Credo 将偕同Wistron在OFC 2024上使用51.2Tbs交换平台展示800G LRO解决方案

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Credo Technology Group Holding Ltd (纳斯达克股票代码：CRDO)，是一家提供安全、高速连接解决方案的创新者，能够为数据基础设施市场提供高能效的解决方案以满足其应对不断增长的数据速率和带宽需求。Credo今日宣布，将使用其Credo Dove 850 DSP联合Wistron的 51.2Tb/s， 64x800GbE端口的DS-6183-64O 交换机进行共同演示。该演示将在于圣地亚哥举办的OFC 2024上与大家见面，为大家提前呈现以更低碳排放应对AI网络中不断增加的工作负载的新一代节能降本的数据中心的基础设施方案。

在LRO（Linear Receive Optics线性接收光连接）光模块或AOC（有源光缆）中，只有从电输入侧到光线路输出侧的传输路径含有用于信号重定时及信号均衡的DSP，这种方案可在满足互操作性及标准的同时，使整体功耗大幅降低。由Credo合作伙伴提供的3个800G OSFP LRO模块均可与Wistron 的51.2T交换机实现“即插即用”的无缝操作，这一优势十分有利于大规模的部署。

Credo诚挚邀请OFC与会者在3月26日至28日展会期间莅临圣地亚哥会议中心3601号展位参观交流。

Wistron的企业与网络事业部网络开发总经理Anderson Chiu表示：“线性接收光连接LRO正在推动行业向前发展，Credo在解决整个数据中心节能需求的同时，使模块供应商能够更加简洁高效的落实产品。Credo LRO DSP与我们世界一流的交换技术强强联合，使我们的共同客户能够以更低时延将AL/ML集群升级至更高连接带宽，同时降本节能，并降低对冷却的要求。”

Credo光产品市场副总裁Chris Collins表示：“我们很荣幸能与Wistron合作，在其最新的51.2T交换机平台上首次公开演示LRO技术。Wistron是被公认的先进网络领域的领导者，他们对LRO的坚定支持使其客户在不以牺牲网络性能或吞吐量为代价的情况下享受更低的总体拥有成本。”

关于 Credo Dove 850

Dove 850是专为LRO架构而设计的单向8 x 112 Gb/s DSP。Dove 850 DSP旨在通过提升符合IEEE标准的光发射信号质量来解决线性可插拔光连接(LPO)方案难以落地这一固有缺陷，并可避免手动调试每个端口以减轻客户的系统运维负担。对比结果就是，Dove 850方案拥有更低误码率，增强了灵敏度，减少性能偏差，并提升了对交换ASIC、PCB走线、光器件及环境因素的包容度。Dove 850允许模块供应商根据具体需求，采用各种类型的光器件来优化模块成本，包括VCSEL、硅光、EML或薄膜铌酸锂。

关于Wistron DS-6183 -64O

DS-6183-64O是一款专为AI/ML应用而设计的高性能、高密度交换机。它完美匹配下一代数据中心，包括超大规模核心层、聚合层和脊叶层在内的各种连接要求。DS-6183-64O是一款紧凑型2RU以太网交换机，配置64个800G OSFP端口，使用Broadcom 的Tomahawk 5芯片，是一个拥有高带宽、高吞吐量且可靠的解决方案。交换I/O最高支持102.4Tbps带宽，采用无阻塞交换结构，在所有端口上提供线速L2和L3数据包转发功能，以实现低延迟数据传输，并支持最先进的检测功能。凭借先进的系统集成技术，DS-6183-64O的所有OSFP端口最高支持800GbE，亦可配置为2 x 400GbE，支持输出功率为18W。对于远程DCI应用，DS-6183-64O的8个OSFP端口均可支持25W。DS-6183-64O装载ONIE（Open Network Install Environment ），支持安装NOS（Network Operating System）兼容系统，如SONiC。

关于Credo

我们的使命是不断突破数据基础设施市场中每个有线连接的带宽壁垒，提供高速连接解决方案。Credo是提供安全、高速连接解决方案的创新者。随着整个数据基础设施市场对数据速率和相应带宽需求呈指数级增长，Credo的解决方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的创新在缓解系统带宽瓶颈的同时，降低了系统的功耗、提升了系统的安全性和可靠性。Credo的解决方案优化了以太网应用中的光电连接，服务于包括新兴的100G（或Gbps）、200G、400G、800G及新兴的1.6T（或Tbps）端口市场。Credo的产品均基于Credo在串行化/解串行（SerDes）和数字信号处理器（DSP）上的专利技术。Credo的产品主要包括用于光通信及线卡市场的芯片、有源电缆（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解决方案主要为SerDes IP许可。

您可访问https://www.credosemi.com或在LinkedIn上关注Credo, 以获取有关Credo的更多资讯。