Fetch.ai, Ocean Protocol e SingularityNET se unem para criar aliança de superinteligência artificial

ZUG (Suíça) e SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A SingularityNET (SNET), a primeira rede descentralizada de inteligência artificial (IA) do mundo, a Fetch.ai, uma plataforma Web3 para a nova economia de IA, e a Ocean Protocol, uma plataforma descentralizada de troca de dados para proteger dados, anunciaram hoje o lançamento da Aliança de superinteligência artificial. A criação da maior rede descentralizada e de código aberto por meio de uma fusão multibilionária de tokens é um passo importante que acelera a corrida para a inteligência artificial geral (AGI).

A aliança é fruto da imaginação de três mentes líderes em IA descentralizada. Ben Goertzel, conhecido como o “pai da AGI”, fundou a SNET como um mercado e estrutura baseado em blockchain para serviços de IA. O investidor fundador da DeepMind, Humayun Sheikh, criou a Fetch.ai como uma plataforma multiagente descentralizada para implementar e comercializar aplicativos de IA. Trent McConaghy, o arquiteto do software baseado em IA que a maioria dos designers de chips usa para impulsionar a Lei de Moore, formou a Ocean Protocol para fornecer uma plataforma para troca de dados e o comércio contínuo de ativos de dados tokenizados.

Como parte da formação da aliança, os tokens $FET, $OCEAN e $AGIX que alimentam as três redes membros serão fundidos em um único token $ASI que funcionará em toda a rede descentralizada combinada de IA, fornecendo escala e poder sem precedentes.

Criada para a superinteligência

“ À medida que a revolução da IA se intensifica, é imperativo que a AGI e a ASI não sejam propriedade e controladas por nenhuma parte específica com seus próprios interesses tendenciosos”, comentou Ben Goertzel, CEO e fundador da SNET. “ Elas devem ser implementadas de forma aberta, democrática e descentralizada. Essa é a visão conjunta da SNET, Fetch.ai e Ocean Protocol desde seu início e por essa razão faz todo o sentido que nossos três projetos se unam para formar uma rede tokenômica que tenha maior poder para enfrentar as gigantes tecnológicas e mudar o centro de gravidade do mundo da IA no ecossistema descentralizado.”

“ Em um mundo de inovação exponencial em IA, as gigantes tecnológicas dominam as manchetes e as conversas'”, explicou Humayun Sheikh, CEO e fundador da Fetch.ai. “ Estamos traçando um caminho diferente. Nossa missão com esta fusão de tokens é combinar nossas plataformas para garantir uma IA ética e transparente que facilite interações diretas entre desenvolvedores e usuários para evitar os guardiões tradicionais das autoridades centralizadas. Isso melhora a privacidade dos dados e abre caminho para um ecossistema de IA mais democrático e confiável e incentiva os participantes globais a contribuírem.”

Uma lógica estratégica atraente

a combinação nasce de um período de crescimento sem precedentes dos projetos de IA. O acordo oferece uma oportunidade incomparável para estes três líderes influentes criarem uma alternativa poderosa e atraente ao controle das gigantes tecnológicas sobre o desenvolvimento, uso e monetização da IA. Cria uma infraestrutura de IA descentralizada em escala: a IA descentralizada aproveita a tecnologia blockchain para transformar sistemas de IA, cujo funcionamento interno está oculto do público, em redes abertas para coordenar a inteligência das máquinas em prol de objetivos compartilhados. A fusão das pesquisas, marcas, tecnologias e produtos da SNET, Fetch.ai e Ocean Protocol cria uma base para criar uma infraestrutura de IA escalável que garante práticas éticas e confiáveis.

a IA descentralizada aproveita a tecnologia blockchain para transformar sistemas de IA, cujo funcionamento interno está oculto do público, em redes abertas para coordenar a inteligência das máquinas em prol de objetivos compartilhados. A fusão das pesquisas, marcas, tecnologias e produtos da SNET, Fetch.ai e Ocean Protocol cria uma base para criar uma infraestrutura de IA escalável que garante práticas éticas e confiáveis. Acelera o investimento na AGI: Goertzel, Sheikh e McConaghy são, há muito tempo, acólitos e pioneiros na adoção da inteligência artificial e os três estão focados em tornar a AGI uma realidade. Esta Aliança de superinteligência artificial facilita a comercialização da tecnologia de cada fundação e permite acesso em larga escala a plataformas de IA de ponta e grandes bases de dados. Esse movimento inovador avança o caminho para a AGI no blockchain.

Detalhes da transação

Bruce Pon, CEO e cofundador da Ocean Protocol, acredita que a união pode cumprir a promessa de uma pilha verticalmente integrada de tecnologias descentralizadas com escala para competir mundialmente. “ A combinação de nossas tecnologias cria uma liderança em pesquisa e desenvolvimento, aplicações e comercialização de AGI”, observou Pon. “ O token unificado $ASI é a cola para orquestrar todos os participantes com incentivos comuns. Os tokens $ASI são usados para proteger a rede pública, como tokens de acesso a dados e para desbloquear a computação sem a necessidade de serviços bancários e de pagamento tradicionais. É a moeda nativa da economia das máquinas.”

Caso a proposta receba aprovação majoritária das respectivas comunidades, ocorrerá o seguinte:

- $FET será rebatizado como $ASI, com um fornecimento total de 2,63055 bilhões de tokens

- Os tokens $AGIX migram para $ASI, a uma taxa de conversão de 0,433350:1

- Os tokens $OCEAN migram para $ASI, a uma taxa de conversão de 0,433226:1

- Se o FDV de todos os três tokens em 26 de março de 2024 fosse transferido integralmente para $ASI, teria um FDV total combinado de US$ 7,6 bilhões.

Liderança e governança

Após a conclusão dessa fusão de tokens, um conselho administrativo da Aliança de superinteligência artificial será formado para monitorar e orientar as operações da rede tokenômica recém-fundida. A aliança será comandada por Ben Goertzel, Humayun Sheikh, Bruce Pon e Trent McConaghy. As organizações que orientam o desenvolvimento das três redes em fusão – Fetch.ai, Ocean Protocol Foundation e SNET Foundation – continuarão operando como entidades separadas, mas colaborarão estreitamente no ecossistema simbólico $ASI compartilhado e na operação da aliança.

“ Entre nossos muitos objetivos comerciais e de pesquisa para que esta rede combinada funcione está o lançamento de um sistema de AGI neural-simbólico descentralizado com capacidades globalmente superiores em áreas-chave, como raciocínio lógico e científico e criatividade artística”, afirmou Goertzel. “ O impacto de tal sistema pode superar em muito o que vimos em importantes LLMs e levar a economia mundial a uma nova era de AGI e ASI descentralizadas e benéficas.”

Sobre a SingularityNET

A SingularityNET foi fundada por Ben Goertzel com a missão de criar uma inteligência artificial geral (AGI) descentralizada, democrática, inclusiva e benéfica. De acordo com Goertzel, a AGI deve ser independente de qualquer entidade central, aberta a qualquer pessoa e não restrita aos objetivos estreitos de uma única empresa ou mesmo de um único país. A equipe da SNET inclui profissionais com experiência nos campos de engenharia, ciência, pesquisa, empreendimento e marketing. A plataforma principal e as equipes de IA são complementadas por equipes especializadas dedicadas a áreas de aplicação como finanças, robótica, IA biomédica, mídia, artes e entretenimento.

Para mais informações sobre SNET, acesse: https://singularitynet.io/

Sobre a Fetch.ai

A Fetch.ai, uma empresa de IA sediada em Cambridge (Inglaterra), está redefinindo as possibilidades de um mundo inteligente e conectado por meio de sua tecnologia baseada em agentes de IA. A tecnologia de infraestrutura da Fetch.ai permite que equipes de desenvolvimento e empresas criem, implementem e monetizem por meio de uma plataforma modular baseada em agentes para a nova geração de aplicativos de IA. O principal produto da empresa, DeltaV, combina modelos de linguagem (LLMs) e agentes de IA para criar um mercado aberto e dinâmico que conecta usuários a serviços e reimagina a experiência de pesquisa atual.

Saiba mais em www.fetch.ai e no X.

Sobre a Ocean Protocol

A Ocean foi fundada para nivelar o campo de atuação para IA e dados. As ferramentas da Ocean permitem que empresas e pessoas negociem ativos de dados tokenizados de forma integrada para gerenciar dados ao longo de todo o ciclo de vida do modelo de IA. Os aplicativos movidos pela Ocean incluem trocas de dados de nível corporativo, competições de ciência de dados e DAOs de dados. O produto Ocean Predictoor tem um volume mensal superior a US$ 800 milhões apenas seis meses após o lançamento, com um plano para dimensionar modelos de base em nível mundial.

