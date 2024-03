Exclusive Networks annonce une étape majeure dans sa stratégie de croissance dans la région Asie-Pacifique avec l'acquisition de NEXTGEN Group

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% du capital du groupe NEXTGEN Group (« NEXTGEN »), un leader des services à forte croissance spécialisé dans les solutions de cybersécurité, de data resiliency et digital enterprise, en Australie et Nouvelle-Zélande, avec une présence en Asie-Pacifique.

Basée à Sydney en Australie, NEXTGEN a été fondée en 2011 et compte 190 employés en Asie-Pacifique. Au cours de l'exercice 2023, clos le 30 juin 2023, NEXTGEN a généré un chiffre d'affaires brut de 266 millions de dollars australiens (160 millions d'euros), avec une croissance à deux chiffres attendue pour les années à venir.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance externe d'Exclusive Networks.

NEXTGEN présente un portefeuille de fournisseurs prometteurs à forte croissance, associé à une large gamme de services. Cette transaction à forte valeur ajoutée positionnera Exclusive Networks comme un leader incontestable du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande, générant des synergies commerciales et financières grâce à la complémentarité des deux entreprises.

La combinaison de NEXTGEN et d'Exclusive Networks offrira des services uniques de gestion des canaux de distribution à valeur ajoutée pour l’ensemble de la chaîne, soutenus par des analyses de données en temps réel et par des données étayées par l'IA, bénéficiant à l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Cela offrira également à Exclusive Networks la capacité de déployer des services de canaux digitaux à l'échelle mondiale.

La forte expertise de NEXTGEN en matière d'évaluation de la migration vers le cloud, de marketing numérique et de lead generation élargira la proposition de valeur d'Exclusive Networks en s'appuyant sur les plateformes internes de pointe de NEXTGEN et sur les initiatives développées avec les hyperscalers, posant ainsi les bases de la prochaine phase de croissance.

Après l'acquisition, la présence d'Exclusive Networks en Australie et en Nouvelle-Zélande sera plus que doublée et, sur la base des chiffres pro forma au 31 décembre 2023, l'entité combinée aurait représenté un chiffre d’affaires brute d'environ 615 millions d'euros dans la région Asie-Pacifique, une région aux perspectives de croissance attrayantes et dont le marché total adressable est estimé à 10 milliards de dollars en 20231.

La clôture de la transaction est soumise aux conditions préalables habituelles et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024.

Jesper Trolle, CEO d’Exclusive Networks commente :

« Cette acquisition est une étape majeure dans notre stratégie de croissance dans la région Asie-Pacifique, renforçant considérablement nos activités en nous permettant d'étendre et de développer davantage notre proposition de valeur. Nous sommes très heureux d'accueillir John Walters et les équipes très talentueuses de NEXTGEN au sein d’Exclusive Networks et nous nous réjouissons de travailler avec eux. Ensemble, nous allons nous efforcer de créer un leader régional et d'ouvrir de nouvelles voies. La combinaison de nos ressources et de nos expertises contribuera à accélérer notre croissance et notre compétitivité sur ce marché très dynamique et au-delà. »

John Walters, Fondateur et CEO de NEXTGEN Group ajoute :

« Pour enclencher la prochaine phase de la passionnante histoire de croissance de NEXTGEN Group, nous devions trouver le bon partenaire mondial qui apporte l'investissement approprié à notre modèle et s'aligne sur notre culture. Exclusive Networks, dirigé par Jesper, correspond parfaitement à nos ambitions et à nos valeurs communes, que sont notamment la passion de l'innovation et l'esprit entrepreneurial.

Après 13 ans passés à développer une entreprise à partir d'une start-up, c'est avec beaucoup de confiance et d'enthousiasme que nous entamons cette nouvelle phase avec Exclusive Networks. Cette étape marque le début d'un nouveau chapitre passionnant dans lequel notre croissance sera accélérée par les ressources et l'expertise d'un leader mondial de la cybersécurité. »

A propos d’Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux une large gamme de services et de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.

Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation techniques spécialisées, tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles commerciaux. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.exclusive-networks.com/fr/.

A propos du groupe NEXTGEN

Grâce à un modèle commercial unique de nouvelle génération, NEXTGEN Group contribue à stimuler la croissance des fournisseurs de technologie, des partenaires revendeurs et des clients finaux. Nous sommes spécialisés dans l'offre d'un portefeuille soigneusement sélectionné et complémentaire de logiciels d'entreprise de premier plan et de solutions cloud à valeur ajoutée.

Notre approche collaborative permet aux partenaires technologiques de faire facilement des affaires avec des startups en pleine expansion jusqu'à des fournisseurs de premier ordre mondialement reconnus, offrant des solutions et des services innovants et évolutifs.

1 Données de l'entreprise