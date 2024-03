Des recouvrements plus rapides et une sécurité accrue : HTEC et G2 Risk Solutions unissent leurs forces pour faire progresser la gestion des faillites

SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--HTEC, une société mondiale spécialisée dans le numérique, l’ingénierie logicielle et le développement de produits, vient d’annoncer une collaboration stratégique avec G2 Risk Solutions (G2RS), fournisseur chef de file de solutions technologiques de bout en bout axées sur la faillite.

Selon les termes de l’accord, G2RS fera appel à HTEC pour intégrer sa technologie de pointe dans la plateforme de premier plan de gestion des faillites de G2RS.

En tant que créatrice de la base de données nationale sur les faillites la plus complète qui soit et du premier portail de gestion des faillites, G2RS est une pionnière de son secteur. En ajoutant l’ingénierie de pointe de HTEC à sa pile technologique, G2RS sera en mesure de proposer des fonctionnalités nouvelles et innovantes pour aider les clients à accélérer les recouvrements financiers, à renforcer la protection des données et à réduire les inefficacités opérationnelles dans le cycle de vie de la gestion des faillites.

« Nous sommes ravis d’aider G2RS dans ses efforts pour améliorer sa plateforme de pointe au sein de l’industrie l’industrie », a déclaré Robert Radusinovic, directeur du développement commercial chez HTEC. « Ensemble, nous pouvons apporter aux clients de G2RS davantage d’efficacité et des connaissances plus approfondies. »

« L’utilisation de technologies innovantes dans nos solutions s’inscrit au cœur de notre engagement continu à réduire les coûts pour les clients et à maximiser les bénéfices », a confié pour sa part Jeremy Haas, directeur de la technologie chez G2 Risk Solutions. « Nous avons l’habitude de favoriser une innovation qui redéfinit la façon dont nos clients gèrent les faillites. Grâce à l’expertise de HTEC en matière de développement cloud-natif et de construction de systèmes hautement évolutifs, nous allons continuer à développer nos solutions de faillite pour maximiser l’automatisation et générer des efficacités opérationnelles. »

HTEC aidera également G2RS à mieux protéger les données de ses clients, ce qui lui permettra de mettre la sécurité de ses données à l’épreuve du temps dans un environnement de conformité de plus en plus rigoureux.

« La sécurité et l’efficacité sont les piliers fondamentaux de notre suite technologique axée sur les faillites, et nous repoussons sans cesse les limites de l’évolutivité et de la modularité », a poursuivi M. Haas. « L’expertise de HTEC en matière d’automatisation et de systèmes intelligents apporte des innovations révolutionnaires sur un marché concurrentiel. »

Et M. Radusinovic d’ajouter : « HTEC est ravie d’apporter au projet ses années d’expérience en matière d’intelligence artificielle et d’algorithmes d’apprentissage – illustrées dans notre méthodologie StepFrame AI. »

Les deux entreprises considèrent qu’il existe un potentiel énorme pour redéfinir la prochaine ère de la gestion des faillites.

À propos de HTEC

HTEC est une société mondiale spécialisée dans le numérique, le développement de produits et l’ingénierie logicielle qui contribue à l’évolution technologique des organisations les plus influentes au monde, des startups perturbatrices aux entreprises du classement Fortune 500. Avec plus de 2 000 experts répartis en Amérique du Nord et en Europe, HTEC est un partenaire technologique idéal pour ses clients et la plateforme de développement ultime pour ses employés.

À propos de G2 Risk Solutions

G2 Risk Solutions est l’expert incontesté en matière de veille stratégique sur le risque et la conformité, au service d’institutions financières et de plateformes en ligne. Pionnière du secteur dans la fourniture de solutions de pointe pour les commerçants, couvrant des domaines tels que le commerce numérique, le risque de faillite, le risque de crédit et la rédaction de comptes-rendus réglementaires, G2RS stimule l’innovation et façonne l’avenir de la gestion des risques grâce à une expertise en matière de données, de technologie, de conformité mondiale et de risque.

