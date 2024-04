Mouser explora o potencial da visão de máquina em sua mais recente série Empowering Innovation Together

This installment of the Empowering Innovation Together (EIT) technical content series delves into the systems, algorithms, and models required for machine vision, with in-depth coverage of real-world manufacturing applications.

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mouser Electronics, Inc., a distribuidora global autorizada dos mais novos componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, lança hoje sua última edição da série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), que explora o mundo da tecnologia industrial de visão de máquina. Esta parte da série de conteúdo técnico EIT investiga os sistemas, algoritmos e modelos necessários à visão de máquina, com cobertura detalhada de aplicações de fabricação do mundo real.

O uso da visão de máquina se tornou cada vez mais essencial na tecnologia cotidiana, incentivada pela demanda por processos de fabricação mais eficientes e precisos. A visão de máquina pode ser utilizada em aplicações em todos os setores, incluindo automotivo, industrial e médico. A série destaca os avanços em IA perceptiva e aprendizagem profunda em plataformas incorporadas, tecnologias que promovem as conquistas da visão de máquina.

A série inclui uma entrevista em podcast com Peter Denzinger, vice-presidente de engenharia da Vista Solutions, que discute os avanços necessários ao nível dos componentes para a colaboração entre seres humanos e máquinas. Denzinger descreve os desafios e oportunidades que a indústria de visão de máquina enfrenta.

"Nossa última temporada da série Empowering Innovation Together tem início com o potencial transformador da tecnologia de visão de máquina", disse Yin. "Esta tecnologia de última geração está remodelando o cenário industrial. Abordamos diversas possibilidades por meio de conversas técnicas engajadoras com os principais especialistas do setor."

A série inclui artigos, um infográfico, um vídeo e muito mais sobre a evolução da visão de máquina e a aprendizagem profunda em plataformas incorporadas, oferecendo uma análise aprofundada e detalhes técnicos aos engenheiros que desejam explorar o potencial da tecnologia de visão de máquina, suas aplicações e a oportunidade para projetos futuros.

Como um distribuidor autorizado global, a Mouser oferece a maior seleção dos mais novos semicondutores e componentes eletrônicos, além de produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos que são totalmente rastreáveis de cada um de seus parceiros fabricantes. Para ajudar a agilizar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com fichas de dados de produtos, projetos de referência específicos de fornecedores, notas sobre aplicações, informações de projeto técnico, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

