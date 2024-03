Talkdesk annonce un partenariat approfondi avec Verint visant à aider les centres de contact à accroître l’automatisation de l’expérience client et à mieux gérer les besoins en main-d’œuvre grâce à l’intelligence artificielle

SAN FRANCISCO et ORLANDO, Floride--(BUSINESS WIRE)--Talkdesk®, Inc., leader mondial des centres de contact basés sur l’IA pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd’hui au salon Enterprise Connect 2024 un partenariat élargi avec Verint® visant à fournir une gestion automatisée de la main-d’œuvre (WFM) aux centres de contact avec une nouvelle offre Verint Workforce Management™ for Talkdesk.

Désormais disponible pour les clients de Talkdesk via Talkdesk CX Cloud™, la meilleure WFM qui soit est fondée sur la Verint Open Platform, conçue de manière unique et s’appuyant sur les données et l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’automatisation de l’expérience client (CX). Elle tire parti des dernières innovations en matière d’IA dans le secteur, en s’appuyant sur les modèles d’IA commerciaux disponibles aujourd’hui, et peut rapidement adopter tout nouveau modèle disponible au fil du temps. L’ouverture de la plateforme s’intègre facilement aux écosystèmes d’entreprise et permet à l’offre Talkdesk d’offrir les meilleures fonctionnalités, telles que la mise à l’échelle de l’entreprise et une planification flexible pour les agents de centre de contact.

Les avantages de la WFM automatisée

Verint WFM for Talkdesk automatise le partage des données d’interaction et d’administration afin que les grandes organisations de centres de contact puissent améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer l’expérience des agents. Cette offre propose :

Une automatisation puissante qui permet aux administrateurs et aux superviseurs de gérer des effectifs complexes grâce à des fonctions de gestion de masse, des scénarios de simulation et des réponses automatisées aux demandes des agents.

Des informations nouvelles ou mises à jour sur les agents et des modifications de la hiérarchie de l’équipe qui sont immédiatement synchronisées.

Des données sur les interactions vocales et numériques au niveau de la file d’attente envoyées à la fin de chaque intervalle de prévision pour la gestion intrajournalière et les prévisions futures.

Les changements de statut des agents sont mis à jour en temps réel pour l’adhésion et le suivi, tandis que les données quotidiennes sur les performances des agents simplifient la notation.

Ces capacités avancées et cette intégration approfondie permettent aux grandes organisations de centres de contact d’avoir les bons agents faisant le bon travail au bon moment. Les clients de Talkdesk bénéficient ainsi du renforcement de l’alignement entre les équipes de commercialisation, avec des plans de soutien à la clientèle par les équipes de Talkdesk pour Verint WFM. Cette pratique s’appuie sur le flux d’achat direct Talkdesk AppConnect™ déjà innovant, harmonisant les processus d’approvisionnement pour les clients de Talkdesk.

Pour plus d’informations, assistez au rallye de démonstration de Talkdesk et Verint au stand 1729 de Talkdesk de 13h00 EDT à 15h00 EDT le mardi 26 mars 2024 au salon Enterprise Connect, ou bien rendez-vous sur la page Web de Verint Workforce Management for Talkdesk.

Citations à l’appui

William Welch, président et directeur de l’exploitation de Talkdesk, déclare : « Les organisations de centres de contact sont confrontées à une pénurie de main-d’œuvre permanente et la fidélisation et la performance des agents sont au cœur des préoccupations de nombreux dirigeants. Ces facteurs peuvent être plus difficiles à gérer à mesure que les centres de contact augmentent en taille et en complexité. Talkdesk approfondit son partenariat avec Verint pour s’assurer que les centres de contact de tous les segments disposent de capacités avancées et automatisées afin de stimuler l’efficacité opérationnelle, améliorer l’expérience des agents et l’efficacité de la main-d’œuvre. »

John Bourne, vice-président principal des canaux mondiaux et des alliances de Verint, déclare : « En s’appuyant sur un partenariat de longue date et des valeurs communes avec Talkdesk, Verint s’engage à fournir ses capacités de plateforme ouverte au sein de Talkdesk CX Cloud. Les centres de contact du monde entier peuvent désormais améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre, fondée sur la plateforme ouverte, les données et l’IA de Verint, afin d’élever l’expérience client et l’expérience des agents tout en réduisant les coûts opérationnels. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est un leader mondial des centres de contact dans le cloud pour les entreprises de toutes tailles. Talkdesk CX Cloud et Industry Experience Clouds aident les entreprises à fournir un service client moderne à leur manière. Notre plateforme de centre de contact fiable, flexible et innovante tire parti de l’IA et de l’automatisation pour générer des résultats exceptionnels pour leurs clients et améliorer leur résultat net. Au service d’entreprises clientes dans plus de 100 pays, nous nous associons à nos clients pour offrir une innovation continue et des résultats révolutionnaires. Nous sommes inégalés dans l’industrie grâce à notre engagement inébranlable à atteindre nos objectifs et à notre investissement aux niveaux de sécurité et de fiabilité les plus élevés pour nos produits. Améliorez l’expérience de vos clients, optimisez votre efficacité et augmentez votre chiffre d’affaires avec Talkdesk, une plateforme de centre de contact dans le cloud conçue pour votre secteur d’activité. Pour en savoir plus et assister à une démonstration autoguidée , rendez-vous sur www.talkdesk.com .

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.