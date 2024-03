Lifezone Metals fecha colocação privada de US$ 50 milhões em debêntures conversíveis sem garantia

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Lifezone Metals Limited ( NYSE: LZM )tem o prazer de anunciar o fechamento em custódia da colocação privada não intermediada divulgada anteriormente de US$50 milhões em debêntures conversíveis não garantidas. Essas debêntures foram emitidas para um consórcio de investidores de destaque no setor de mineração, liderado por Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.) e Rick Rule.

As debêntures conversíveis não garantidas rendem juros ao longo de um prazo de 48 meses, pagáveis trimestralmente, a uma taxa do Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) mais 4,0% ao ano, sujeita a um piso de SOFR de 3,0%. As debêntures podem ser resgatadas antecipadamente pela Lifezone, sujeitas ao cumprimento de determinadas condições, a um preço de 105% mais juros que, de outra forma, seriam pagos até a data de vencimento. Os juros são pagáveis trimestralmente por meio de uma combinação de dinheiro e ações durante os dois primeiros anos e integralmente em dinheiro durante os dois últimos anos.

As debêntures são conversíveis em ações ordinárias da Lifezone a critério do detentor a um preço de US$ 8,00 por ação, sujeito a ajustes usuais. A conversão obrigatória pode ocorrer se o preço das ações da Lifezone for superior a 50% acima do preço de conversão por qualquer período de 15 dias de negociação dentro de um período de 30 dias consecutivos de negociação.

Os recursos líquidos, uma vez recebidos, serão usados para avançar o Projeto Kabanga Nickel e para fins corporativos e administrativos gerais.

As debêntures conversíveis mencionadas neste aviso não foram e não serão registradas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 ou com qualquer autoridade reguladora de títulos de qualquer estado dos Estados Unidos e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Sobre a Lifezone Metals

Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é fornecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Usando uma plataforma escalável fundamentada em nossa Tecnologia Hydromet, oferecemos uma produção de metais com menor consumo de energia, emissões reduzidas e custos menores em comparação com a fundição tradicional.

Nosso Projeto de Níquel Kabanga na Tanzânia é considerado um dos maiores e mais ricos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo. Ao combinar com nossa Tecnologia Hydromet, trabalhamos para desbloquear uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais para baterias, capacitando a Tanzânia a alcançar a criação de valor total no país e se tornar a próxima principal fonte de níquel Classe 1. Um Estudo de Viabilidade Definitivo para o projeto está previsto para ser concluído até o terceiro trimestre de 2024.

Por meio de nossa joint venture de reciclagem de platina, paládio e ródio, com sede nos Estados Unidos, estamos trabalhando para demonstrar que nossa tecnologia Hydromet pode processar e recuperar metais do grupo da platina de conversores catalíticos automotivos usados de origem responsável de forma mais limpa e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino.

https://lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações aqui feitas não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado e das disposições de "porto seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 relativamente, entre outros fatores, aos planos, estratégias e perspectivas, tanto comerciais como financeiras, da Lifezone Metals Limited e de suas subsidiárias e/ou afiliadas.

Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acreditar", "pode", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou os negativos destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante ou expressões que prevejam ou indiquem eventos futuros ou tendências ou que não sejam declarações de questões históricas; sempre que a ausência destes não signifique que uma declaração não seja prospectiva. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre eventos futuros, resultados futuros estimados ou antecipados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Tecnologia Hydromet) bem como o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no Projeto de Kabanga, além de outras declarações que não são fatos históricos.

Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração da Lifezone Metals e não são previsões do desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, e não devem ser invocadas por um investidor como uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de um fato ou probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferem das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lifezone Metals e suas subsidiárias. Estas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas em relação aos negócios da Lifezone Metals e os resultados reais podem diferir materialmente. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: condições econômicas, políticas e empresariais gerais, incluindo, entre outras, disrupções econômicas e operacionais; inflação mundial e aumentos de custos de materiais e serviços; confiabilidade da amostragem; sucesso de qualquer trabalho piloto; variação significativa dos custos de capital e operacionais em relação às estimativas; atrasos na obtenção ou falhas na obtenção das aprovações governamentais, ambientais ou de outros projetos necessárias; mudanças nas regulamentações governamentais, legislação e taxas de tributação; inflação; mudanças nas taxas de câmbio e na disponibilidade de divisas; flutuações nos preços das commodities; atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores; o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a Lifezone Metals; sua capacidade de obter capital adicional, incluindo o uso do mercado de dívida, necessidades futuras de capital e fontes e usos de caixa; os riscos relacionados com a implementação dos negócios da Lifezone Metals, a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica e o calendário dos marcos comerciais esperados; aquisição, manutenção e proteção da propriedade intelectual; a capacidade da Lifezone de atingir projeções e antecipar incertezas relacionadas aos seus negócios, operações e desempenho financeiro, incluindo: expectativas em relação ao desempenho financeiro e comercial, projeções financeiras e métricas de negócios e quaisquer suposições subjacentes; expectativas em relação ao desenvolvimento e pipeline de produtos e tecnologias; os efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar a sua estratégia de crescimento, gerir o crescimento de forma rentável e reter os seus principais funcionários; a capacidade da Lifezone Metals de alcançar e manter a rentabilidade; melhorar os resultados operacionais e financeiros futuros; cumprir as leis e normas aplicáveis aos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de continuar atendendo aos padrões de listagem aplicáveis da NYSE; a capacidade da Lifezone Metals de manter a listagem de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; sua capacidade de cumprir as leis e normas aplicáveis; manter-se atualizada sobre leis e regulamentos modificados ou novos aplicáveis aos seus negócios, incluindo regulamentos de privacidade; e outros riscos que serão detalhados periodicamente em registros junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA.

A lista anterior de fatores de risco não é exaustiva. Pode haver riscos adicionais que a Lifezone Metals no momento não conhece ou que a Lifezone Metals atualmente acredita serem imateriais, que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas indicam expectativas, planos ou previsões da Lifezone Metals sobre visões e eventos futuros na data desta comunicação. A Lifezone Metals antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Lifezone Metals mudem. Contudo, embora a Lifezone Metals possa optar por atualizar estas declarações prospectivas no futuro, a Lifezone Metals se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazer o mesmo.

Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data deste comunicado. Consequentemente, não se deve colocar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas apresentadas aqui serão alcançadas ou que quaisquer resultados contemplados nessas declarações prospectivas serão alcançados. Você não deve depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas neste comunicado, que baseiam-se em informações disponíveis para nós até a data em que são feitas e são qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de advertência aqui contidas. Em todos os casos em que o desempenho histórico é apresentado, observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Exceto quando exigido de outro modo pela lei aplicável, nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir modificações em suposições ou fatores subjacentes, novas informações, dados ou métodos, eventos futuros ou outras alterações após a data desta comunicação, exceto segundo exigido pela lei aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.