總部安裝並測試運轉了一套屋頂太陽能系統。該系統由Tigo安裝合作夥伴Laibach Solar設計和部署，自投入使用以來，平均能量回收率達到5%。Laibach Solar是北加州一家員工所有的太陽能安裝公司，致力於將優質組件與無可匹敵的價格相結合。自2018年以來，它一直是Tigo重要的安裝合作夥伴。據太陽能產業協會稱，該安裝合作關係如今促進了美國企業太陽能普及率的成長，截至2022年在美國太陽能市場擁有14%的佔有率。

該安裝專案有180台Tigo TS4-A-O MLPE設備、Tigo接取點(TAP)和Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)資料記錄設備。該90kW的系統設計方案包括180個500W的太陽能組件和Solectria逆變器，其必須克服現有屋頂特徵帶來的巨大遮陽挑戰。透過部署自己的技術，Tigo總部的系統性能在一天中只受到微乎其微的遮陽影響，並透過Tigo能量回收技術得到進一步提升。Tigo還將受惠於模組級監測和先進的快速關斷安全措施，以保護太陽能專業人員、建築維護人員和急救人員的安全。

Laibach Solar的所有者Dejan Obradovic表示：「多年來，我們在許多專案中都使用了Tigo的產品，因為他們的產品品質和設計靈活性都很高。能夠為Tigo總部設計一套系統，並利用他們自己的技術克服隔牆結構帶來的遮陽限制，我們感到非常高興。作為一家太陽能安裝公司，這套系統顯然是我們的得意之作，但毫無疑問，我們的壓力也很大，這就是為什麼我們要使用Energy Intelligence監測平台和Tigo EI Professional來監測運行情況。Tigo是我們在太陽能事業上的絕佳合作夥伴，在未來的很多年內，我們期待著繼續透過優秀的軟體和對品質的共同承諾為太陽能事業賦能。」

Laibach Solar和Tigo Energy可以憑藉Tigo Energy Intelligence監測平台對安裝進行全面控制和查看。借助該平台，Tigo不僅可以監測能量回收和遮陽情況，還可以提供最佳化見解，確保系統以最高效率運行。Tigo Energy Intelligence Portal可以協助深入瞭解能量回收情況，或由於遮陽和任何模組不匹配而損失的能量。在典型的晴天，預計Tigo總部的屋頂系統平均每天可回收約14kWh的電能。

Tigo Energy成長長Jing Tian表示：「我要感謝Laibach Solar團隊出色的系統設計和高品質的安裝，尤其是在同時克服遮陽和授權限制的棘手問題方面。透過我們今天的安裝，我們的太陽能輸出得到了最佳化，從而以能量回收的形式為我們帶來了盡可能高的收益，這有助於我們不斷減少對電網的電力需求。這個系統正是致力於全面品質太陽能原則所能產生的成果。」

全面品質太陽能(Total Quality Solar, TQS)秉承全面品質管理(Total Quality Management)這一永恆的製造原則，是一項指導整個太陽能生態系統不斷偵測和減少設計、安裝和設備錯誤的原則。

如欲瞭解有關Tigo Energy Intelligence平台的更多資訊，請在此處註冊進行客製化示範。如欲查詢產品資訊，請在此處聯絡銷售團隊。

關於Tigo Energy

Tigo成立於2007年，是智慧硬體和軟體解決方案開發與製造領域的全球領導廠商，旨在提升住宅、商業和公用事業規模太陽能系統的安全性，增加能源產出，並降低營運成本。Tigo將其Flex MLPE（模組級電力電子）與太陽能最佳化器技術相結合，並借助智慧雲端軟體的能力進行先進的能源監測與控制。Tigo的MLPE產品能夠充分提升效能，實現即時能源監測，並提供法規要求的模組級快速關斷功能。該公司還針對家用太陽能及儲能市場開發和製造逆變器和電池儲能系統等產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tigoenergy.com。

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