百奥赛图与ABL Bio达成合作，共同开发新型双抗ADC药物

中国北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK），一家创新技术驱动抗体类新药研发的国际性生物技术公司今日宣布与ABL Bio Inc.（“ABL”，KOSDAQ：298380），一家处于临床阶段开发新型肿瘤和中枢神经系统疾病疗法的韩国生物技术公司达成合作，共同开发新型双特异性抗体偶联药物（双抗ADC）。

百奥赛图RenLite®小鼠平台可产生识别不同表位且亲和力高的全人抗体。该平台以产生共同轻链抗体为特色，使双抗ADC的开发具有设计上的灵活性、简易的生产流程和良好的成药性。基于该平台，未来双方的合作可能会拓展到不同形式的ADC药物开发。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们很高兴和ABL达成合作。ABL具有先进的癌症免疫疗法及中枢神经系统疾病疗法平台。他们持续成功推进管线研发，展示出在监管、临床开发和商务拓展方面的专业性和能力。RenLite®平台来源的双抗ADC药物在多种肿瘤模型中表现出更好的疗效，同时具有良好的安全性。我们相信我们具有高度肿瘤选择性、靶点协同内吞和简易CMC开发特点的双抗ADC平台技术会与ABL的优势有效互补。我们将携手加快新型双抗ADC疗法的开发。”

ABL的CEO Sang Hoon Lee表示：“ 我们很兴奋和百奥赛图建立合作，共同开发双抗ADC。该合作是我们着力开发双抗ADC药物的重要一步。我们期待合作富有成效，并坚信该合作将助力我们开发具有差异化的管线，最终开发出可提高患者生活质量的新型疗法。”

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类 TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年6月30日，百奥赛图已签署了50项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了42个靶点项目RenMice®平台授权开发合作；多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于ABL Bio

ABL Bio Inc.（KOSDAQ: 298380）是一家专注肿瘤免疫和神经退行性疾病抗体疗法开发的临床阶段生物技术公司。基于自主研发及全球合作，ABL开发出多种双抗平台，如Grabody-T，Grabody-B，并建立了由多种临床及临床前药物候选分子构成的创新管线。在肿瘤领域，我们开发了一个模块化4-1BB衔接器平台Grabody-T，显示出卓越的有效性和安全性。在神经退行性疾病领域，我们开发了可最大化跨越血脑屏障的Grabody-B。Grabody-B适用于多种神经系统疾病的不同中枢神经系统靶点，有可能为神经退行性疾病中高度未被满足的医疗需求带来突破。欲了解更多信息，请访问www.ablbio.com。