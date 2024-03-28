Fetch.ai、Ocean Protocol和SingularityNET联合成立超级人工智能联盟

瑞士楚格和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球首个去中心化人工智能(AI)网络SingularityNET (SNET)、人工智能新经济Web3平台Fetch.ai和旨在保护数据的去中心化数据交换平台Ocean Protocol今天宣布成立超级人工智能联盟(Artificial Superintelligence Alliance)。通过数十亿代币的合并创建最大的开源去中心化网络，是加速通往通用人工智能(AGI)之路的重要一步。

该联盟是去中心化人工智能领域三位领军人物的心血结晶。Ben Goertzel博士被誉为“AGI之父”。他创立的SNET是一个基于区块链的人工智能服务市场和框架。DeepMind的创始投资者Humayun Sheikh创建了Fetch.ai。这是一个去中心化的多代理平台，用于人工智能应用的部署和商业化。Trent McConaghy是推动摩尔定律的人工智能软件的架构师。该技术被大多数芯片设计师采用。他成立了Ocean Protocol，提供数据交换和代币化数据资产的无缝交易平台。

在此次联盟中，三个联盟成员网络使用的代币$FET、$OCEAN和$AGIX将合并成一个$ASI代币，该代币将在合并后的去中心化人工智能网络中使用，提供前所未有的规模和能力。

为超级智能而生

SNET首席执行官兼创始人Ben Goertzel博士评论道：“ 随着人工智能革命的不断深入，AGI和ASI必须不被任何一方拥有和控制，因为他们会因自身利益而失之偏颇。它们应以开放、民主和去中心化的方式普及。这是SNET、Fetch.ai和Ocean Protocol从成立之初就有的共同愿景，为此，我们三个项目合并成一个具有更强大能力的代币经济网络来对抗大科技公司，并将人工智能世界的重心转移到去中心化生态系统中，这是完全合理的做法。”

Fetch.ai首席执行官兼创始人Humayun Sheikh评论道：“ 在指数级人工智能创新的世界里，大科技巨头霸占着头条新闻和话题。我们正在开辟一条不同的道路。我们这次代币合并的使命是将我们的平台结合起来，确保人工智能的合乎道德和透明度，促进开发者和用户之间的直接互动，绕过传统的集中式机构看门人。这将增强数据隐私，为建立一个更加民主、可信的人工智能生态系统铺平道路，并鼓励全球参与者做出贡献。”

令人信服的战略理由

由人工智能的崛起和三个人工智能项目的增长所促成： 此次合并源于人工智能项目前所未有的发展期。这笔交易为这三家具有影响力的领导者提供了一个无与伦比的机会，使他们能够创建一个强大的、令人信服的替代方案，摆脱大科技公司对人工智能开发、使用和变现的控制。

此次合并源于人工智能项目前所未有的发展期。这笔交易为这三家具有影响力的领导者提供了一个无与伦比的机会，使他们能够创建一个强大的、令人信服的替代方案，摆脱大科技公司对人工智能开发、使用和变现的控制。 创建规模化的去中心化人工智能基础架构： 去中心化人工智能利用区块链技术，将内部运作方式不为公众所知的人工智能系统转变为开放网络，协调机器智能以实现共同目标。SNET、Fetch.ai和Ocean Protocol的研究、品牌、技术和产品的融合，为建立可扩展的人工智能基础架构奠定了基础，从而确保了合乎道德和可信的实践。

去中心化人工智能利用区块链技术，将内部运作方式不为公众所知的人工智能系统转变为开放网络，协调机器智能以实现共同目标。SNET、Fetch.ai和Ocean Protocol的研究、品牌、技术和产品的融合，为建立可扩展的人工智能基础架构奠定了基础，从而确保了合乎道德和可信的实践。 加速对AGI的投资： Goertzel、Sheikh和McConaghy长期以来一直是人工智能的拥护者和先行者，他们都专注于将AGI变为现实。超级智能联盟促进了各基金会技术的商业化，并使人们能够广泛访问尖端的人工智能平台和大型数据库。这一开创性举措推动了在区块链上实现AGI的道路。

交易详情

Ocean Protocol首席执行官兼联合创始人Bruce Pon认为，此次合并可以兑现垂直整合的去中心化技术堆栈的承诺，并具备参与全球竞争的规模。Pon指出：“ 我们技术的结合将在AGI的研发、应用和商业化方面创造一个领导者。统一的$ASI代币是协调所有参与者的粘合剂，具有共同的激励作用。$ASI代币可用于确保公共网络的安全，不仅可以作为数据访问令牌，并且可以解锁计算过程，无需依赖传统的银行和支付渠道。它是机器经济的原生货币。”

如果该提案获得各自社区的多数批准，将出现以下情况：

- $FET将被重命名为$ASI，总供应量为26.3055亿个代币

- $AGIX代币迁移至$ASI，转换率为0.433350:1

- $OCEAN代币迁移至$ASI，转换率为0.433226:1

- 如果将截至2024年3月26日的所有三种代币完全稀释后的市值(FDV)全部转入$ASI，则其FDV总和将达到76亿美元。

领导和治理

代币合并完成后，超级人工智能联盟管理委员会将随之成立，负责监督和指导新合并的代币经济网络的运营。联盟将由Ben Goertzel、Humayun Sheikh、Bruce Pon和Trent McConaghy领导。Fetch.ai、Ocean Protocol Foundation和SNET Foundation这三个融合网络的开发指导机构将继续作为独立实体运营，但将在共享的$ASI代币经济生态系统和联盟的运作中密切合作。

Goertzel继续道：“ 在使这个合并网络成功运转的众多商业和研究目标中，我们的一个重点是启动一个去中心化的神经符号AGI系统，这个系统在逻辑和科学推理以及艺术创造等关键领域具有全球领先的能力。这样一个系统的影响可能会大大超过我们迄今从重要的大语言模型(LLM)中看到的影响，并引领全球经济进入一个有益的去中心化AGI和ASI的新时代。”

关于SingularityNET

SingularityNET由Ben Goertzel博士创立，其使命是创建一种去中心化、民主、包容和有益的通用人工智能(AGI)。Goertzel博士认为，AGI应该独立于任何中央实体，向任何人开放，而不是局限于单一企业甚至单一国家的狭隘目标。SNET团队包括经验丰富的工程师、科学家、研究人员、企业家和营销人员。除核心平台和人工智能团队外，SNET还有专门负责金融、机器人、生物医学人工智能、媒体、艺术和娱乐等应用领域的专业团队。

如需了解有关SNET的更多信息，请访问：https://singularitynet.io/

关于Fetch.ai

Fetch.ai是一家总部位于剑桥的人工智能公司，正在通过其基于人工智能代理的技术重新定义智能互联世界的可能性。Fetch.ai的基础架构技术使开发者和企业能够通过基于代理的模块化平台为新一代人工智能应用进行构建、部署和变现。该公司的核心产品DeltaV融合了大语言模型(LLM)和人工智能代理，创建了一个开放、动态的市场，将用户与服务连接起来，重新构想了当前的搜索体验。

如需了解更多信息，请访问www.fetch.ai，并在X上关注我们。

关于Ocean Protocol

Ocean的成立旨在为人工智能和数据创造公平的竞争环境。Ocean工具使企业和个人能够无缝交易代币化数据资产，在人工智能模型的整个生命周期内管理数据。Ocean驱动的应用程序包括企业级数据交换、数据科学竞赛和数据去中心化自治组织(DAO)。Ocean Predictoor产品推出六个月后，月交易量已超过8亿美元，并且有计划在全球范围内扩展基础模型。

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