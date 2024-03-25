百奧賽圖與ABL Bio達成合作，共同開發新型雙抗ADC藥物

中國北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新科技驅動抗體類新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代號02315.HK）今日宣布與開發新型腫瘤和中樞神經系統疾病療法的韓國臨床階段生物科技公司ABL Bio Inc.（「ABL」，KOSDAQ：298380）達成合作，共同開發新型雙特異性抗體偶聯藥物（雙抗ADC）。

百奧賽圖RenLite®小鼠平台可產生辨識不同表位且親和力高的全人抗體。該平台以產生共同輕鏈抗體為特色，使雙抗ADC的開發具有設計上的靈活性、簡易的生產流程和良好的成藥性。憑藉該平台，未來雙方的合作可能會擴大到不同形式的 ADC藥物開發。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們很高興和ABL達成合作。ABL具有先進的癌症免疫療法及中樞神經系統疾病療法平台。他們持續成功推進後續產品線研發，展示出在監管、臨床開發和商務擴展方面的專業性和能力。RenLite®平台來源的雙抗ADC藥物在多種腫瘤模型中表現出更好的療效，同時具有良好的安全性。我們相信我們具有高度腫瘤選擇性、標靶協同內吞和簡易CMC開發特點的雙抗ADC平台科技會與ABL的優勢有效互補。我們將攜手加快新型雙抗ADC療法的開發。」

ABL執行長Sang Hoon Lee表示：「我們很高興能和百奧賽圖建立合作，共同開發雙抗ADC。該合作是我們著力開發雙抗ADC藥物的重要一步。我們期待合作富有成效，並堅信該合作將協助我們開發具有差異化優勢的研發產品線，最終開發出可提高病患生活品質的新型療法。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。憑藉底層基因編輯技術，百奧賽圖自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年6月30日，百奧賽圖已簽署了50項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了42個標靶專案RenMice®平台授權開發合作；多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於ABL Bio

ABL Bio Inc.（KOSDAQ: 298380）是一家專注於腫瘤免疫和神經退化性疾病抗體療法開發的臨床階段生物科技公司。憑藉自主研發及全球合作，ABL開發出多種雙抗平台，如Grabody-T，Grabody-B，並建立了由多種臨床及臨床前藥物候選分子構成的創新研發產品線。在腫瘤領域，我們開發了一個模組化4-1BB銜接器平台Grabody-T，顯示出卓越的有效性和安全性。在神經退化性疾病領域，我們開發了可最大化跨越血腦屏障的Grabody-B。Grabody-B適用於多種神經系統疾病的不同中樞神經系統標靶，有可能為神經退化性疾病中高度未被滿足的醫療需求帶來突破。欲瞭解更多資訊，請造訪www.ablbio.com。

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