Dalberg recebe contrato de 5 anos para fortalecer o trabalho da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) com o setor privado

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A Dalberg Advisors (https://Dalberg.com/) anunciou a concessão do programa Private Sector Engagement Strategic Collaboration and Leading-Edge Engagement (“PSE SCALE”), um acordo-quadro de serviços de consultoria que apoiará a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID: https://www.USAID.gov/) para envolver o setor privado para alcançar resultados humanitários e de desenvolvimento. Por meio do contrato de cinco anos e US$ 99,1 milhões, a Dalberg e seus parceiros apoiarão a USAID para acelerar as parcerias com o setor privado em todo o mundo e transformar a capacidade da Agência de trabalhar com o setor privado.

O PSE SCALE é uma extensão de mais de 20 anos de esforços da USAID para aumentar a parceria e o investimento com o setor privado para atingir as metas humanitárias e de desenvolvimento da Agência. Ele representa o principal mecanismo para melhorar a capacidade da USAID de trabalhar com o setor privado e fornecerá uma série de serviços técnicos e de consultoria para as missões e unidades operacionais da USAID que buscam expandir ou acelerar o envolvimento do setor privado. As atividades incluem apoio ao desenvolvimento de estratégias, eficácia organizacional, desenvolvimento da força de trabalho, facilitação de parcerias, pesquisa de mercado e muito mais. Em um ambiente global cada vez mais complexo, o objetivo desse trabalho é posicionar a USAID como uma parceira capaz e vital para as empresas que buscam impulsionar o crescimento e a inovação em novos mercados, reduzir os riscos e avançar nas metas de sustentabilidade.

A Dalberg e um consórcio de parceiros — 60 Decibels (https://60Decibels.com/), CrossBoundary (https://CrossBoundary.com/), Vera Solutions (https://VeraSolutions.org/) e Social Solutions International (https://www.SocialSolutions.biz/)

– fornecerão um conjunto abrangente e integrado de serviços que são fornecidos sob demanda e em resposta às necessidades e oportunidades em qualquer unidade operacional da USAID. A equipe, em conjunto, traz décadas de experiência no atendimento a clientes em todas as partes do mundo, nos setores público e privado, em um amplo conjunto de questões de desenvolvimento sustentável.

“A Dalberg está entusiasmada em apoiar a USAID no aprofundamento de sua colaboração com o setor privado. Nossa experiência e redes locais nos mercados da África, Ásia e América Latina fazem da Dalberg um parceiro natural para a USAID”, disse Gaurav Gupta, sócio-gerente global da Dalberg. “E, com mais de 1.100 clientes nos setores público e privado, temos um longo histórico de criação de parcerias intersetoriais bem-sucedidas que ajudam todas as partes a atingir seus objetivos.”

Sobre a Dalberg Advisors:

A Dalberg Advisors é uma empresa de consultoria estratégica que combina habilidades estratégicas e capacidades analíticas do setor privado com profundo conhecimento e redes em mercados emergentes e de fronteira. A Dalberg trabalha ativamente nos setores público, privado e filantrópico para ajudar os clientes a atingir suas metas e tem mais de 500 funcionários em 25 localidades na África, Ásia-Pacífico, América Latina, Europa e Estados Unidos. A Dalberg Advisors faz parte do Dalberg Group, que compreende um conjunto de empresas voltadas para a missão – Dalberg Advisors, Dalberg Data Insights, Dalberg Design, Dalberg Media, Dalberg Implement, Dalberg Research – e a Dalberg Catalyst, sem fins lucrativos.

