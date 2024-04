Mouser explore le potentiel de la vision industrielle dans sa nouvelle série Empowering Innovation Together

This installment of the Empowering Innovation Together (EIT) technical content series delves into the systems, algorithms, and models required for machine vision, with in-depth coverage of real-world manufacturing applications.

This installment of the EIT technical content series highlights advancements in perceptual AI and deep learning on embedded platforms, technologies that further the achievements of machine vision.

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distributeur mondial agréé des composants électroniques et des produits d'automatisation industrielle les plus récents, lance aujourd'hui son dernier volet de la série technologique Empowering Innovation Together (EIT), qui explore la technologie de la vision industrielle. Cet épisode de la série de contenus techniques EIT se penche sur les systèmes, algorithmes et modèles requis pour la vision industrielle, avec une couverture approfondie des applications de fabrication réelles.

L'utilisation de la vision industrielle est devenue de plus en plus vitale dans la technologie quotidienne, motivée par la demande de processus de fabrication plus efficaces et plus précis. La technologie de vision industrielle peut être utilisée au sein d'applications dans tous les secteurs, notamment l’automobile, l’industrie et le médical. Cette série met en lumière les progrès de l'IA perceptuelle et de l'apprentissage profond sur des plateformes embarquées, des technologies qui renforcent les avancées de la vision industrielle.

Cette série comprend une interview en podcast avec Peter Denzinger, vice-président de l'ingénierie chez Vista Solutions, qui discute des avancées au niveau des composants nécessaires à la collaboration entre les humains et les machines. Peter Denzinger décrit les défis et les opportunités auxquels est confronté le secteur de la vision industrielle.

« Notre nouvelle saison de la série Empowering Innovation Together démarre avec le potentiel transformateur de la technologie de la vision industrielle », déclaré Yin. « Cette technologie de pointe remodèle le paysage industriel, et nous abordons une poignée de possibilités grâce à des conversations techniques engageantes avec les meilleurs experts du secteur. »

La série comprend des articles, une infographie, une vidéo et bien plus encore sur l'évolution de la vision industrielle et de l'apprentissage profond sur les plateformes embarquées, fournissant une analyse approfondie et des détails techniques aux ingénieurs qui souhaitent explorer le potentiel de la technologie de la vision industrielle, ses applications et les opportunité pour une conception future.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/empowering-innovation/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

Pour plus d'actualités de Mouser, rendez-vous sur https://www.mouser.com/newsroom/.

En tant que distributeur mondial agréé, Mouser propose la plus large sélection des derniers semi-conducteurs, composants électroniques et produits d'automatisation industrielle. Les clients de Mouser bénéficient de produits authentiques et certifiés à 100 %, entièrement traçables auprès de chacun de ses fabricant partenaires. Pour aider à accélérer les conceptions des clients, le site Web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, notamment un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques de produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d'application, des informations de conception technique, des outils d'ingénierie et d'autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent se tenir au courant des dernières nouveautés en matière de produits, de technologies et d'applications grâce à la newsletter électronique gratuite de Mouser. Les abonnements aux actualités et aux références par e-mail de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins uniques et changeants des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur n'offre aux ingénieurs autant de personnalisation et de contrôle sur les informations qu'ils reçoivent. Découvrez les technologies émergentes, les tendances de produits et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd'hui sur https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

