智原携手松翰成功量产新一代MCU产品内建SONOS eFlash

台湾 新竹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技﹝Faraday Technology Corporation，TWSE：3035﹞今日宣布，与松翰科技合作在UMC 40ULP工艺的特定应用MCU芯片已成功验证量产。这个设计案采用了智原SONOS eFlash子系统解决方案，适用于边缘人工智能、智能电网、物联网和MCU等应用，无需修改已在40ULP工艺上通过硅验证的IP，即可快速整合，为系统芯片增加eFlash功能。

智原的SONOS eFlash子系统使用与逻辑制程完全兼容的eFlash解决方案，只需较少的光罩层，且不需要IP移植，即可快速在40纳米芯片中内建eFlash功能。这个子系统可降低整合IP的复杂度，有效缩短产品上市时程与提高成本效益，同时提供专为MCU应用而设计的读/写代码保护功能，并内建自我测试机制BIST以确保生产质量及缩短测试时间。此外，智原的平台式设计服务及预先开发完成的Ariel平台系统让ASIC项目在设计初期即可同步开发系统软件和硬件，提升开发效率。

智原科技营运长林世钦表示：「我们对于能够参与松翰开发创新IC解决方案感到非常荣幸。松翰是全球认可的消费IC领导者，提供一系列包含语音控制器IC、多媒体IC、MCU等多种产品。我们相信，这款特定应用的MCU将完美迎合市场需求，并为松翰开拓更多商机。」

松翰科技总经理柯福顺表示：「此次与智原的合作显著加快了设计案的设计与生产时程，有效减轻了我们的研发工作负担，尤其是智原负责了eFlash测试相关的复杂程序。量产芯片的高质量及良率让我们对于选择智原作为合作伙伴感到非常满意，期待未来持续合作，取得更多的成功。」

关于智原科技

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）以提供造福人类、支持永续发展的芯片为使命，发展完整的ASIC解决方案，包含3D先进封装、Neoverse CSS设计、FPGA-Go-ASIC与芯片实体设计服务。同时，智原拥有丰富的硅智财数据库，涵盖I/O、Cell Library 、 Memory Compiler 、 ARM -compliant CPUs 、 LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可程序设计高速SerDes，及PCIe Gen4/3等数百个IP。更多信息，请浏览智原科技网站www.faraday-tech.com或关注微信号faradaytech。

关于松翰科技

成立于1996年7月，公司总部位于台湾新竹， 1997年松翰推出第一颗语音控制器产品，奠定成功基础，近年来松翰科技持续提升技术，除在语音、音乐控制器居于领先地位，更在消费性IC应用，包括：计算机外设、个人医疗、家电及USB摄影机领域提供创新及具有竞争力的解决方案，公司目前的产品线包括语音IC、微控器、多媒体影像控制IC、无线影像传输IC及光学辨识芯片组(OID)…等。

如欲了解更多产品讯息，请参考松翰科技网站：www.sonix.com.tw

或联系松翰科技业务 sales@sonix.com.tw。