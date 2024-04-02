Mouser探索了其最新的Empowering Innovation Together系列中机器视觉的潜力

这一期的EIT技术内容系列深入探讨了机器视觉所需的系统、算法和模型，全面覆盖了真实世界制造应用。 （照片：美国商业资讯）

这一期的EIT技术内容系列突出了嵌入式平台上感知人工智能和深度学习的进展，这些技术进一步促进了机器视觉的成就。

这一期的EIT技术内容系列突出了嵌入式平台上感知人工智能和深度学习的进展，这些技术进一步促进了机器视觉的成就。

德克萨斯州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mouser Electronics Inc. 是业界领先的新产品引进（New Product Introduction，NPI）分销商，拥有最广泛的半导体和电子元件选择。 该公司今天宣布推出其最新的Empowering Innovation Together（EIT）技术系列的最新一期，该系列探索了工业机器视觉技术的世界。 这一期的EIT技术内容系列深入讨论了机器视觉所需的系统、算法和模型，详细介绍了真实世界的制造应用。

随着对更高效和更精确的制造流程的需求不断增长，机器视觉技术在日常技术中变得越来越重要。 机器视觉技术可应用于各行各业，包括汽车、工业和医疗等。 该系列突出了嵌入式平台上感知人工智能和深度学习的进展，这些技术进一步促进了机器视觉的发展。

该系列包括对Vista Solutions工程副总裁Peter Denzinger的播客采访。 Denzinger在采访中讨论了推动人类与机器之间合作所需的元件进展，同时概述了机器视觉行业面临的挑战和机遇。

Yin表示：“EIT系列的最新一季从机器视觉技术的变革潜力开始，这项前沿技术正在重塑工业格局，我们通过与行业顶尖专家进行引人入胜的技术对话，探索了各种可能性。”

该系列包括文章、信息图表和视频等，涉及机器视觉和嵌入式平台上深度学习的发展，为希望探索机器视觉技术潜力、应用和未来设计机会的工程师提供了深入分析和技术细节。

成立于2015年，Mouser的EIT计划是业界最受认可的电子元件节目之一。 欲了解更多信息，请访问 https://www.mouser.com/empowering-innovation/，并关注Mouser的Facebook、LinkedIn 、Twitter和YouTube。

如需更多有关Mouser的新闻，请访问https://www.mouser.com/newsroom/。

作为全球授权经销商，Mouser提供最新、最广泛的半导体、电子元件和工业自动化产品选择。 Mouser的客户可以取得经过各个制造商合作伙伴100%认证的正品，以及完整追踪这些产品的能力。 为了帮助加速客户的设计过程，Mouser的网站提供了丰富的技术资源库，包括技术资源中心，以及产品数据表、供应商专用的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他实用信息。

工程师可以通过Mouser的免费电子通讯保持对时下产品、技术和应用新闻的深度了解。 Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可以根据客户和订阅者的独特需求以及不断变化的项目需求定制。 没有其他分销商能够给工程师如此完善的能力定制和控制信息。 今天就通过https://sub.info.mouser.com/subscriber/注册，关注新兴技术、产品趋势等信息。

关于Mouser Electronics

2024 - Berkshire Hathaway公司旗下的Mouser Electronics是一家经过授权的半导体和电子元件分销商，专注于其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。 全球分销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，其中有多种语言和货币可供选择，其中拥有来自1200多个制造商品牌的680多万件产品。 Mouser在全球提供28个支持地点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。 该分销商在德克萨斯州达拉斯大都会区拥有100万平方英尺、最先进的分销设施，可向223个国家/地区的65万多名客户发货。 有关更多信息，请访问https://www.mouser.com/。

商标

Mouser和Mouser Electronics是Mouser Electronics, Inc.的注册商标。 本文提及的所有其他产品、标识和公司名称可能是其各自拥有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。