Battery Ventures, een internationaal, op technologie toegespitst investeringsbedrijf, maakte vandaag een belangrijke investering bekend in Mobius Institute ("Mobius"), een bedrijf gespecialiseerd in de verbetering van de betrouwbaarheid, conditiebewaking, en opleiding en certificering in precisieonderhoud.

Mobius geeft haar opleiding via openbare, ter plaatse uitgevoerde en online opleidingprogramma's en heeft sinds 2005 meer dan 70.000 professionals in 180 landen opgeleid. Naast opleiding is er een hiermee verwante entiteit van het bedrijf, Mobius Institute Board of Certification, dat een geaccrediteerde certificeringsinstantie voor ISO/IEC 17024 en ISO 18436 is die wereldwijd erkende certificaties verstrekt aan professionals op gebied van betrouwbaarheid, trillingsanalisten, ultrasone analisten, specialisten van thermische beeldvorming en smeringsspecialisten van over de hele wereld.

