Dalberg獲得旨在強化美國國際開發署(USAID)與私人部門合作的五年期合約

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dalberg Advisors (https://Dalberg.com/)宣布獲得私人部門參與策略性合作和領先參與(“PSE SCALE”)計畫的合約。該計畫是一項顧問服務架構協議，將支援美國國際開發署(USAID: https://www.USAID.gov/)與私人部門合作，以實現發展和人道主義方面的成果。透過這份為期五年、價值9910萬美元的合約，Dalberg及其合作夥伴將支援USAID加快全球私人部門的合作夥伴關係，並提高該署與私人部門合作的能力。

PSE SCALE是USAID逾20年工作的延伸，旨在強化與私人部門的合作和投資，以達成該署在發展和人道主義方面的目標。它是提升USAID與私人部門合作能力的旗艦機制，將為尋求擴大或加快私人部門參與的USAID代表機構和業務單位提供一系列技術和顧問服務。這些活動包括支援策略制定、組織有效性、勞動力發展、夥伴關係促進、市場研究等。在日益複雜的全球環境中，這項工作的目標是使USAID成為能力卓著的重要合作夥伴，以服務於尋求在新市場推動成長和創新、降低風險並推進永續發展目標的公司。

Dalberg和一個合作夥伴聯盟——包括60 Decibels (https://60Decibels.com/)、CrossBoundary (https://CrossBoundary.com/)、Vera Solutions (https://VeraSolutions.org/)和Social Solutions International (https://www.SocialSolutions.biz/)——將提供一套全面的綜合服務。這些服務是按需提供的，旨在因應USAID任何業務單位的需求和機會。該團隊在就廣泛的永續發展問題為全球公共和私人部門客戶提供服務方面累積了數十年的經驗。

Dalberg全球執行合夥人Gaurav Gupta表示：「Dalberg非常高興能夠支援USAID深化與私人部門的合作。我們在非洲、亞洲和拉丁美洲市場的經驗和本地網路使Dalberg成為USAID順理成章的合作夥伴。我們在公共和私人部門擁有1100多家客戶，在設計成功的跨部門合作夥伴關係、協助各方推進其目標方面有著長期的業績記錄。」

由APO Group代表Dalberg Advisors發表。

下載圖片：https://apo-opa.co/4cw4lVk（多部門活動的插圖）

關於Dalberg Advisors：

Dalberg Advisors是一家策略顧問公司，它將私人部門的策略技能和分析能力與新興和邊境市場的深厚知識和網路相結合。Dalberg在公共、私人和慈善領域積極開展工作，以協助客戶達成其目標。該公司在非洲、亞太地區、拉丁美洲、歐洲和美國擁有25個辦事處，員工總數超過500人。Dalberg Advisors是Dalberg Group旗下組成部分，該集團由多個以使命為導向的企業——包括Dalberg Advisors、Dalberg Data Insights、Dalberg Design、Dalberg Media、Dalberg Implement和Dalberg Research——以及非營利機構Dalberg Catalyst組成。

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