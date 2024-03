Le ministère de l'Éducation et des Sciences de l'Ukraine et Palantir s'associent pour créer des conditions sûres pour l'enseignement en personne dans les écoles

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le ministère de l'Éducation et des Sciences et Palantir (NYSE:PLTR), l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'IA, ont signé un accord. L’objectif principal est de faciliter des transformations qualitatives dans le domaine de l’éducation et de garantir qu’un maximum d’enfants aient accès à un apprentissage en personne en toute sécurité.

Cet accord, d’une durée initiale de 12 mois, soutiendra l’initiative officielle du gouvernement School Offline, qui vise à fournir à 300 000 élèves ukrainiens supplémentaires un accès sûr à une école. Grâce à ces nouveaux outils logiciels :

Les fonds alloués aux abris anti-bombes dans les écoles pourront être ciblés là où ils bénéficieront le plus aux enfants et aux jeunes en âge scolaire.

Chaque école recevra une évaluation des risques selon une méthodologie récemment adoptée dans la loi sous forme de décret du Cabinet des ministres, afin d'aider à identifier les mesures ciblées qui amélioreront la sécurité d'une école. La notation prendra en compte des facteurs tels que les bombardements historiques dans la région, la présence d'un abri anti-bombes, la sécurité d'accès et les systèmes de défense antimissile.

Cette initiative 100 % hors ligne est une réponse à la forte augmentation du nombre d’enfants et de jeunes en Ukraine qui reçoivent une éducation en ligne depuis l’invasion illégale à grande échelle de la Russie. Des recherches estiment que plus de 40 % des enfants ukrainiens dépendent de l’apprentissage en ligne ou hybride en raison de la guerre. Cela a entraîné des pertes en matière d'éducation. Ainsi, selon l'enquête internationale sur la qualité de l'éducation PISA-2022, les étudiants ukrainiens sont en retard de 1,5 à 2,5 années d'études par rapport au niveau requis.

Ces nouveaux outils font partie d'une suite plus large de prise en charge logicielle qui offriront également :

Une analyse des données éducatives et financières, ainsi que du modèle actuel du système éducatif, pour transformer les établissements d'enseignement de l'ère soviétique en espaces innovants modernes basés sur ces données ;

Une évaluation de la situation sécuritaire dans les communautés pour créer toutes les conditions nécessaires à l’apprentissage en personne des enfants ;

L'analyse des résultats scolaires des enfants, de leur corrélation avec la situation de sécurité et d'autres facteurs pour prendre d'autres décisions de gestion concernant la transformation du système éducatif ukrainien dans son ensemble et des établissements d'enseignement individuels ;

La fourniture de technologies innovantes, y compris l'intelligence artificielle, ainsi que d'outils et de modèles analytiques permettant de prendre des décisions de gestion efficaces par les établissements d'enseignement, les communautés, les organes d'autonomie locale et directement par le gouvernement ;

La modélisation d'un réseau de soutien pour les enfants ukrainiens qui restent de force à l'étranger grâce à l'intégration d'une composante d'études ukrainiennes dans des établissements d'enseignement sélectionnés qui fournissent des services éducatifs de qualité dans un format d'enseignement à distance.

Dmytro Zavgorodnii, vice-ministre ukrainien de l'Éducation et des Sciences chargé du développement numérique, des transformations numériques et de la numérisation, déclare : « Les technologies de Palantir vont nous fournir des outils innovants pour créer des politiques reposant sur une approche basée sur les données. Cela nous aidera ainsi à prendre des décisions de gestion efficaces dans le domaine des politiques éducatives. Le ministère de l'Éducation et des Sciences a collaboré avec diligence avec Palantir, exploitant ses technologies de pointe pour concevoir une approche innovante et formuler une méthodologie complète pour évaluer les niveaux de risque liés à la guerre dans différentes régions du système éducatif afin de rétablir l'accès à une éducation sûre et hors ligne dans les écoles. »

Louis Mosley, vice-président exécutif pour le Royaume-Uni et l'Europe chez Palantir, déclare : « L'accord d'aujourd'hui renforce le soutien indéfectible de Palantir à l'Ukraine, en s'appuyant sur l'utilisation de notre logiciel pour soutenir l'effort militaire, la réinstallation des personnes forcées de fuir à l'étranger, l'enquête sur les crimes de guerre et les efforts de déminage critiques. Cela contribuera à réduire le nombre de jeunes privés du droit humain fondamental à l’éducation en personne en raison de l’agression russe, ainsi qu’à façonner la politique éducative du pays à long terme. »

