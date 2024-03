Cyolo Security annonce un partenariat avec TD SYNNEX

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cyolo, le spécialiste de l’accès pour les entreprises industrielles, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec TD SYNNEX, l’un des principaux distributeurs mondiaux et agrégateurs de solutions pour l’écosystème des technologies de l'information. La combinaison puissante des capacités d’agrégation des solutions de TD SYNNEX et de la plateforme d’accès à distance hautement disruptive et distribuée de Cyolo permettra aux partenaires de trouver de nouveaux flux de revenus. Le partenariat permet aux partenaires TD SYNNEX et Cyolo de tirer parti de la demande croissante des entreprises en matière d’accès à distance sécurisé dans les technologies opérationnelles (OT), les infrastructures critiques, les environnements cyberphysiques et leurs centres d’achat correspondants.

Le partenariat avec TD SYNNEX constitue la pierre angulaire du lancement de Cyolo PRO (Privilege Remote Operations). Récemment lancée, la plateforme Cyolo PRO permet aux fournisseurs de services, intégrateurs, OT, personnels informatiques et à d’autres acteurs d’accéder et d’exploiter en toute sécurité des applications, des appareils et des systèmes dans les environnements les plus critiques. Cyolo PRO porte l’accès à distance sécurisé vers de nouveaux sommets avec son architecture distribuée et ses capacités de pile de sécurité convergentes. Cyolo est axé sur et géré par le cloud sans être hébergé dans le cloud. Contrairement aux technologies actuelles (ex. VPN et SASE) qui fournissent aux utilisateurs un accès complet au réseau, Cyolo PRO permet un accès sécurisé et privilégié en connectant des identités solidement vérifiées à des applications avec une autorisation continue.

« La nature stratégique de notre relation avec TD SYNNEX est une étape cruciale dans la concrétisation de notre engagement à fournir des solutions d’accès aux privilèges prêtes pour l’avenir, sûres et sécurisées sur un marché industriel considérable », déclare Joe O’Donnell, vice-président exécutif, Corporate Development and OT GM, Cyolo. « Grâce à cette collaboration, les partenaires de TD SYNNEX peuvent proposer Cyolo PRO à une gamme plus large d’acteurs des secteurs OT, IT et cyberphysique. Cela augmente la sûreté et la sécurité et accélère l’agilité opérationnelle. La capacité de la solution à s’intégrer parfaitement dans les architectures existantes sans processus de gestion des changements est essentielle dans les environnements OT, car le moindre changement de réseau et de sécurité peut avoir des conséquences importantes. »

Ce partenariat mondial permet à des milliers d’intégrateurs TD SYNNEX, VAR, MSSP et opérateurs de fournir des services SRA/RPAM de prochaine génération à leurs propres clients. Cyolo PRO permet aux partenaires de TD SYNNEX de s’attaquer aux marchés en pleine croissance de l’OT et de la cyberphysique en se concentrant sur des éléments cruciaux qui augmentent l’agilité opérationnelle de leurs clients, améliorent la sécurité des clients et fournissent des implémentations à la fois sûres et rapides avec le coût de changement le plus bas.

« TD SYNNEX s’engage à rassembler des solutions IT qui optimisent les résultats opérationnels d'aujourd'hui tout en assurant la croissance de demain », déclare Cheryl Day, vice-présidente, Acquisition and Global Solutions, TD SYNNEX. « Avec l’ajout de Cyolo à notre vaste portefeuille de partenaires fournisseurs, nous sommes en mesure d’enrichir la portée et la profondeur de nos offres afin que les clients puissent atteindre des objectifs ambitieux grâce à la technologie. »

Pour de plus amples renseignements à propos de Cyolo PRO, rendez-vous sur https://cyolo.io/product

À propos de Cyolo

Cyolo remplace les implémentations SRA actuelles par des opérations à distance privilégiées de prochaine génération en connectant directement les identités vérifiées aux applications avec une autorisation continue tout au long de la connexion. Conçu spécialement pour un déploiement dans tous les types d’environnement, Cyolo PRO combine plusieurs fonctions de sécurité de gestion à distance des accès privilégiés (RPAM) nécessaires pour maîtriser l’accès à haut risque, y compris l’accès Zero Trust pour les utilisateurs et les appareils, l'authentification multifacteur pour le dernier kilomètre, les capacités IdP, le coffre-fort des informations d’identification, le transfert de fichiers sécurisé, l’accès supervisé, l’enregistrement de session, et bien plus encore au sein d'une plateforme unique, rentable, facile à déployer et intuitive. Pour plus d’informations, visitez cyolo.io et suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE : SNX) est un distributeur mondial et un agrégateur de solutions pour l’écosystème des TI. Nous sommes un partenaire innovant qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques, à améliorer leurs résultats commerciaux et à bénéficier d’opportunités de croissance. Basés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, les 23 000 collaborateurs de TD SYNNEX se consacrent à unir les produits, services et solutions informatiques convaincants de plus de 2 500 fournisseurs de technologies de pointe. Notre portefeuille de produits périphérie vers cloud s’appuie sur les segments technologiques à la plus forte croissance, ce qui inclut le cloud, la cybersécurité, le big data/l’analytique, l’IA, l’IdO, la mobilité et toutes les solutions en tant que service. TD SYNNEX s’engage à servir ses clients et les communautés, et nous sommes convaincus que nous pouvons avoir un impact positif sur nos collaborateurs et notre planète en agissant sciemment en tant qu’entreprise citoyenne respectée. La diversité et l’inclusivité sont au cœur de notre stratégie de recrutement dans l’écosystème des technologies de l'information. Pour plus d’informations, consultez www.TDSYNNEX.com, suivez notre actualité et retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

