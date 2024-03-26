Kasikorn Securities选择ICE进行增强型衍生品投资组合分析和风险管理

亚特兰大、纽约和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的技术和数据提供商Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)今天宣布，泰国领先的金融服务提供商Kasikorn Bank Group旗下的Kasikorn Securities已选择ICE的Portfolio Analytics-Derivatives进行交易前定价、分析和交易后风险管理。

Kasikorn Securities的Yongyut Meepetchdee表示：“Kasikorn Securities的目标是为客户提供创新的、以客户为中心的金融服务，通过与ICE合作，我们可以提供符合客户市场观点的金融产品，并提供及时做出投资决策所需的定价和分析。借助ICE的综合衍生品解决方案，我们还可以帮助客户围绕各种场外衍生工具（包括Kasikorn Securities发行的结构性产品中嵌入的奇异期权）进行创意生成和定制产品设计。”

通过访问ICE的衍生品投资组合分析应用程序，Kasikorn Securities可以分析单个证券和投资组合层面的持股情况，数据和分析涵盖多个资产类别。ICE的衍生品解决方案将集成到Kasikorn的订单管理系统中，并将协助进行交易前价格发现、决策支持工具、风险管理和跨多种资产类别和工具的分析。

ICE亚太区客户开发主管Magnus Cattan表示：“随着公司寻找新的方式来满足客户不断变化的需求，我们很高兴能与Kasikorn Securities合作，帮助他们满足客户在交易、监管和风险管理方面的需求。凭借我们的衍生品服务套件，我们能够为Kasikorn这样的公司提供一站式服务，满足客户的衍生品需求，涵盖从交易前定价和分析工具到交易后风险的衡量和管理。”

在衍生品方面，ICE提供跨资产分析解决方案、市场数据和估值能力，并拥有超过16年的历史数据。ICE的衍生产品估值和分析能力包括结构性产品和场外交易头寸的定价和分析解决方案，可帮助Kasikorn这样的公司利用实时市场数据向客户提供参考报价，并衡量其投资的市场风险。

有关ICE衍生品解决方案的更多信息，请访问：https://www.theice.com/market-data/pricing-and-analytics/derivatives

关于Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE)是一家《财富》500强企业，致力于设计、构建和运营数字网络，帮助人们把握机遇。我们提供跨主要资产类别的金融技术和数据服务，为客户提供任务关键型工作流程工具，以提高透明度和效率。ICE的期货、股票和期权交易所——包括纽约证券交易所——和清算所帮助人们投资、融资和管理风险。我们提供一些全球最大的能源和环境产品交易和清算市场。我们的固定收益、数据服务和执行能力提供信息、分析和平台，帮助我们的客户简化流程，抓住机遇。ICE Mortgage Technology正在改变美国住房金融，从最初的消费者参与到贷款生成、交易完成、登记和长期服务关系。通过共同努力，ICE实现了行业的转型、简化和自动化，从而将我们的客户与机遇联系在一起。

ICE和/或其附属机构的商标包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方块设计、NYSE和New York Stock Exchange。如需了解有关Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附属机构的其他商标和知识产权的信息，请点击此处。请访问相关交易所网站的“关键信息文件(KIDS)”版块，获取《欧盟包装零售和基于保险的投资产品条例》涵盖的某些产品的关键信息文件。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港声明——本新闻稿中关于ICE业务的非历史事实性陈述均为涉及风险和不确定性的“前瞻性陈述”。如需了解有关可能造成实际结果与前瞻性陈述中所述结果存在差异的其他风险和不确定性的讨论，请参阅ICE向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，包括但不限于ICE于2024年2月8日向SEC提交的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年报。

类别：固定收入和数据服务

来源：Intercontinental Exchange

ICE-CORP

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