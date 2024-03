Fetch.ai, Ocean Protocol et SingularityNET unissent leurs forces pour créer une alliance pour la super intelligence artificielle

ZOUG, Suisse et SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--SingularityNET (SNET), le premier réseau d’intelligence artificielle (IA) décentralisée au monde ; Fetch.ai, une plateforme Web3 pour la nouvelle économie de l’IA ; et Ocean Protocol, une plateforme décentralisée d’échange de données pour protéger les données, annoncent aujourd’hui le lancement de la Artificial Superintelligence Alliance. La création du plus grand réseau open source décentralisé grâce à une fusion de plusieurs milliards de jetons est une étape majeure qui accélère la course à l’intelligence artificielle générale (IAG).

L'idée de l'Alliance est née de trois grands esprits dans le domaine de l’IA décentralisée. Ben Goertzel, reconnu comme le « père de l'IAG », a fondé SNET comme un marché basé sur la blockchain et un cadre pour les services d’IA. Humayun Sheikh, investisseur fondateur de DeepMind, a construit Fetch.ai comme une plateforme multiagents décentralisée pour déployer et commercialiser des applications d’IA. Trent McConaghy, l’architecte du logiciel basé sur l’IA que la plupart des concepteurs de puces utilisent pour gérer la loi de Moore, a formé Ocean Protocol pour fournir une plateforme pour l’échange de données et le commerce fluide des actifs de données tokénisés.

Dans le cadre de la formation de l’Alliance, les tokens $FET, $OCEAN et $AGIX qui alimentent les trois réseaux membres de l’Alliance seront fusionnés en un seul token, $ASI, qui fonctionnera sur le réseau d’IA décentralisé combiné, offrant une échelle et une puissance sans précédent.

Conçu pour la super intelligence

« Alors que la révolution de l’IA s’intensifie, il est impératif que l'IAG et ASI ne soient détenus ni contrôlés par aucune partie particulière avec ses propres intérêts subjectifs », commente le Ben Goertzel, CEO et fondateur, SNET. « Ils doivent être déployés de manière ouverte, démocratique et décentralisée. C’est la vision commune de SNET, Fetch.ai et Ocean Protocol depuis leur création, et c’est pour cette raison qu’il est tout à fait logique que nos trois projets se réunissent pour former un réseau tokénomique qui a plus de pouvoir pour donner la réplique aux big techs et déplacer le centre de gravité du monde de l’IA vers l’écosystème décentralisé. »

« Avec l’innovation exponentielle de l'IA, les géants de la Big Tech dominent les débats », remarque Humayun Sheikh, CEO et fondateur, Fetch.ai. « Nous frayons un chemin différent. Avec cette fusion de tokens, notre mission est de combiner nos plateformes pour garantir une IA éthique et transparente qui facilite les interactions directes entre les développeurs et les utilisateurs afin de contourner les contrôles d’accès traditionnels des autorités centralisées. Cette approche améliore la confidentialité des données et ouvre la voie à un écosystème d’IA plus démocratique et digne de confiance et encourage les participants mondiaux à y contribuer. »

Une logique stratégique convaincante

Catalysé par l’essor de l’IA et la croissance de trois projets d’IA : le regroupement est le fruit d’une période de croissance sans précédent pour les projets d’IA. L’accord offre une opportunité inégalée pour ces trois leaders influents de créer une alternative puissante et convaincante au contrôle de la Big Tech sur le développement, l’utilisation et la monétisation de l’IA.

le regroupement est le fruit d’une période de croissance sans précédent pour les projets d’IA. L’accord offre une opportunité inégalée pour ces trois leaders influents de créer une alternative puissante et convaincante au contrôle de la Big Tech sur le développement, l’utilisation et la monétisation de l’IA. Crée une infrastructure d’IA décentralisée à grande échelle : l’IA décentralisée exploite la technologie blockchain pour transformer les systèmes d’IA, dont le fonctionnement interne est caché au public, en des réseaux ouverts pour coordonner l’intelligence machine vers des objectifs communs. La fusion de la recherche, des marques, des technologies et des produits de SNET, Fetch.ai et Ocean Protocol crée une base pour construire une infrastructure d’IA évolutive qui garantit des pratiques éthiques et dignes de confiance.

l’IA décentralisée exploite la technologie blockchain pour transformer les systèmes d’IA, dont le fonctionnement interne est caché au public, en des réseaux ouverts pour coordonner l’intelligence machine vers des objectifs communs. La fusion de la recherche, des marques, des technologies et des produits de SNET, Fetch.ai et Ocean Protocol crée une base pour construire une infrastructure d’IA évolutive qui garantit des pratiques éthiques et dignes de confiance. Accélère les investissements dans l'IAG : Goertzel, Sheikh et McConaghy sont depuis longtemps des acolytes et des premiers adoptants de l’intelligence artificielle — tous axés sur la concrétisation de l'IAG. Cette Superintelligence Alliance facilite la commercialisation de la technologie de chaque fondation et permet un accès à grande échelle à des plateformes d’IA de pointe et à de vastes bases de données. Ce mouvement révolutionnaire fait avancer l'IAG sur la voie de la blockchain.

Informations relatives à l'opération

Bruce Pon, CEO et cofondateur d'Ocean Protocol, estime que ce regroupement peut tenir la promesse d’une pile verticalement intégrée de technologies décentralisées pour rivaliser à l’échelle mondiale. « Le regroupement de nos technologies crée un leader dans la R&D, les applications et la commercialisation de l'IAG », souligne Pon. « Le token $ASI unifié est le dénominateur permettant d'orchestrer tous les acteurs avec des incitations communes. Les tokens $ASI sont utilisés pour sécuriser le réseau public, en tant que tokens d’accès aux données et pour exploiter pleinement le potentiel de calcul, sans avoir besoin des rails bancaires et de paiement traditionnels. C’est la monnaie native de l’économie des machines. »

Si la proposition reçoit l’approbation majoritaire des communautés respectives, alors :

- $FET sera renommé $ASI, avec un approvisionnement total de 2,63055 milliards de tokens

- Les tokens $AGIX migreront vers $ASI, à un taux de conversion de 0,433350:1

- Les tokens $OCEAN migreront vers $ASI, à un taux de conversion de 0,433226:1

- Au 26 mars 2024, si le FDV des trois tokens jetons était entièrement reporté à $ASI, le FDV total combiné serait de 7,6 milliards USD.

Leadership et gouvernance

À la clôture de cette fusion de jetons, un conseil de gouvernance de l'Artificial Superintelligence Alliance sera formé pour surveiller et guider les opérations du nouveau réseau tokénomique. L’Alliance sera dirigée par Ben Goertzel, Humayun Sheikh, Bruce Pon et Trent McConaghy. Les organisations qui guident le développement des trois réseaux fusionnants, Fetch.ai, Ocean Protocol Foundation et SNET Foundation, continueront à opérer en tant qu’entités distinctes, mais collaboreront étroitement au sein de l’écosystème tokénomique partagé $ASI et dans le fonctionnement de l’Alliance.

« Pour que ce réseau combiné fonctionne, un de nos nombreux objectifs commerciaux et de recherche est de lancer un système d’IAG neuronal-symbolique décentralisé avec des capacités supérieures dans des domaines clés comme le raisonnement logique et scientifique et la créativité artistique », poursuit Goertzel. « L’impact d’un tel système pourrait de loin dépasser ce que nous avons vu avec les LLM et conduire l’économie mondiale vers une nouvelle ère de l'IAG décentralisée et d’ASI. »

À propos de SingularityNET

SingularityNET a été créé par Ben Goertzel dans le but de créer une intelligence artificielle générale (IAG) décentralisée, démocratique, inclusive et bénéfique. Selon Goertzel, une IAG doit être indépendante de toute entité centrale, ouverte à tous et non limitée aux objectifs d’une seule société ou même d’un seul pays. L’équipe chevronnée de SNET comprend des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, des entrepreneurs et des marketeurs. La plateforme centrale et les équipes IA sont complétées par des équipes spécialisées dédiées à des domaines d’application tels que la finance, la robotique, l’IA biomédicale, les médias, les arts et le divertissement.

Pour de plus amples renseignements à propos de SNET, visitez : https://singularitynet.io/

À propos de Fetch.ai

Société d'IA basée à Cambridge, Fetch.ai redéfinit le champ des possibles d’un monde intelligent et connecté grâce à sa technologie basée sur les agents d’IA. La technologie d’infrastructure de Fetch.ai permet aux développeurs et aux entreprises de construire, déployer et monétiser grâce à une plateforme modulaire basée sur des agents pour la nouvelle génération d’applications d’IA. DeltaV, le produit phare de l’entreprise, fusionne les grands modèles de langage (LLM) et les agents d’IA pour créer un marché ouvert et dynamique qui connecte les utilisateurs aux services et réinvente l’expérience de recherche.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fetch.ai et sur X.

À propos d'Ocean Protocol

Ocean a vocation à offrir un accès équitable à l’IA et aux données. Les outils d'Ocean permettent aux entreprises et aux particuliers de négocier des actifs de données tokénisés de manière transparente pour gérer les données tout au long du cycle de vie du modèle d’IA. Les applications optimisées par Ocean comprennent des échanges de données de niveau entreprise, des compétitions de science des données et des DAO de données. Le produit Ocean Predictoor génère plus de 800 millions de dollars en volume mensuel six mois après son lancement, avec une feuille de route prévoyant de mettre à l'échelle mondiale les modèles de fondation.

