Credo 將偕同Wistron在OFC 2024上使用51.2Tbs交換平臺展示800G LRO解決方案

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Credo Technology Group Holding Ltd (納斯達克股票代碼：CRDO)，是一家提供安全、高速連接解決方案的創新者，能夠為資料基礎設施市場提供高能效的解決方案以滿足其應對不斷增長的資料速率和頻寬需求。Credo今日宣佈，將使用其Credo Dove 850 DSP聯合Wistron的 51.2Tb/s， 64x800GbE埠的DS-6183-64O 交換機進行共同演示。該演示將在於聖地牙哥舉辦的OFC 2024上與大家見面，為大家提前呈現以更低碳排放應對AI網路中不斷增加的工作負載的新一代節能降本的資料中心的基礎設施方案。

在LRO（Linear Receive Optics線性接收光連接）光模組或AOC（有源光纜）中，只有從電輸入側到光線路輸出側的傳輸路徑含有用於信號重定時及信號均衡的DSP，這種方案可在滿足互通性及標準的同時，使整體功耗大幅降低。由Credo合作夥伴提供的3個800G OSFP LRO模組均可與Wistron 的51.2T交換機實現“隨插即用”的無縫操作，這一優勢十分有利於大規模的部署。

Credo誠摯邀請OFC與會者在3月26日至28日展會期間蒞臨聖地牙哥會議中心3601號展位參觀交流。

Wistron的企業與網路事業部網路開發總經理Anderson Chiu表示：“線性接收光連接LRO正在推動行業向前發展，Credo在解決整個資料中心節能需求的同時，使模組供應商能夠更加簡潔高效的落實產品。Credo LRO DSP與我們世界一流的交換技術強強聯合，使我們的共同客戶能夠以更低時延將AL/ML集群升級至更高連接頻寬，同時降本節能，並降低對冷卻的要求。”

Credo光產品市場副總裁Chris Collins表示：“我們很榮幸能與Wistron合作，在其最新的51.2T交換機平臺上首次公開演示LRO技術。Wistron是被公認的先進網路領域的領導者，他們對LRO的堅定支援使其客戶在不以犧牲網路性能或輸送量為代價的情況下享受更低的總體擁有成本。”

關於 Credo Dove 850

Dove 850是專為LRO架構而設計的單向8 x 112 Gb/s DSP。Dove 850 DSP旨在通過提升符合IEEE標準的光發射信號品質來解決線性可插拔光連接(LPO)方案難以落地這一固有缺陷，並可避免手動調試每個埠以減輕客戶的系統運維負擔。對比結果就是，Dove 850方案擁有更低誤碼率，增強了靈敏度，減少性能偏差，並提升了對交換ASIC、PCB走線、光器件及環境因素的包容度。Dove 850允許模組供應商根據具體需求，採用各種類型的光器件來優化模組成本，包括VCSEL、矽光、EML或薄膜鈮酸鋰。

關於Wistron DS-6183 -64O

DS-6183-64O是一款專為AI/ML應用而設計的高性能、高密度交換機。它完美匹配下一代資料中心，包括超大規模核心層、聚合層和脊葉層在內的各種連接要求。DS-6183-64O是一款緊湊型2RU乙太網交換機，配置64個800G OSFP埠，使用Broadcom 的Tomahawk 5晶片，是一個擁有高頻寬、高輸送量且可靠的解決方案。交換I/O最高支援102.4Tbps頻寬，採用無阻塞交換結構，在所有埠上提供線速L2和L3資料包轉發功能，以實現低延遲資料傳輸，並支持最先進的檢測功能。憑藉先進的系統集成技術，DS-6183-64O的所有OSFP埠最高支持800GbE，亦可配置為2 x 400GbE，支援輸出功率為18W。對於遠端DCI應用，DS-6183-64O的8個OSFP埠均可支援25W。DS-6183-64O裝載ONIE（Open Network Install Environment ），支援安裝NOS（Network Operating System）相容系統，如SONiC。

關於Credo

我們的使命是不斷突破資料基礎設施市場中每個有線連接的頻寬壁壘，提供高速連接解決方案。Credo是提供安全、高速連接解決方案的創新者。隨著整個資料基礎設施市場對資料速率和相應頻寬需求呈指數級增長，Credo的解決方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的創新在緩解系統頻寬瓶頸的同時，降低了系統的功耗、提升了系統的安全性和可靠性。Credo的解決方案優化了乙太網應用中的光電連接，服務於包括新興的100G（或Gbps）、200G、400G、800G及新興的1.6T（或Tbps）埠市場。Credo的產品均基於Credo在序列化/解串列（SerDes）和數位訊號處理器（DSP）上的專利技術。Credo的產品主要包括用於光通信及Line card市場的晶片、有源電纜（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解決方案主要為SerDes IP授權。

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