Snellere terugvorderingen, betere beveiliging: HTEC en G2 Risk Solutions werken samen om faillissementenbeheer te bevorderen

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een internationaal bedrijf actief in digitale consulting, software-engineering en productontwikkeling, kondigt een strategische samenwerking aan met G2 Risk Solutions (G2RS), de provider bij uitstek van end-to-end technologie-oplossingen voor faillissementen.

Onder het akkoord zal G2RS HTEC inschakelen om haar geavanceerde technologie te integreren in het eersteklas platform voor faillissementenbeheer van G2RS.

Als scheppers van de meest volledige nationale faillissementendatabase en de eerste portal voor faillissementenbeheer, is G2RS een pionier binnen de sector. Door de toevoeging van HTEC’s eersteklas engineering aan het technologiepakket van G2RS, zal G2RS nieuwe en innovatieve functionaliteiten aanbieden om klanten te helpen financiële terugvorderingen te bespoedigen, gegevensbescherming te verbeteren en bedrijfsinefficiëntie te verminderen in de levenscyclus van faillissementenbeheer.

“We zijn opgetogen deel uit te maken van G2RS’s inspanningen om hun sectorleidende platform te verbeteren,” zegt Robert Radusinovic, directeur bedrijfsontwikkeling van HTEC. “Samen kunnen we klanten van G2RS meer efficiëntie en diepere inzichten bieden.”

“Het inzetten van innovatieve technologie in onze oplossingen is cruciaal voor onze niet-aflatende inspanningen om kosten voor klanten te verminderen en rendement te maximaliseren,” aldus Jeremy Haas, chief technology officer van G2 Risk Solutions. “We hebben altijd al gekozen voor innovatie die herdefinieert hoe onze klanten faillissementen beheren. Met HTEC’s expertise in op de cloud gebaseerde ontwikkeling en het realiseren van bijzonder schaalbare systemen, zullen we onze faillissementoplossingen verder laten evolueren om automatisering te maximaliseren en bedrijfsefficiëntie aan te sturen.”

HTEC zal G2RS ook helpen om klantengegevens beter veilig te stellen, zodat haar gegevensbeveiliging ook klaar is voor de toekomst in een steeds stringentere compliance-omgeving.

“Beveiliging en efficiëntie zijn belangrijke pijlers van ons technologiepakket voor faillissementen nu we de grenzen van schaalbaarheid en modulariteit continu blijven verleggen,” zegt Haas. “De expertise van HTEC in automatisering en intelligente systemen zorgt voor baanbrekende innovaties in een concurrentiële markt.”

Voegt Radusinovic toe, “HTEC is enthousiast om onze jarenlange ervaring om met artificiële intelligentie en leeralgoritmes te werken — vertegenwoordigd in onze StepFrame AI-methodologie — aan het project bij te brengen.”

Beide bedrijven zien een geweldig potentieel om het volgende tijdperk van faillissementenbeheer te hervormen.

Over HTEC

HTEC is een internationaal bedrijf voor digitale productontwikkeling en technologietechniek dat de technologische evolutie van 's werelds meest invloedrijke organisaties versterkt, van spraakmakende start-ups tot de Fortune 500. Met meer dan 2.000 experts in Noord-Amerika en Europa is HTEC een ideale technologiepartner voor haar klanten en het ultieme groeiplatform voor haar werknemers.

Over G2 Risk Solutions

G2 Risk Solutions is de definitieve expert in risico en compliance business intelligence voor financiële instellingen en online platformen. Als sectorpioniers in het verstrekken van marktleidende oplossingen voor handel, digitale commerce, faillissementrisico, kredietrisico en reguliere verslaglegging, zorgt G2RS voor het bevorderen van innovatie en geeft het de toekomst van risicobeheer vorm via onovertroffen gegevens, technologie en globale compliance en risico-expertise.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.