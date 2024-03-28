Lifezone Metals完成5000万美元无担保可转换债券的私募

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)欣然宣布，此前披露的5000万美元无担保可转换债券的非经纪私募已完成托管。这些债券已发行给由Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.)和Rick Rule领衔的知名矿业投资者财团。

无担保可转换债券的利息期限为48个月，按季度支付，年利率为有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加4.0%，SOFR下限为3.0%。Lifezone可以在满足某些条件的情况下提前赎回债券，赎回价格为105%外加至到期日的应付利息。在前两年，利息按季度以现金和股票相结合的方式支付，在后两年则全部以现金支付。

债券持有人可选择将债券以每股8.00美元的价格转换为Lifezone的普通股，并可根据惯例进行调整。如果Lifezone的股价在连续30个交易日内的任何15个交易日比转换价格高出50%以上，则可能发生强制转换。

所获得的净收益将用于推进卡班加镍矿项目以及一般企业和行政用途。

本通知中提及的可转换债券没有也不会根据《1933年美国证券法》或向美国任何州的任何证券监管机构进行注册，在未经注册或没有适用的注册要求豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售。

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关于Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我们的使命是提供更清洁、更负责任的金属生产和回收技术。与传统冶炼技术相比，我们利用以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金属生产。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。通过结合我们的Hydromet技术，我们正在努力为全球电池金属市场开辟一个LME级镍、铜和钴的新来源，并使坦桑尼亚能够实现全面的国内价值创造，成为下一个一级镍的主要产地。该项目的最终可行性研究将于2024年第三季度完成。

通过位于美国的铂、钯和铑回收合资企业，我们正在努力证明我们的Hydromet技术能够以比传统冶炼和精炼方法更清洁、更高效的方式，从负责任采购而来的废旧汽车催化转换器中处理和回收铂族金属。

https://lifezonemetals.com

前瞻性陈述

本报告中的某些陈述并非历史事实，但可能被视为《1933年证券法》（修订版）、《1934年证券交易法》（修订版）以及《1995年私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附属公司的业务和财务计划、战略和前景等。

前瞻性陈述一般会使用“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语或这些词语的否定词或其变体或类似的术语或表述，这些词语或表述预测或表明未来事件或趋势或不属于历史事项的表述；但不使用这些词语并不意味着表述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、Lifezone Metals估计或预期的未来业绩、Lifezone Metals的未来机遇，包括Lifezone Metals湿法冶金技术（Hydromet技术）的有效性和卡班加项目矿产资源的开发和加工，以及其他不属于历史事实的陈述。

这些陈述基于Lifezone Metals管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述仅用于说明目的，不作为也不得被任何投资者依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能被预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况超出了Lifezone Metals及其子公司的控制范围。这些陈述受制于有关Lifezone Metals业务的一系列风险和不确定性，实际结果可能会大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于：总体经济、政治和商业状况，包括但不限于经济和运营中断、全球通货膨胀以及材料和服务成本上升；取样的可靠性；任何试点工作的成功；资本和运营成本与预估值的显著差异；获取所需的政府、环境或其他项目批准的延迟或失败；政府法规、立法和税率的变化；通货膨胀；汇率和外汇供应的变化；大宗商品价格的波动；项目开发的延迟以及其他因素；针对Lifezone Metals提起的任何法律诉讼的结果；我们获得更多资本的能力（包括利用债务市场）、未来的资本需求以及现金的来源和使用；与Lifezone Metals业务推广、Hydromet技术的有效性以及预期业务里程碑的时机相关的风险；知识产权的获取、维护和保护；Lifezone 实现预测目标的能力以及预测与我们的业务、运营和财务业绩相关的不确定性的能力，包括：对财务业绩和业务表现、财务预测和业务指标以及任何基本假设的预期；对产品和技术开发及管线的预期；竞争对Lifezone Metals业务的影响；Lifezone Metals执行其增长战略、有效管理增长和留住其关键员工的能力；Lifezone Metals实现并保持盈利的能力；提升未来的运营和财务业绩；遵守适用于Lifezone Metals业务的法律和法规；Lifezone Metals继续符合纽约证券交易所适用的上市标准的能力；Lifezone Metals保持其证券在美国国家证券交易所上市的能力；我们遵守适用法律和法规的能力；随时了解适用于我们业务的修订版或新法律和法规，包括隐私法规的能力；以及将在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中不时详述的其他风险。

上述风险因素并非详尽无遗。Lifezone Metals目前不知道或认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果出现不同。此外，前瞻性陈述提供了截至本信息发布之日Lifezone Metals对未来事件和观点的预期、计划或预测。Lifezone Metals预计，后续事件和发展将导致Lifezone Metals的评估发生变化。然而，尽管Lifezone Metals可能会选择在未来更新这些前瞻性陈述，但Lifezone Metals明确表示没有义务这样做。

这些前瞻性陈述不应被视为代表Lifezone Metals在本信息发布之日后任何日期的评估结果。因此，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人认为这些前瞻性陈述将会实现，或此类前瞻性陈述中的任何预期结果将会实现。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述基于我们在陈述当日所掌握的信息，其全部内容均适用于本新闻稿中的警示性声明。对于所有介绍历史业绩的情况，请注意过往业绩并非来业绩的可靠指标。

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