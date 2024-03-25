罗彻斯特电子携手Intelligent Memory提供传统存储解决方案

美国马萨诸塞州纽伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 罗彻斯特电子与Intelligent Memory携手合作，确保为工业应用和嵌入式应用提供传统和成熟的DRAM和NAND存储解决方案。

Intelligent Memory作为一家全球性企业，多年来专注服务于工业用内存市场和顶级用户，时刻支持各行业客户在工业市场领域中的持续发展。虽然领先的存储器制造商已不再专注于传统存储器，但许多停产微处理器仍然需要低密度的存储解决方案。Intelligent Memory作为少有的存储器制造商之一，除了提供定制化NAND闪存产品组合外，还可提供从SDRAM到DDR5的DRAM内存产品，这使得IM的产品成为市场上选项最丰富的产品组合之一。

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，所销售的产品100%原厂授权，可追溯，有认证，有保障。罗彻斯特电子致力于为停产元器件延长市场寿命，同时为众多未停产器件提供供货支持。

罗彻斯特电子公司拥有支持成熟存储器件的核心微控制器相关库存。罗彻斯特电子不仅拥有丰富的处理器产品组合，还可提供基于授权许可、晶圆存储和复产的生产服务。目前，罗彻斯特电子新增入库了一系列Intelligent Memory产品，包括DRAM、非易失性NAND/SLC NAND和低密度eMMC。罗彻斯特电子携手Intelligent Memory为全球客户提供可持续支持。

“ 成立40多年来，罗彻斯特电子致力于为传统和成熟的半导体元器件提供专业支持。Intelligent Memory全面的传统成熟DRAM和NAND产品与我们的战略愿景完美契合，使得我们能够帮助更多的全球客户实现存储技术的无缝衔接，帮助产品延长市场寿命。”

—— Paul Mason，罗彻斯特电子 全球技术总监（存储器）

“ 凭借专为工业领域客户定制化的可靠传统存储器解决方案，助力罗彻斯特电子满足客户需求，帮助客户避免了耗时且昂贵的重新设计和重新认证。”

—— David Raquet，Intelligent Memory全球销售及市场营销副总裁

关于Intelligent Memory

自1991年成立，Intelligent Memory（在2013年之前，名为Pacific Force Technology Limited）始终致力于为标准严格的工业应用开发存储器。丰富的产品组合包括DRAM元器件、模块（从SDRAM到DDR5以及LPDDR4(x)）以及各种用于工业应用的有坏块管理的NAND产品。Intelligent Memory解决方案致力于满足质量、可靠性、生命周期和长期可用性等行业要求。

更多资讯，请访问：www.intelligentmemory.com

关于罗彻斯特电子

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权。

作为元器件制造商的现货代理商，罗彻斯特电子储存超过150亿片现货库存，覆盖20多万种产品型号，拥有海量停产元器件产品，同时覆盖众多未停产器件。

作为可针对停产元器件进行复产的许可制造商，至今罗彻斯特电子已复产20,000多种停产元器件，拥有超过120亿颗晶圆/裸片库存，并可提供70,000多种复产解决方案。

罗彻斯特电子可提供全面的生产服务，包括设计、晶圆加工、封装、测试、可靠性验证和IP存档服务，通过交钥匙的方式提供一站式解决方案，从而加快产品上市时间。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，在产品种类，服务类型及复产解决方案等多个维度，享有业界美誉。

罗彻斯特电子的销售团队和授权分销商遍布全球。无论何时何地，我们竭诚为您服务，满足您的业务需求。欢迎随时与我们联系。

更多资讯，请访问：www.rocelec.cn