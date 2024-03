Sovos en PwC in België gaan een gezamenlijke zakelijke relatie aan voor een snellere invoering van e-facturatie

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Sovos, het bedrijf dat altijd aan compliance doet, kondigt vandaag een gezamenlijke zakelijke relatie aan met het Belgische PwC-kantoor PwC Business Advisory Services bv/srl (hierna: "PwC"). Deze samenwerking maakt gebruik van de complementaire expertise en oplossingen op het gebied van belastingen en adviesdiensten van beide bedrijven om tegemoet te komen aan essentiële behoeften op het gebied van e-facturatie en e-rapportage.

Dankzij deze gezamenlijke zakelijke relatie hebben de klanten van Sovos en PwC toegang tot uitgebreide diensten om vakkundig het hoofd te bieden aan de steeds veranderende uitdagingen op het gebied van regelgeving met betrekking tot e-facturatie en e-reporting. Een steeds groter aantal landen wil zich aansluiten bij de meer dan 80 landen wereldwijd die al eisen stellen op het gebied van e-facturatie.

Door gebruik te maken van de Sovos Compliance Cloud kunnen organisaties wettelijke vereisten voor e-facturatie in verschillende markten in kaart brengen en documententeren voor hun klanten. Daarnaast kunnen ze bestaande processen en technologie evalueren en bedrijfsdoelstellingen op elkaar afstemmen. De Sovos Compliance Cloud, die in februari werd geïntroduceerd, is het eerste uniforme, cloudgebaseerde softwareplatform voor fiscale naleving en regelgeving dat een holistisch registratiesysteem biedt voor wereldwijde naleving.

"Bedrijven bewegen zich op een steeds meer verbonden en dynamische markt en hun behoefte aan een meer geïntegreerd e-facturatieproces is nog nooit zo cruciaal geweest," zegt Ellen Cortvriend, partner bij PwC in België. "Dankzij onze zakelijke samenwerking met Sovos, kunnen wij vandaag uitmuntendheid leveren in een e-factureringsproject, en de belastingwetgeving wereldwijd naleven. Dit maakt dat het e-facturatieproces na verloop van tijd nog soepeler zal verlopen.

"PwC heeft veel klanten in België die te maken krijgen met op handen zijnde e-facturatie mandaten. Met het Sovos Compliance Cloud platform is een snelle en succesvolle integratie verzekerd," zegt Alice Katwan, president of revenue, Sovos. "Snelle en complexe veranderingen in de compliance creëren zowel fiscale als IT-uitdagingen. Dit varieert van de behoefte aan onmiddellijke belastingbepaling op het moment dat de factuur wordt opgemaakt tot de integratie van gevalideerde e-facturen met periodieke SAF-T rapportage. Door het verminderen van de operationele last en het bieden van één enkel gegevensoverzicht van hun compliance-resultaten, stellen Sovos en PwC bedrijven in staat om enorme zakelijke waarde te ontsluiten."

Voor bedrijfsleiders die meer willen weten over de gebeurtenissen die aan de basis liggen van de veranderingen in de regelgeving en over strategieën om de compliance-risico's voor te blijven, organiseren compliance-specialisten PwC en Sovos een aanvullend webinar Have We Hit a Tipping Point for Global Indirect Tax? op 11 april 2024 om 14.00 uur GMT. Registratie is nu mogelijk.

