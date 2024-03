Mauna Kea Technologies s’associe à V7 pour le développement d’applications innovantes d’IA avec le Cellvizio

PARIS & BOSTON & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et V7, société leader en matière d'intelligence artificielle (IA) et de labélisation des données, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat en vue de développer une infrastructure de pointe pour des applications d’IA avec le Cellvizio.

Mauna Kea et V7 collaboreront pour créer un registre de données stratégiques constitué d'images Cellvizio® associées à des données cliniques, traitées et annotées. Cette base de données sera le fer de lance des prochaines innovations de Mauna Kea axées sur l'IA avec :

- De futures applications d'aide à la décision basées sur l'IA à destination des médecins, en oncologie et en immunologie, grâce à des développements à la fois internes et collaboratifs avec des partenaires universitaires et industriels de premier plan ;

- Des modèles de biomarqueurs numériques avancés pour accélérer le développement de médicaments, affiner le suivi des maladies et améliorer l'évaluation des conditions pathologiques dans les domaines du cancer et de l'intolérance alimentaire ; et

- Un accélérateur d’innovations continues, à partir des données générées par Cellvizio®, afin d'améliorer la facilité d'utilisation du produit et la courbe d'apprentissage des médecins, ou de développer des stratégies de maintenance préventive.

L'ensemble de l'écosystème de Mauna Kea Technologies, de ses partenaires à ses clients, bénéficiera de cette expérience combinée unique avec V7 grâce à la mise à disposition de fonctionnalités de pointe évolutives.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec V7 qui marque une étape importante dans notre volonté d'exploiter la puissance de l'IA. Il constitue une avancée majeure pour enrichir les capacités du Cellvizio et ses bénéfices dans une large gamme d’applications », a déclaré Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « En intégrant la plateforme d'IA avancée de V7 aux capacités uniques d'imagerie cellulaire in vivo de Mauna Kea, notre objectif est de mettre à disposition des professionnels de santé et de leurs patients des outils d'intelligence et de précision sans précédent. Cette synergie vise à transformer les approches de diagnostic et de traitement, en offrant des solutions de soin profondément impactantes et personnalisées. »

Alberto Rizzoli, Directeur Général de V7, a conclu : « Ce partenariat avec Mauna Kea Technologies représente une avancée significative dans l'application de l'IA au domaine de la santé. En combinant nos forces, nous ne faisons pas seulement progresser la technologie elle-même, mais nous ouvrons également la voie à une nouvelle ère de diagnostics et de traitements médicaux - raison pour laquelle nous avons fondé l'entreprise en 2018. La plateforme Cellvizio de Mauna Kea constitue une base exceptionnelle pour le développement de l'IA, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter notre expertise en vue de créer des solutions de santé véritablement transformatrices. »

À propos de V7

V7 est une plateforme de données d'entraînement de premier plan, qui permet aux entreprises de créer, étiqueter, interroger et gérer de manière transparente de vastes ensembles de données visuelles pour une IA percutante et fiable. Reconnue par Roche, Miele, Mars Petcare, Sony, Bayer et Merck, V7 a permis à de nombreuses entreprises pionnières d'accélérer la commercialisation de produits d'IA, de normaliser le développement de l'IA et de réduire les coûts associés, faisant ainsi de la vision par ordinateur un processus moins pénible. Pour plus d’informations, consultez le site www.v7labs.com.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 juin 2023 sous le numéro D-23-0545, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.