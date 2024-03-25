羅徹斯特電子攜手Intelligent Memory提供傳統存儲解決方案

美國麻塞諸塞州紐伯裏波特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 羅徹斯特電子與Intelligent Memory攜手合作，確保為工業應用和嵌入式應用提供傳統和成熟的DRAM和NAND存儲解決方案。

Intelligent Memory作為一家全球性企業，多年來專注服務於工業用記憶體市場和頂級用戶，時刻支持各行業客戶在工業市場領域中的持續發展。雖然領先的記憶體製造商已不再專注於傳統記憶體，但許多停產微處理器仍然需要低密度的存儲解決方案。Intelligent Memory作為少有的記憶體製造商之一，除了提供定制化NAND閃存產品組合外，還可提供從SDRAM到DDR5的DRAM記憶體產品，這使得IM的產品成為市場上選項最豐富的產品組合之一。

羅徹斯特電子是永續供應海量元器件現貨的通路，所銷售的產品100%原廠授權，可追溯，有認證，有保障。羅徹斯特電子致力於為停產元器件延長市場壽命，同時為眾多未停產器件提供供貨支持。

羅徹斯特電子公司擁有支持成熟存儲器件的覈心微控制器相關庫存。羅徹斯特電子不僅擁有豐富的處理器產品組合，還可提供基於授權許可、晶圓存儲和複產的生產服務。現時，羅徹斯特電子新增入庫了一系列Intelligent Memory產品，包括DRAM、非易失性NAND/SLC NAND和低密度eMMC。羅徹斯特電子攜手Intelligent Memory為全球客戶提供永續支持。

“ 成立40多年來，羅徹斯特電子致力於為傳統和成熟的電晶體元器件提供專業支持。Intelligent Memory全面的傳統成熟DRAM和NAND產品與我們的戰畧願景完美契合，使得我們能够幫助更多的全球客戶實現存儲技術的無縫銜接，幫助產品延長市場壽命。”

——Paul Mason，羅徹斯特電子全球技術總監（記憶體）

“ 憑藉專為工業領域客戶定制化的可靠傳統記憶體解決方案，助力羅徹斯特電子滿足客戶需求，幫助客戶避免了耗時且昂貴的重新設計和重新認證。”

——David Raquet，Intelligent Memory全球銷售及市場行銷副總裁

關於Intelligent Memory

自1991年成立，Intelligent Memory（在2013年之前，名為Pacific Force Technology Limited）始終致力於為標準嚴格的工業應用開發記憶體。豐富的產品組合包括DRAM元器件、模塊（從SDRAM到DDR5以及LPDDR4（x））以及各種用於工業應用的有壞塊管理的NAND產品。Intelligent Memory解決方案致力於滿足質量、可靠性、生命週期和長期可用性等行業要求。

更多資訊，請訪問：www.intelligentmemory.com

關於羅徹斯特電子

羅徹斯特電子是永續供應海量元器件現貨的通路，已獲得70多家元器件製造商的官方授權。

作為元器件製造商的現貨代理商，羅徹斯特電子儲存超過150億片現貨庫存，覆蓋20多萬種產品型號，擁有海量停產元器件產品，同時覆蓋眾多未停產器件。

作為可針對停產元器件進行複產的許可製造商，至今羅徹斯特電子已複產20000多種停產元器件，擁有超過120億顆晶圓/裸片庫存，並可提供70000多種複產解決方案。

羅徹斯特電子可提供全面的生產服務，包括設計、晶圓加工、封裝、測試、可靠性驗證和IP存檔服務，通過交鑰匙的管道提供一站式解決方案，從而加快產品上市時間。

羅徹斯特電子是電晶體全週期解决方案提供商，在產品種類，服務類型及複產解決方案等多個維度，享有業界美譽。

羅徹斯特電子的銷售團隊和授權分銷商遍佈全球。無論何時何地，我們竭誠為您服務，滿足您的業務需求。歡迎隨時與我們聯系。

更多資訊，請訪問：www.rocelec.cn