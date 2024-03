NatureSweet® y Little League® forman un equipo para apoyar a las ligas locales y a las familias

NatureSweet teams up with Little League to become "The Official Snacking Vegetable of Little League Baseball and Softball" (Graphic: Business Wire)

NatureSweet teams up with Little League to become "The Official Snacking Vegetable of Little League Baseball and Softball" (Graphic: Business Wire)

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Dado que los programas locales de Little League® en todo el mundo se equipan y celebran sus días inaugurales, NatureSweet® forma un equipo con Little League para una emocionante temporada “Las hortalizas para aperitivos oficiales de béisbol y sóftbol de Little League”.

“Estamos entusiasmados por trabajar con nuestros socios de NatureSweet a medida que buscamos nuevas maneras de brindarles a todas nuestras familias una experiencia divertida, saludable y memorable de Little League”, expresó Liz DiLullo Brown, vicepresidenta ejecutiva de Little League y directora de Marketing y Relaciones Comerciales. “Como programa basado en la comunidad, nos entusiasma ajustarnos con el compromiso de NatureSweet para ofrecer un impacto social, ambiental y económico positivo dentro de sus comunidades y deseamos profundamente asociarnos con ellos en todo el 2025”.

NatureSweet, como la marca N.º 1 en ventas de tomates para aperitivos del país y líder en el sector de hortalizas cultivadas en invernadero, tales como tomates, pepinos y pimientos, tiene el compromiso de apoyar a miles de programas locales de Little League en todos los Estados Unidos. Como parte de su apoyo, NatureSweet incluirá la marca Little League en los envases de sus productos y además este año está lanzando una campaña llamada “Dugout Delights”, que ofrece a las familias y a las ligas locales sugerencias de aperitivos icónicos que pueden agregar a su línea completa esta temporada. Además de su apoyo durante todo el año a nivel local, NatureSweet también formará parte de la experiencia única dentro de la Zona de Fanáticos de la Serie Mundial en la Serie Mundial de Little League Baseball® en Williamsport, Pensilvania, en agosto.

"La marca de tomates para aperitivos favorita de los Estados Unidos es el perfecto bocadillo sabroso para disfrutar mientras mira el pasatiempo favorito de los Estados Unidos", manifestó Sergio Trujillo, gerente de marca de Tomates para Aperitivos de NatureSweet. "Nuestra línea de productos frescos de pequeños tomates, pepinos y pimientos dulces para aperitivos son unos bocadillos saludables y convenientes que nutren mentes y cuerpos en desarrollo. Estamos emocionados de anunciar nuestro patrocinio oficial con Little League como 'Las hortalizas para aperitivo oficiales de béisbol y sóftbol de Little League', y estamos dedicados a alinear tanto nuestros compromisos para ofrecer un impacto positivo dentro de las comunidades como para apoyar a miles de programas Little League en toda nuestra nación".

Durante más 75 años, Little League se ha asociado con las corporaciones más importantes a nivel nacional para ayudar a reducir al mínimo los costos de nuestras Little Leagues locales, ofrecer beneficios inigualables, apoyar las iniciativas de impacto social de la organización y sus comunidades locales, y brindar la financiación y los recursos necesarios para respaldar a las ligas locales a nivel popular. Los patrocinadores ayudan a las ligas a operar sin problemas, ofrecen recursos de capacitación para entrenadores, compensan gastos para iniciativas educativas, ofrecen programas de subsidios para las ligas que lo necesitan, ayudan a apoyar los costos de los torneos y brindan oportunidades y conocimiento en la recaudación de fondos, operaciones, nutrición y seguridad. En resumen, los patrocinadores brindan acceso y oportunidades para que las ligas locales puedan ofrecer los mejores programas posibles, ayudando a garantizar que los jugadores y voluntarios puedan tener una experiencia de Little League divertida y gratificante a la vez que apoyan a su comunidad.

Para tener más información sobre lo que NatureSweet puede ofrecerle a las ligas locales, así como también todo lo que pueden ofrecer los patrocinadores oficiales de Little League, visite LittleLeague.org/Sponsors. Además, para conocer más sobre los eventos de la Serie Mundial de Little League de 2024, visite LittleLeague.org/WorldSeries y descargue la aplicación World Series en la App Store de Apple o Google Play.

Acerca de NatureSweet® (NS Brands, Ltd.)

NatureSweet® es la solución única para hortalizas cultivadas en invernadero y es la marca N.º 1 en ventas de tomates para aperitivos. NatureSweet, la mayor empresa agrícola integrada verticalmente de Norteamérica, garantiza productos de gran sabor durante todo el año, tanto ecológicos como convencionales. Nuestras hortalizas son cultivadas, cosechadas y envasadas cuidadosamente por más de 6000 empleados directos de la empresa. Los tomates, pepinos y pimientos dulces de NatureSweet se recolectan a mano en su punto óptimo de frescura y se venden en los principales supermercados minoristas de Estados Unidos, México y Canadá. NatureSweet se dedica a tener un impacto social, medioambiental y económico positivo en nuestras comunidades y nuestro compromiso es transformar la vida de los trabajadores agrícolas de toda Norteamérica. Esta labor, así como nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad, nos han llevado a obtener las certificaciones B Corp, Fair Trade y Equitable Food Initiative (EFI).

Acerca de Little League®

Little League® , fundada en 1939, es el programa organizado más grande del mundo de deportes juveniles, y tiene aproximadamente dos millones de jugadores (de 4 a 16 años) que juegan béisbol y sóftbol en comunidades en todos los estados de los EE. UU. y más de 80 países. Operados por más de un millón de voluntarios, Little League cree en el poder del béisbol y sóftbol juveniles para enseñar lecciones de vida que generen personas y comunidades fuertes. Desde atletas profesionales y celebridades galardonadas hasta funcionarios públicos y otros miembros influyentes de la sociedad, los graduados de Little League han tomado las lecciones aprendidas, tanto en el campo como fuera de él, para crear el próximo capítulo de la historia de Little League. Cada año, millones de personas siguen el arduo trabajo, la dedicación y el espíritu deportivo que muestra Little Leaguers® en nuestros siete eventos de la Serie Mundial de béisbol y sóftbol, los principales torneos en deportes juveniles. Para obtener más información, visite LittleLeague.org , y siga a Little League (@LittleLeague) en Facebook, X/ Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Todos nos reunimos, somos verdaderamente Un equipo. Una Little League .

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.