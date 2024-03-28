Tigo Energy总部从长期安装合作伙伴处获得90kW的优化太阳能系统

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO)是智能太阳能和能源软件解决方案的领先提供商。该公司今天宣布在其加州总部安装并调试了一套屋顶太阳能系统。该系统由Tigo安装合作伙伴Laibach Solar设计和部署，自投入使用以来，平均能量回收率达到5%。Laibach Solar是北加州一家员工所有的太阳能安装公司，致力于将高品质组件与无可匹敌的价格相结合。自2018年以来，它一直是Tigo重要的安装合作伙伴。据太阳能产业协会称，该安装合作关系如今促进了美国企业太阳能普及率的增长，截至2022年在美国太阳能市场占据14%的份额。

该安装项目有180台Tigo TS4-A-O MLPE设备、Tigo接入点(TAP)和Tigo Cloud Connect Advanced (CCA)数据记录设备。该90kW的系统设计方案包括180个500W的太阳能组件和Solectria逆变器，其必须克服现有屋顶特征带来的巨大遮阳挑战。通过部署自己的技术，Tigo总部的系统性能在一天中只受到最小的遮阳影响，并通过Tigo能量回收技术得到进一步提升。Tigo还将受益于模块级监控和先进的快速关机安全措施，以保护太阳能专业人员、建筑维护人员和急救人员的安全。

Laibach Solar的所有者Dejan Obradovic表示：“多年来，我们在许多项目中都使用了Tigo的产品，因为他们的产品质量和设计灵活性都很高。能够为Tigo总部设计一套系统，并利用他们自己的技术克服隔墙结构带来的遮阳限制，我们感到非常高兴。作为一家太阳能安装公司，这套系统显然是我们的得意之作，但毫无疑问，我们的压力也很大，这就是为什么我们要使用Energy Intelligence监控平台和Tigo EI Professional来监控运行情况。Tigo是我们在太阳能事业上的绝佳合作伙伴，在未来的很多年内，我们期待着继续通过优秀的软件和对质量的共同承诺为太阳能事业赋能。”

Laibach Solar和Tigo Energy可以凭借Tigo Energy Intelligence监控平台对安装进行全面控制和查看。借助该平台，Tigo不仅可以监控能量回收和遮阳情况，还可以提供优化见解，确保系统以最高效率运行。Tigo Energy Intelligence Portal可以帮助深入了解能量回收情况，或由于遮阳和任何模块不匹配而损失的能量。在典型的晴天，预计Tigo总部的屋顶系统平均每天可回收约14kWh的电能。

Tigo Energy首席增长官Jing Tian表示：“我要感谢Laibach Solar团队出色的系统设计和高质量的安装，尤其是在同时克服遮阳和许可限制的棘手问题方面。通过我们今天的设置，我们的太阳能输出得到了优化，从而以能量回收的形式为我们带来了尽可能高的收益，这有助于我们不断减少对电网的电力需求。这个系统正是致力于全面质量太阳能原则所能产生的成果。”

全面质量太阳能(Total Quality Solar, TQS)秉承全面质量管理(Total Quality Management)这一永恒的制造原则，是一项指导整个太阳能生态系统不断检测和减少设计、安装和设备错误的原则。

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关于Tigo Energy

Tigo成立于2007年，是智能硬件和软件解决方案开发与制造领域的全球领导者，旨在提升住宅、商业和公用事业规模太阳能系统的安全性，增加能源产出，并降低运营成本。Tigo将其Flex MLPE（模块级电力电子）与太阳能优化器技术相结合，并借助智能云端软件的能力进行先进的能源监控与控制。Tigo的MLPE产品能够最大程度地提高性能，实现实时能源监控，并提供法规要求的模块级快速关机功能。该公司还针对家用太阳能及储能市场开发和制造逆变器和电池储能系统等产品。如需了解更多信息，请访问www.tigoenergy.com。

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