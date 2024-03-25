AriBio以7.7亿美元授权治疗阿尔茨海默病的AR1001在中国的独家营销权

韩国城南市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AriBio Co., Ltd. (AriBio)宣布以高达7.7亿美元的价格签署了治疗早期阿尔茨海默病的研究药物AR1001在中国的独家营销权的授权协议。

该协议包括一笔1200亿韩元（约合9000万美元）的不可退还的预付款，交易总额高达55.9亿元人民币（约合7.7亿美元），包括里程碑付款和额外的特许权使用费。预付款将从2024年年中开始支付。

随着中国阿尔茨海默病患病人数的不断增加，许多知名制药公司都在寻求开发安全有效的阿尔茨海默病口服治疗药物。迄今为止，AriBio已与Samjin Pharmaceutical合作，向其授予了1000亿韩元的韩国独家销售权。现在，这一合作已扩展到中国，总金额达1.12万亿韩元（约合8.4亿美元）。考虑到阿尔茨海默氏病药物在中国的市场竞争和销售策略，被许可方要求在商定时间之前不对外披露。

AR1001用于早期阿尔茨海默病患者的全球3期临床试验(Polaris-AD)正在美国、英国和韩国进行。此外，该临床试验正在等待中国和欧盟的监管部门批准。这项研究将在全球180个地点进行。美国于2022年12月开始招募首批患者，其他地区也在积极招募中。

AriBio首席执行官兼董事长Matthew (Jai Jun) Choung表示：“这项交易表明我们坚定不移地致力于开发有效的阿尔茨海默病治疗方法，而我们的合作伙伴将帮助AR1001在亚洲主要地区取得成功。我们将继续与亚洲国家、中东、南美以及欧洲和美国的其他潜在合作伙伴商讨，为我们的AR1001项目积累优势。”

关于AR1001

AR1001是一种正在开发的磷酸二酯酶5型(PDE5)抑制剂，是一种治疗阿尔茨海默病的研究性口服药物。临床前研究已证实AR1001可抑制神经元凋亡和恢复突触可塑性，从而具有神经保护作用。AR1001在临床前模型以及2期临床试验中也展示了对高磷酸化tau蛋白的显著降低效果。

关于AR1001-ADP3-US01

AR1001-ADP3-US01 (NCT05531526)是一项3期双盲、随机、安慰剂对照、多中心试验，旨在评估AR1001在52周内对参与研究的早期阿尔茨海默氏症患者的疗效和安全性。该研究旨在通过各种认知和功能评估来评估AR1001在减缓阿尔茨海默病进展方面的功效和安全性。临床试验的详细信息可参见ClinicalTrials.gov。

关于AriBio

AriBio Co., Ltd.是一家总部位于韩国的生物制药公司，在美国和韩国设有办事处。该公司专注于开发针对神经退行性疾病的新疗法，并持续扩大合作伙伴关系，以加快开发治疗神经退行性疾病的有效方案。

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