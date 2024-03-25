Dalberg中标5年合同，加强美国国际开发署(USAID)与私人部门的合作

华盛顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dalberg Advisors (https://Dalberg.com/)宣布中标私人部门委托战略合作与前沿委托（Private Sector Engagement Strategic Collaboration and Leading-Edge Engagement，“PSE SCALE”）计划的咨询服务框架协议，为美国国际开发署（USAID：https://www.USAID.gov/）委托私人部门来实现发展和人道主义目标提供支持。在这项为期五年、总价9910万美元的合同中，Dalberg及其合作伙伴将为USAID提供支持，以加快与全世界私人部门的合作，转变该机构与私人部门合作的能力。

PSE SCALE是USAID 20多年工作的延伸，不断加大与私人部门的合作与投入，以实现该机构的发展和人道主义目标。该计划是升级USAID与私人部门的合作能力的主要机制，将为USAID使团和运作部门提供广泛的技术和咨询服务，以扩大或加速对私人部门的委托。相关活动包括提供战略制定、组织效能、人才发展、合作促进、市场调研等方面的支持。随着全球环境的越来越复杂，这一工作的目标是使USAID成为相关公司有能力且至关重要的合作伙伴，推动新市场的增长和创新、减少风险以及促进可持续发展目标。

Dalberg联手60 Decibels (https://60Decibels.com/)、CrossBoundary (https://CrossBoundary.com/)、Vera Solutions (https://VeraSolutions.org/)和Social Solutions International (https://www.SocialSolutions.biz/)等合作伙伴，按需提供全面综合的服务，满足USAID各运作部门的需求和机会。该团队合计拥有数十年服务全球客户的丰富经验，涵盖公共和私人部门以及广泛的可持续发展问题。

Dalberg全球管理合伙人Gaurav Gupta 表示：“Dalberg很高兴能为USAID提供支持，帮助深化与私人部门的合作。我们在非洲、亚洲和拉丁美洲各个市场都拥有丰富的经验和本地网络，使Dalberg成为USAID的天然合作之选。我们拥有1,100多个公共部门和私人部门客户，长期以来成功完成了多项跨部门的合作，可帮助所有相关各方实现自己的目标。”

由APO Group代表Dalberg Advisors分发。

下载图片：https://apo-opa.co/4cw4lVk（多部门活动演示）

关于Dalberg Advisors：

Dalberg Advisors是一家战略咨询公司，不仅熟悉私人部门战略技能和分析，同时拥有深入的新兴市场和前沿市场知识与网络。Dalberg与公共、私人和慈善部门积极合作，帮助客户实现目标，在非洲、亚太地区、拉丁美洲、欧洲和美国的25个地点拥有500多名员工。Dalberg Advisors是Dalberg Group的成员，后者由Dalberg Advisors、Dalberg Data Insights、Dalberg Design、Dalberg Media、Dalberg Implement和Dalberg Research等使命驱动型企业以及非营利组织Dalberg Catalyst组成。

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