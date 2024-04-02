Mouser探索了其最新的Empowering Innovation Together系列中機器視覺的潛力

這一期的EIT技術內容系列深入探討了機器視覺所需的系統、演算法和模型，全面涵蓋了真實世界製造應用。 （照片：美國商業資訊）

這一期的EIT技術內容系列突顯了嵌入式平台上感知人工智慧和深度學習的進展，這些科技進一步促進了機器視覺的成就。

這一期的EIT技術內容系列突顯了嵌入式平台上感知人工智慧和深度學習的進展，這些科技進一步促進了機器視覺的成就。

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mouser Electronics Inc.作為業界領先的新產品引進(NPI) 經銷商，擁有廣泛的半導體和電子元件選擇空間。 該公司今天宣布推出其最新的Empowering Innovation Together（EIT）科技系列的最新一期，該系列探索了工業機器視覺科技的世界。 這一期的EIT科技內容系列深入討論了機器視覺所需的系統、演算法和模型，詳細介紹了真實世界的製造應用。

隨著對更有效率和更精確的製造流程的需求不斷成長，機器視覺科技在日常科技中變得越來越重要。 機器視覺科技可應用於各行各業，包括汽車、工業和醫療等。 該系列突顯了嵌入式平台上感知人工智慧和深度學習的進展，這些科技進一步促進了機器視覺的發展。

該系列包括對Vista Solutions工程副總裁Peter Denzinger的播客採訪。 Denzinger在訪談中討論了推動人類與機器之間合作所需的元件進展，同時概述了機器視覺產業面臨的挑戰和機會。

Yin表示：「EIT系列的最新一季從機器視覺科技的變革潛力開始，這項前沿科技正在重塑工業格局，我們透過與行業頂尖專家進行引人入勝的科技對話，探索了各種可能性。」

該系列包括文章、資訊圖表和影片等，涉及機器視覺和嵌入式平台上深度學習的發展，為希望探索機器視覺科技潛力、應用和未來設計機會的工程師提供了深入分析和科技細節。

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作為全球授權經銷商，Mouser提供最新、最廣泛的半導體、電子元件和工業自動化產品選擇。 Mouser的客戶可以取得經過各個製造商合作夥伴100%認證的正品，以及完整追蹤這些產品的能力。 為了幫助加速客戶的設計流程，Mouser的網站提供了豐富的科技資料庫，包括科技資源中心，以及產品資料表、供應商專用的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他實用資訊。

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關於Mouser Electronics

2024 - Mouser Electronics為Berkshire Hathaway的子公司，是一家半導體與電子元件授權代理商，專為其優秀製造商合作夥伴提供新產品引進 (NPI) 服務。 Mouser為全球電子設計工程師和買家社群服務，其全球代理商網站mouser.com支援多國語言及貨幣，並銷售1,200多家製造品牌的680多萬種產品。 Mouser在全球擁有28個支援站點，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供一流客服。 該公司在美國德州達拉斯都會區設有佔地100萬平方英尺的先進配送設施，從那裡將產品運送至全球223個國家、65萬個客戶的手中。 想進一步了解Mouser，請瀏覽：https://www.mouser.com/ 。

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