Xylem et l'UNICEF consolident leur partenariat pour fournir des solutions essentielles en matière d'eau dans la Corne de l'Afrique

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--La Corne de l'Afrique connaît des conditions météorologiques extrêmes aggravées par le changement climatique, surtout récemment, de fortes inondations et une sécheresse dévastatrice qui ont touché près de 37 millions de personnes, dont 20 millions d'enfants. »1 Pour répondre aux besoins urgents en eau et en assainissement, l'UNICEF et Xylem (NYSE : XYL) s'associent pour fournir des solutions aux communautés gravement touchées en Éthiopie, en Somalie, au Soudan et en Ouganda.

Les dérèglements climatiques constituent un frein à la réalisation de l'ODD 6 de l'ONU – assurer l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement. Le programme régional de l'UNICEF pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène (R-WASH) vise à doter les services publics des communautés vulnérables des moyens nécessaires pour fournir des services résilients, équitables et durables, en privilégiant les communautés qui accueillent des réfugiés et celles qui se déplacent en raison des répercussions du climat.

« Xylem Watermark dépend de l'action collective de nos clients, collègues et partenaires comme l'UNICEF, qui partagent un engagement en faveur de la sécurité de l'eau pour tous », a déclaré Vincent Chirouze, directeur général de Xylem Afrique. « Cette évolution de notre collaboration illustre la façon dont la collaboration et l'innovation peuvent relever les défis hydriques les plus pressants auxquels sont confrontées les communautés aujourd'hui. »

Le renforcement des capacités pour garantir la sécurité hydrique à long terme des communautés en Afrique de l'Est est un objectif central du partenariat. Grâce à Xylem Watermark, Dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l'entreprise, les collègues de Xylem partageront leur expertise technique avec les spécialistes WASH de l'UNICEF dans la région, en collaborant pour identifier de nouvelles solutions et innovations axées sur des approches et des technologies résilientes au climat, dans des domaines tels que la solarisation des pompes de forage, la prévention de l'eau non facturée et la recharge des aquifères. Le personnel des services publics locaux recevra une formation pratique et des compétences supplémentaires, et l'UNICEF soutiendra les services publics dans les domaines de la finance et de la gouvernance.

« En Afrique subsaharienne, plus de 250 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable », a déclaré Kitka Goyol, conseillère régionale en WASH et climat à l'UNICEF. « Les moyens de subsistance économiques ne peuvent s'améliorer – et la santé, l'éducation et l'égalité prospérer – que si tous les enfants et leurs familles ont accès à des services d'eau et d'assainissement fiables et abordables. Notre partenariat avec Xylem est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous réunissons les bons partenaires pour créer des solutions et fournir des interventions ciblées qui impactent directement les communautés dans le besoin. »

Les projets dans la Corne de l'Afrique s'appuieront sur les enseignements tirés de la collaboration entre l'UNICEF et Xylem pour faire avancer l'accès à l'eau et à l'assainissement en Inde, qui a permis à plus de 3,3 millions de personnes de bénéficier de services d'eau, d'assainissement et d'éducation depuis 2021. Pour de plus amples informations sur la manière de faire évoluer la sécurité de l'eau pour tous, veuillez consulter le site suivant : https://join.unicefusa.org/about-unicef-usa/partnerships

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l’eau qui s’engage à résoudre les problèmes critiques liés à l’eau dans le monde grâce à l’innovation et à l’expertise. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d’affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser la gestion de l’eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l’eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com and et relevons les défis de l'eau.

À propos de l’UNICEF

L'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus hostiles du monde, afin d'atteindre les enfants les plus défavorisés de la planète. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. Pour plus d'informations sur l'UNICEF et son travail, consultez www.unicef.org.

« L'UNICEF ne soutient aucune entreprise, marque, organisation, produit ou service. »

