Fetch.ai、Ocean Protocol和SingularityNET共同成立超級人工智慧聯盟

瑞士楚格和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球第一個去中心化人工智慧(AI)網路SingularityNET (SNET)、人工智慧新經濟Web3平台Fetch.ai和旨在保護資料的去中心化資料交換平台Ocean Protocol今天宣布成立超級人工智慧聯盟(Artificial Superintelligence Alliance)。透過數十億代幣的合併建立最大的開放原始碼去中心化網路，是加速通往通用人工智慧(AGI)之路的重要一步。

該聯盟是去中心化人工智慧領域三位領軍人物的心血結晶。Ben Goertzel博士被譽為「AGI之父」。他創立的SNET是一個基於區塊鏈的人工智慧服務市場和架構。DeepMind的創始投資人Humayun Sheikh建立了Fetch.ai。這是一個去中心化的多代理平台，用於人工智慧應用的部署和商業化。Trent McConaghy是推動摩爾定律的人工智慧軟體的架構師。該技術被大多數晶片設計師採用。他成立了Ocean Protocol，提供資料交換和代幣化資料資產的順暢交易平台。

在此次聯盟中，三個聯盟成員網路使用的代幣$FET、$OCEAN和$AGIX將合併成一個$ASI代幣，該代幣將在合併後的去中心化人工智慧網路中使用，提供前所未有的規模和能力。

為超級智慧而生

SNET執行長兼創辦人Ben Goertzel博士評論道：「隨著人工智慧革命的不斷深入，AGI和ASI必須不被任何一方擁有和控制，因為他們會因自身利益而失之偏頗。它們應以開放、民主和去中心化的方式普及。這是SNET、Fetch.ai和Ocean Protocol從成立之初就有的共同願景，為此，我們三個專案合併成一個具有更強大能力的代幣經濟網路來對抗大科技公司，並將人工智慧世界的重心轉移到去中心化生態系統中，這是完全合理的做法。」

Fetch.ai執行長兼創辦人Humayun Sheikh評論道：「在指數級人工智慧創新的世界裡，大科技巨擘霸佔著頭條新聞和話題。我們正在開闢一條不同的道路。我們這次代幣合併的使命是將我們的平台結合起來，確保人工智慧的合乎道德和透明度，促進開發者和使用者之間的直接互動，繞過傳統的集中式機構看門人。這將強化資料隱私，為建立一個更加民主、可信的人工智慧生態系統奠定基礎，並鼓勵全球參與者貢獻力量。」

令人信服的策略理由

由人工智慧的崛起和三個人工智慧專案的成長所促成： 此次合併源於人工智慧專案前所未有的發展期。這筆交易為這三家具有影響力的領導者提供了一個無與倫比的機會，使他們能夠建立一個強大的、令人信服的替代方案，擺脫大科技公司對人工智慧開發、使用和變現的控制。

此次合併源於人工智慧專案前所未有的發展期。這筆交易為這三家具有影響力的領導者提供了一個無與倫比的機會，使他們能夠建立一個強大的、令人信服的替代方案，擺脫大科技公司對人工智慧開發、使用和變現的控制。 建立規模化的去中心化人工智慧基礎架構： 去中心化人工智慧利用區塊鏈技術，將內部運作方式不為公眾所知的人工智慧系統改變為開放網路，協調機器智慧以達成共同目標。SNET、Fetch.ai和Ocean Protocol的研究、品牌、技術和產品的融合，為建立可擴展的人工智慧基礎架構奠定了基礎，從而確保了合乎道德和可信的實務。

去中心化人工智慧利用區塊鏈技術，將內部運作方式不為公眾所知的人工智慧系統改變為開放網路，協調機器智慧以達成共同目標。SNET、Fetch.ai和Ocean Protocol的研究、品牌、技術和產品的融合，為建立可擴展的人工智慧基礎架構奠定了基礎，從而確保了合乎道德和可信的實務。 加速對AGI的投資： Goertzel、Sheikh和McConaghy長期以來一直是人工智慧的擁護者和先行者，他們都專注於將AGI變為現實。超級智慧聯盟促進了各基金會技術的商業化，並使人們能夠廣泛使用尖端的人工智慧平台和大型資料庫。這一開創性措施推動了在區塊鏈上實現AGI的道路。

交易詳情

Ocean Protocol執行長兼共同創辦人Bruce Pon認為，此次合併可以兌現垂直整合的去中心化科技堆疊的承諾，並具備參與全球競爭的規模。Pon指出：「我們技術的結合將在AGI的研發、應用和商業化方面創造一個領導者。統一的$ASI代幣是協調所有參與者的粘合劑，具有共同的激勵作用。$ASI代幣可用於確保公共網路的安全，不僅可以作為資料存取權杖，並且可以解鎖運算過程，無需依賴傳統的銀行和支付通路。它是機器經濟的原生貨幣。」

如果該提案獲得各自社群的多數批准，將出現以下情況：

- $FET將被重命名為$ASI，總供應量為26.3055億個代幣

- $AGIX代幣移轉至$ASI，轉換率為0.433350:1

- $OCEAN代幣移轉至$ASI，轉換率為0.433226:1

- 如果將截至2024年3月26日的所有三種代幣完全稀釋後的市值(FDV)全部轉入$ASI，則其FDV總和將達到76億美元。

領導和治理

代幣合併完成後，超級人工智慧聯盟管理委員會將隨之成立，負責監督和指導新合併的代幣經濟網路的營運。聯盟將由Ben Goertzel、Humayun Sheikh、Bruce Pon和Trent McConaghy領導。Fetch.ai、Ocean Protocol Foundation和SNET Foundation這三個融合網路的開發指導機構將繼續作為獨立實體營運，但將在共用的$ASI代幣經濟生態系統和聯盟的運作中密切合作。

Goertzel繼續說道：「在使這個合併網路成功運轉的眾多商業和研究目標中，我們的一個重點是啟動一個去中心化的神經符號AGI系統，這個系統在邏輯和科學推理以及藝術創造等關鍵領域具有全球首屈一指的能力。這樣一個系統的影響可能會大大超過我們迄今從重要的大語言模型(LLM)中看到的影響，並引領全球經濟進入一個有益的去中心化AGI和ASI的新時代。」

關於SingularityNET

SingularityNET由Ben Goertzel博士創立，其使命是建立一種去中心化、民主、包容和有益的通用人工智慧(AGI)。Goertzel博士認為，AGI應該獨立於任何中央實體，向任何人開放，而不是局限于單一企業甚至單一國家的狹隘目標。SNET團隊包括經驗豐富的工程師、科學家、研究人員、企業家和行銷人員。除核心平台和人工智慧團隊外，SNET還有專門負責金融、機器人、生物醫學人工智慧、媒體、藝術和娛樂等應用領域的專業團隊。

如欲瞭解有關SNET的更多資訊，請造訪：https://singularitynet.io/

關於Fetch.ai

Fetch.ai是一家總部位於劍橋的人工智慧公司，正在透過其基於人工智慧代理的技術重新定義智慧互聯世界的可能性。Fetch.ai的基礎架構技術使開發者和企業能夠透過基於代理的模組化平台為下一代人工智慧應用進行建構、部署和變現。該公司的核心產品DeltaV融合了大語言模型(LLM)和人工智慧代理，建立了一個開放、動態的市場，將使用者與服務連接起來，重新構想了目前的搜索體驗。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.fetch.ai，並在X上關注我們。

關於Ocean Protocol

Ocean的成立旨在為人工智慧和資料創造公平的競爭環境。Ocean工具使企業和個人能夠順暢交易代幣化資料資產，在人工智慧模型的整個生命週期內管理資料。Ocean驅動的應用程式包括企業級資料交換、資料科學競賽和資料去中心化自治組織(DAO)。Ocean Predictoor產品推出六個月後，月交易量已超過8億美元，並且有計畫在全球擴展基礎模型。

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