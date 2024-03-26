Kasikorn Securities選擇ICE進行強化型衍生品投資組合分析和風險管理

亞特蘭大、紐約和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的技術和資料供應商Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)今天宣布，泰國首屈一指的金融服務供應商Kasikorn Bank Group旗下的Kasikorn Securities已選擇ICE的Portfolio Analytics-Derivatives進行交易前定價、分析和交易後風險管理。

Kasikorn Securities的Yongyut Meepetchdee表示：「Kasikorn Securities的目標是為客戶提供創新的、客戶至上的金融服務，透過與ICE合作，我們可以提供符合客戶市場觀點的金融產品，並提供及時做出投資決策所需的定價和分析。借助ICE的綜合衍生品解決方案，我們還可以協助客戶圍繞各種場外衍生工具（包括Kasikorn Securities發行的結構性產品中內建的特殊選擇權）進行創意生成和客製化產品設計。」

透過使用ICE的衍生品投資組合分析應用程式，Kasikorn Securities可以分析單個證券和投資組合層面的持股情況，資料和分析涵蓋多個資產類別。ICE的衍生品解決方案將整合到Kasikorn的訂單管理系統中，並將協助進行交易前價格發現、決策支援工具、風險管理和跨多種資產類別和工具的分析。

ICE亞太區客戶開發主管Magnus Cattan表示：「隨著公司尋找新的方式來滿足客戶不斷變化的需求，我們很高興能與Kasikorn Securities合作，協助他們滿足客戶在交易、監管和風險管理方面的需求。憑藉我們的衍生品服務套裝，我們能夠為Kasikorn這樣的公司提供一站式服務，滿足客戶的衍生品需求，涵蓋從交易前定價和分析工具到交易後風險的衡量和管理。」

在衍生品方面，ICE提供跨資產分析解決方案、市場資料和估值能力，並擁有超過16年的歷史資料。ICE的衍生產品估值和分析能力包括結構性產品和場外交易部位的定價和分析解決方案，可協助Kasikorn這樣的公司利用即時市場資料向客戶提供參考報價，並衡量其投資的市場風險。

有關ICE衍生品解決方案的更多資訊，請造訪：https://www.theice.com/market-data/pricing-and-analytics/derivatives

關於Intercontinental Exchange

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE: ICE)是一家《財星》500大企業，致力於設計、建構和營運數位網路，協助人們把握商機。我們提供跨主要資產類別的金融科技和資料服務，為客戶提供任務關鍵型工作流程工具，以提高透明度和效率。ICE的期貨、股票和選擇權交易所——包括紐約證券交易所——和清算所協助人們投資、融資和管理風險。我們提供一些全球最大的能源和環境產品交易和清算市場。我們的固定收益、資料服務和執行能力提供資訊、分析和平台，協助我們的客戶簡化流程，把握商機。ICE Mortgage Technology正在改變美國住房金融，從最初的消費者參與到貸款生成、交易完成、登記和長期服務關係。透過一起努力，ICE推動了產業的轉型、簡化和自動化，從而將我們的客戶與商機連結在一起。

ICE和/或其附屬機構的商標包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方塊設計、NYSE和New York Stock Exchange。如欲瞭解有關Intercontinental Exchange, Inc.和/或其附屬機構的其他商標和智慧財產權的資訊，請點選此處。請造訪相關交易所網站的「關鍵資訊文件(KIDS)」版塊，取得《歐盟包裝零售和基於保險的投資產品條例》涵蓋的某些產品的關鍵資訊文件。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港聲明——本新聞稿中關於ICE業務的非歷史事實性陳述均為涉及風險和不確定性的「前瞻性陳述」。如欲瞭解有關可能造成實際結果與前瞻性陳述中所述結果存在差異的其他風險和不確定性的討論，請參閱ICE向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件，包括但不限於ICE於2024年2月8日向SEC遞交的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年報。

類別：固定收入和資料服務

來源：Intercontinental Exchange

ICE-CORP

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