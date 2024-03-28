Lifezone Metals 完成私募 5,000 萬美元無擔保可轉換債券

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lifezone Metals Limited ( 紐約證券交易所代碼：LZM ) 榮幸在此宣布完成先前披露的 5,000 萬美元無擔保可轉換債券的非經紀私募債券的托管。這些債券已發行給由 Harry Lundin（Bromma Asset Management Inc.）和 Rick Rule 領導的大型礦業投資財團。

無擔保可轉換債券的利息期限為 48 個月，按季度支付，利率為擔保隔夜融資利率（「SOFR」）加上每年 4.0%，SOFR 下限為 3.0%。 Lifezone 可以在滿足特定條件的情況下提前贖回這些債券，贖回價格為 105% 加上到期日應付的利息。 前兩年的利息是透過現金和股票混合的方式按季度支付，而最後兩年則全數以現金支付。

債券可由持有人選擇以每股 8.00 美元的價格轉換為 Lifezone 的普通股，並可依慣例進行調整。 Lifezone 股價在連續 30 個交易日內的任何 15 個交易日，如果高於轉換價格的 50% 以上，則可能發生強制轉股。

一旦收到所得款項淨額，將用於推廣 Kabanga 鎳礦專案，及一般企業和行政用途。

本公告中所提及的可轉換債券尚未註冊，亦不會根據《1933年美國證券法》或美國任何州的任何證券監管機構進行註冊，且未經註冊或未獲得註冊要求的適用豁免，不得在美國境內提供或銷售。

如果您想註冊 Lifezone Metals 的新聞快訊，請在這裡註冊。

關於Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我們的使命是提供更清潔、更負責任的金屬生產和回收技術。與傳統冶煉技術相比，我們利用以Hydromet技術為基礎的可擴充平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本的金屬生產。

我們在坦尚尼亞的卡班加鎳礦專案被認為是世界上規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一。透過結合我們的Hydromet技術，我們正在努力為全球電池金屬市場開闢一個LME級鎳、銅和鈷的新來源，並使坦尚尼亞能夠實現全面的國內價值創造，成為下一個一級鎳的主要產地。該專案的最終可行性研究將於2024年第三季完成。

透過位於美國的鉑、鈀和銠回收合資企業，我們正在努力證明我們的Hydromet技術能夠以比傳統冶煉和精煉方法更清潔、更高效的方式，從負責任採購而來的廢舊汽車觸媒轉化器中處理和回收鉑族金屬。

https://lifezonemetals.com

前瞻性陳述

本報告中的某些陳述並非歷史事實，但可能被視為《1933年證券法》（修訂版）、《1934年證券交易法》（修訂版）以及《1995年私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，涵蓋Lifezone Metals Limited及其子公司和/或附屬公司的業務和財務計畫、策略和前景等。

前瞻性陳述一般會使用「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞語或這些詞語的否定詞或其變體或類似的術語或表述，這些詞語或表述預測或顯示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的表述；但不使用這些詞語並不意味著表述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Lifezone Metals估計或預期的未來業績、Lifezone Metals的未來機會，包括Lifezone Metals濕法冶金技術（Hydromet技術）的有效性和卡班加專案礦產資源的開發和加工，以及其他不屬於歷史事實的陳述。

這些陳述依據Lifezone Metals管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不作為也不得被任何投資人依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能被預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些陳述受制於有關Lifezone Metals業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業狀況，包括但不限於經濟和營運中斷、全球通貨膨脹以及材料和服務成本上升；取樣的可靠性；任何試點工作的成功；資本和營運成本與預估值的顯著差異；獲取所需的政府、環境或其他專案核准的延遲或失敗；政府法規、立法和稅率的變化；通貨膨脹；匯率和外匯供應的變化；大宗商品價格的波動；專案開發的延遲以及其他因素；針對Lifezone Metals提起的任何法律訴訟的結果；我們獲得更多資本的能力（包括利用債務市場）、未來的資本需求以及現金的來源和使用；與Lifezone Metals業務推廣、Hydromet技術的有效性以及預期業務里程碑的時機相關的風險；智慧財產權的獲取、維護和保護；Lifezone 達成預測目標的能力以及預測與我們的業務、營運和財務業績相關的不確定性的能力，包括：對財務業績和業務表現、財務預測和業務指標以及任何基本假設的預期；對產品和技術開發及研發產品線的預期；競爭對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行其成長策略、有效管理成長和留住其關鍵員工的能力；Lifezone Metals實現並保持盈利的能力；提升未來的營運和財務業績；遵守適用於Lifezone Metals業務的法律和法規；Lifezone Metals繼續符合紐約證券交易所適用的上市標準的能力；Lifezone Metals保持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；我們遵守適用法律和法規的能力；隨時瞭解適用於我們業務的修訂版或新法律和法規，包括隱私法規的能力；以及將在向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中不時詳述的其他風險。

上述風險因素並非詳盡無遺。Lifezone Metals目前不知道或認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果出現不同。此外，前瞻性陳述提供了截至本資訊發布之日Lifezone Metals對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Lifezone Metals預期，後續事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。然而，儘管Lifezone Metals可能會選擇在未來更新這些前瞻性陳述，但Lifezone Metals明確表示沒有義務這樣做。

這些前瞻性陳述不應被視為代表Lifezone Metals在本資訊發布之日後任何日期的評估結果。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人認為這些前瞻性陳述將會實現，或此類前瞻性陳述中的任何預期結果將會實現。您不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述依據我們在陳述當日所掌握的資訊，其全部內容均適用於本新聞稿中的警示性聲明。對於所有介紹歷史業績的情況，請注意過往業績並非來業績的可靠指標。

除非適用法律另有規定，否則我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，以反映基本假設或因素的變化、新資訊、資料或方法、未來事件或本新聞稿發布日期之後的其他變化。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。