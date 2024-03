Biocytogen collabore avec ABL Bio pour développer de nouveaux conjugués anticorps-médicaments bispécifiques

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315), une entreprise biotechnologique mondiale qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps avec des technologies innovantes, et ABL Bio Inc. (« ABL », KOSDAQ : 298380), une entreprise biotechnologique coréenne en phase clinique développant de nouveaux traitements dans l'oncologie et les maladies du système nerveux central, ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour développer de nouveaux conjugués anticorps-médicaments bispécifiques (bsADCs).

La plateforme RenLite® de Biocytogen peut produire des anticorps entièrement humains avec des épitopes divers et une grande affinité. Cette plateforme se distingue par sa capacité à générer des anticorps sous la forme d'une chaîne légère commune, offrant une combinaison distinctive de flexibilité de conception, de processus de fabrication simplifiés et de développement optimal pour le développement de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques. Sur la base de cette plateforme, les deux entreprises pourront discuter de l'extension de leur collaboration pour divers types de développement de ADC.

Le Dr Yuelei Shen, président et président-directeur général de Biocytogen, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec ABL, une entreprise qui possède des plateformes avancées pour l'immunothérapie du cancer et les traitements contre les maladies du système nerveux central. Le succès constant d'ABL dans l'avancement de son pipeline témoigne de manière convaincante de son expertise et de ses capacités dans les activités réglementaires, de développement clinique et de développement commercial. Les BsADC dérivés de notre plateforme RenLite® mice ont fait preuve d'une puissance supérieure dans divers types de tumeurs, tout en présentant de bons profils d'innocuité. Nous pensons que notre technologie de plate-forme de bsADC entièrement humaine, qui se caractérise par une sélectivité tumorale accrue, une internalisation synergique de la cible et un développement CMC pratique, complétera parfaitement les capacités d'ABL. Ensemble, nous souhaitons accélérer le développement de thérapies de bsADC innovantes. »

Sang Hoon Lee, PDG d'ABL, a déclaré : « Nous sommes ravis d'établir ce partenariat avec Biocytogen pour les bsADC. Cette collaboration est l'une des pierres angulaires nécessaires au développement de bsADC. Nous nous réjouissons d'une collaboration fructueuse et sommes fermement convaincus que ce partenariat contribuera à la création d'un pipeline original, qui débouchera en fin de compte sur de nouvelles thérapies améliorant la qualité de vie des patients. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie d'édition de gènes, Biocytogen exploite des plateformes exclusives RenMice® génétiquement modifiées (RenMabTM /RenLite® /RenNano® /RenTCR-mimicTM) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d'anticorps imitant le TCR, Elle a également créé une sous-marque, RenBiologicsTM, afin d'explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l'emploi de plus de 400 000 séquences d'anticorps entièrement humains contre environ 1 000 cibles en vue d'une collaboration à l'échelle mondiale. Au 30 juin 2023, 50 accords de codéveloppement, d'octroi de licences ou de transfert d'anticorps thérapeutiques et d'actifs cliniques multiples et 42 projets de licences RenMice® portant sur des cibles désignées ont été conclus dans le monde entier, notamment plusieurs partenariats avec des sociétés multinationales (en anglais, MNC) pharmaceutiques. Biocytogen a lancé la génération de modèles knock-in humanisés de cibles de médicaments pour la recherche préclinique, et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous la sous-marque de l'entreprise, BioMiceTM, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition de gènes pour des clients dans le monde entier. Biocytogen, dont le siège social se trouve à Pékin, possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://en.biocytogen.com.cn.

À propos d’ABL Bio

ABL Bio Inc. (KOSDAQ : 298380) est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des anticorps thérapeutiques pour l'immuno-oncologie et les maladies neurodégénératives. Grâce à la R&D interne et à des partenariats mondiaux, ABL a mis au point plusieurs plateformes d'anticorps bivalents, telles que Grabody-T et Grabody-B, et a constitué un portefeuille innovant de plusieurs médicaments candidats aux stades clinique et préclinique. Dans le domaine de l'oncologie, nous avons développé Grabody-T, une plateforme modulaire d'engagement 4-1BB qui a fait preuve d'une meilleure efficacité et d'une plus grande innocuité. Dans le domaine des troubles neurodégénératifs, nous avons développé Grabody-B, qui est conçu pour maximiser la pénétration de la barrière hémato-encéphalique (BHE). Grabody-B est applicable à diverses cibles du système nerveux central (SNC) dans une pléthore de troubles neurologiques, ce qui pourrait constituer une percée pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de la neurodégénérescence. Pour plus d'informations, veuillez consulter ce site: www.ablbio.com.

